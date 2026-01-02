فتح الفنان أحمد السقا بابا واسعا للتساؤلات، بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ألمح فيها إلى تعرضه للسخرية والتشويه، معلنا قراره الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بإغلاق حساباته الرسمية، من دون الكشف عن الأسباب أو توضيح الجهات المقصودة، ما أشعل موجة من الجدل والتكهنات بين المتابعين.

وكتب السقا في منشوره "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت على لساني، وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة.. وداعا للسوشيال ميديا".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لديك مقابلة عمل؟.. إليك هذه النصائح

لديك مقابلة عمل؟.. إليك هذه النصائح list 2 of 2 الموظف النعسان وفخ القهوة.. كيف يهدد النوم نجاحك اليومي؟ end of list

المنشور حظي بتفاعل واسع بين متابعين أعربوا عن دعمهم للفنان، وآخرين تساءلوا عن خلفيات القرار، خاصة في ظل تزامنه مع موجة انتقادات تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب مواقف وتصريحات أثارت جدلا كبيرا.

وتعود أحدث هذه الانتقادات إلى ظهوره ضيفا في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث تحدث عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد، قائلا "يوم وفاة سليمان عيد رجلي ما شالتنيش أنزل معاه المقابر.. سليمان عيد داخل الجنة على مسؤوليتي من غير حساب، هو كان طيبا جدا وشخصا نقيا".

وأثارت هذه العبارات موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات، إذ رأى بعض المتابعين أنها تجاوزت حدود التعبير العاطفي إلى إطلاق أحكام دينية لا يحق الجزم بها، في حين دافع آخرون عن السقا معتبرين حديثه نابعا من مشاعر إنسانية صادقة.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي يجد فيها السقا نفسه في دائرة الجدل، فقد سبق أن تعرض لانتقادات حادة عقب نشره مقطع فيديو لدعم النجم محمد صلاح في أزمته مع نادي ليفربول، قبل أن يختفي الفيديو لاحقا من منصتي فيسبوك وإنستغرام، وهو ما قال السقا إنه فوجئ به كما فوجئ المتابعون.

كما أثار الفنان المصري جدلا في وقت سابق بتصريحات قال فيها إنه يرى نفسه الأقرب شكلا لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، موضحا أن ملامحه وقدرته على الفروسية تجعله مناسبا للدور، وهو ما قوبل حينها بردود فعل متباينة.

إعلان

ولم يعلّق أحمد السقا حتى الآن على ما إذا كان قراره الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا أم مؤقتا، مكتفيا برسالته التي فتحت باب التساؤلات حول الضغوط التي يواجهها وحدود التعبير الشخصي للفنانين في الفضاء الرقمي.