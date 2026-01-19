تحولات هادئة وأدوار معقدة.. أحمد السعدني يخلع عباءة النمطية

بين شاب بسيط يصارع قسوة المعيشة ليصنع فرحاً صغيراً لابنته مكة في "لا ترد ولا تستبدل"، ويوسف الأستاذ الجامعي المنعزل الذي تزلزل الطالبة وردة هدوء عالمه في "ولنا في الخيال حب"، وصولاً إلى ظهوره كضيف شرف في "السادة الأفاضل" بشخصية سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يقتحم حياة أسرة كاملة ويدفعها إلى مواجهة اختبار أخلاقي صعب؛ تتجاور ثلاث شخصيات مختلفة جمعها أداء أحمد السعدني في أعمال متتابعة، لتشكل علامات بارزة على مرحلة جديدة من نضجه الفني، في مسيرة تمتد لنحو ثلاثة عقود بدأت منذ طفولته.

لم يعد السعدني يكتفي بالاعتماد على حضوره وخفة ظله، بل اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى اختيار أدوار أكثر التصاقا بالإنسان وتعقيداته، مقدما شخصيات أعمق من الداخل وأكثر ثراء على المستوى النفسي. هذا التحول في اختياراته يعكس ملامح مرحلة مختلفة يعيشها أحمد السعدني، بعد رحلة فنية شهدت تطورا تدريجيا في طبيعة أدواره وأدواته التمثيلية.

التأسيس وتراكم الخبرات

لعب الحظ دورًا محوريًا في البدايات الأولى لأحمد السعدني، مع ظهوره العابر إلى جوار والده الفنان الراحل صلاح السعدني، في منتصف التسعينيات في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الخامس، حين طلب منه المخرج إسماعيل عبد الحافظ أداء مشهد صامت قصير. كانت لحظة عابرة، لكنها فتحت الباب أمام مشاركات لاحقة بأدوار صغيرة، منحته فرصة مبكرة للوقوف أمام أسماء كبيرة في الدراما المصرية.

تكررت هذه التجربة مع والده في أعمال مثل "رجل في زمن العولمة" و"سنوات الشقاء والحب"، قبل أن تتسع الدائرة لتشمل نجومًا من أجيال مختلفة، من بينهم الفنان عادل إمام في السينما من خلال "عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان"، وشارك معه في الدراما عبر "فرقة ناجي عطا الله"، إلى جانب تعاونه مع نادية الجندي في مسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام"، ومع يحيى الفخراني في "سكة الهلالي".

هذه المرحلة، التي قامت على أدوار مساندة والاحتكاك المباشر بالكبار، شكلت محطة تأسيسية في مسيرته، راكم خلالها خبرة الأداء والعمل داخل منظومة النجومية، ومهدت لانتقاله لاحقًا إلى مرحلة البطولات الجماعية ذات الطابع الشبابي، بوصفها خطوة تالية في بناء حضوره الفني.

من الانتشار إلى صدارة البطولة

لاحقاً انتقل الفنان المصري إلى مرحلة مختلفة في مسيرته، مع مشاركته في أعمال ذات طابع شبابي وجماهيري يمكن اعتبارها مرحلة الانتشار الفعلي.

في هذه المرحلة، ظهر في أفلام مثل "أعز أصحاب" و"مقلب حرامية" و"الوتر" و"ساعة ونص" و"المصلحة". بدأ حضوره يتبلور بعيداً عن كونه امتداداً لاسم عائلي معروف، وبات جزءاً من جيل جديد فرض نفسه داخل السينما المصرية.

وعلى مستوى الدراما، شارك في أعمال جماهيرية متنوّعة، من بينها "زهرة وأزواجها الخمسة" أمام غادة عبد الرازق، و"فرق توقيت" مع تامر حسني، و"كلام على ورق" مع هيفاء وهبي، إلى جانب "وعد" و"قضية صفية" مع مي عز الدين، وهي أعمال أتاحت له مساحة أوسع للتجريب وتثبيت حضوره لدى جمهور متنوع.

ومع هذا التراكم، أصبح السعدني مؤهلاً للانتقال إلى مرحلة البطولة المطلقة، معتمداً على نضج جسدي وأداء أكثر هدوءاً وتركيزاً. شكّل مسلسل "الكبريت الأحمر" نقطة تحول بارزة في هذا المسار، بعدما حقق حضوراً جماهيرياً واسعاً ورسّخ اسمه كبطل قادر على قيادة عمل درامي، قبل أن يواصل تصدره لأعمال اجتماعية لاقت قبولاً كبيراً مثل "شبر مية" و"زي الشمس".

في تلك المرحلة، لم يعد حضوره مرتبطاً بالمشاركة أو الظهور، بل بقدرته على حمل العمل درامياً وتقديم شخصيات أكثر تعقيداً، في مسار يعكس انتقاله من مرحلة الانتشار إلى ترسيخ هوية فنية مستقلة.

التوهج والنضج الفني

خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد بين عامي 2022 و2025، ظهر أحمد السعدني في واحدة من أكثر مراحل مسيرته نضجا، ليس فقط من حيث كثافة مشاركته الفنية، بل على مستوى نوعية الأدوار التي اختارها وعمقها النفسي. في هذه الفترة، ابتعد تدريجيا عن الأدوار النمطية السهلة، واتجه إلى شخصيات أكثر تعقيدا وتركيبا، كان أبرزها شخصية "الشيخ عمر" في مسلسل "بطلوع الروح"، التي شكلت نقطة تحول واضحة في مساره وأدواته التمثيلية.

هذا النضج الفني جاء مدعوما بتنوع لافت في اختياراته، حيث تنقل بسلاسة بين الدراما التلفزيونية والسينما. فعلى مستوى الشاشة الصغيرة، شارك في أعمال مثل "لام شمسية" و"لا ترد ولا تستبدل"، الذي حقق حضورا ملحوظا، بينما قدم في السينما تجارب مثل "ولنا في الخيال حب" و"السادة الأفاضل". وهي أعمال عكست انشغاله المتزايد بالاشتغال على التفاصيل الإنسانية الدقيقة للشخصيات، بعيدا عن الاتكاء على الحضور الخارجي فقط.

في فيلم "ولنا في الخيال حب"، قدم السعدني شخصية يوسف، الأستاذ الجامعي المنعزل الذي يعيش على هامش الحياة، قبل أن تقلب الطالبة وردة عالمه الهادئ، وتدفعه إلى مواجهة صراع داخلي بين الانسحاب والمشاعر المؤجلة. أما في فيلم "السادة الأفاضل"، المعروض حاليا، فيظهر كضيف شرف بشخصية سمير إيطاليا، الرجل الغامض الذي يقتحم حياة أسرة كاملة، ويخلخل توازنها عبر ابتزاز مادي يضعها أمام اختبار قاس.

وفي مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، يخوض السعدني تجربة أداء مختلفة من خلال شخصية طه، الشاب الفقير الذي يرزح تحت وطأة الأعباء المعيشية والأزمات اليومية، ويكافح لتأمين حياة أكثر استقرارا لابنته "مكة" التي تعاني من الصمم. أداء يتسم بالهدوء والنضج، مع تركيز واضح على التفاصيل الصغيرة التي تصنع عمق الشخصية وصدقها.

مجمل هذه الشخصيات، رغم اختلاف عوالمها، ترسم ملامح مرحلة متقدمة في مسيرة أحمد السعدني، مرحلة تقوم على وعي أكبر بالاختيار، وأداء أكثر عمقا وتماسكا، وتؤكد حضورا فنيا يوازن بين الكاريزما المتراكمة والخبرة المكتسبة عبر السنوات.