المسلسلات القصيرة في رمضان.. رهان الصناع على ذائقة الجمهور الجديد

تشهد دراما رمضان 2026 حضوراً لافتاً للمسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة، التي باتت تفرض نفسها على خريطة الموسم، في توجه واضح من صناع الدراما نحو هذا الشكل، على حساب المسلسلات ذات الـ 30 حلقة التي سيطرت على المشهد خلال السنوات الطويلة الماضية.

وتتنوع هذه الأعمال بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، مع اعتماد ملحوظ على جيل جديد من الممثلين الشباب.

دراما كوميدية

"النص"

يواصل الممثل أحمد أمين استكمال تجربته التي انطلقت العام الماضي، من خلال تقديم الجزء الثاني من مسلسل "النص"، الذي يجمع بين الدراما والكوميديا، والمستوحى من كتاب "مذكرات نشال". ويجسد أمين شخصية عبد العزيز النص، التي تقوده هذه المرة إلى مغامرات جديدة تدور في أجواء ثلاثينيات القرن الماضي، حيث ينخرط في مسار مقاومة شعبية ضد الاحتلال الأجنبي، في إطار يمزج بين السخرية والتاريخ.

المسلسل بطولة صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، حمزة العيلي، ومن تأليف عبد الرحيم جاويش، وإخراج حسام علي.

"كلهم بيحبوا مودي"

بعد تصدره المشهد الدرامي في السنوات الماضية من خلال أعمال اجتماعية وتراثية، يقدّم الممثل ياسر جلال تجربة مختلفة عبر المسلسل الكوميدي "كلهم بيحبوا مودي"، أحد الأعمال القصيرة المكوّنة من 15 حلقة.

ويجسد جلال خلال الأحداث شخصية رجل متعدد العلاقات النسائية، يجد نفسه متورطاً في سلسلة من الأزمات المتلاحقة، في إطار كوميدي يعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة.

المسلسل بطولة ياسر جلال، آيتن عامر، هاجر الشرنوبي، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

"المتر سمير"

يواصل الممثل كريم محمود عبد العزيز تصوير مسلسل "المتر سمير" المشارك ضمن الدراما الرمضانية القصيرة لعام 2026، ويجسد خلاله شخصية محامٍ يعيش صراعات مع طليقته. العمل من تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي ويشارك في بطولته كل من إسلام إبراهيم، ناهد السباعي وسلوى خطاب.

دراما اجتماعية

"مناعة"

تعود الفنانة هند صبري إلى الدراما الرمضانية لكن هذه المرة اختارت المشاركة من خلال مسلسل 15 حلقة وهو "مناعة" الذي تدور أحداثه في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

تجسد هند امرأة يُقتل زوجها بسبب تجارة الممنوعات مما يحولها إلى شخصية امرأة قوية تواجه من أجل أسرتها. المسلسل تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي ويشاركها البطولة كل من رياض الخولي، خالد سليم وأحمد خالد صالح.

"حكاية نرجس"

تواصل ريهام عبد الغفور اهتمامها بتقديم القضايا النسائية من خلال مسلسل "حكاية نرجس" المكون من 15 حلقة، ويتناول المسلسل العلاقات الأسرية المتشابكة، والمسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء وبطولة حمزة العيلي وسماح أنور وعارفة عبد الرسول .

"توابع"

تخوض الممثلة ريهام حجاج بطولة عمل اجتماعي جديد بعنوان "توابع"، تقدم خلاله شخصية (إنفلونسر) تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، ما يضعها في مواجهة سلسلة من الصراعات والتعقيدات. ويتناول المسلسل عالم الإنفلونسر وتأثير العالم الرقمي على العلاقات الإنسانية، في إطار اجتماعي مشوق. المسلسل مكوّن من 15 حلقة، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وبطولة محمد علاء، أنوشكا، هاني عادل، وسحر رامي.

"الست موناليزا"

وضمن الأعمال الدرامية القصيرة تشارك الممثلة مي عمر بمسلسلها "الست موناليزا"، الذي يناقش حياة المطلقات فالبطلة خلال الأحداث تبحث عن فرص جديدة في الحياة. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وبطولة كل من أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف وسوسن بدر.

"حد أقصى"

في عالم غسيل الأموال تقدم روجينا بطولة مسلسل "حد أقصى" وهو من الأعمال القصيرة 15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية صباح التي تحصل على قرض بنكي ضخم مما يورطها في الأزمات. المسلسل من تأليف هشام هلال وتقوم بإخراجه مايا أشرف زكي ويشارك في بطولته كل من خالد كمال، فدوى عابد، محمد القس.

"أب ولكن"

من الدراما الاجتماعية القصيرة أيضاً مسلسل "أب ولكن" الذي يتناول أبعاداً إنسانية واجتماعية، وهو من بطولة محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد وسلوى عثمان، والعمل من تأليف ماريان هاني وإخراج ياسمين أحمد كامل.

"اتنين غيرنا"

ضمن المسلسلات الـ 15 حلقة يعرض مسلسل "اتنين غيرنا" في الدراما الرمضانية 2026، المسلسل من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وهناد مهنا، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي. تدور الأحداث حول مدرب رياضي يواجه الضغوطات لكن تتغير حياته بعد أن يقابل فتاة مشهورة.

"اللون الأزرق"

من الأعمال الـ 15 حلقة "اللون الأزرق" وهو من بطولة جومانة مراد، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية وحنان سليمان، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي. وتدور الأحداث حول امرأة تواجه تجربة صعبة بسبب ماضيها الذي يؤثر على الحاضر الذي تعيشه.

"فرصة أخيرة"

يجسد الفنان محمود حميدة شخصية قاضٍ يتعرض لحدث يغير حياته في مسلسل "فرصة أخيرة" الذي يتقاسم بطولته مع طارق لطفي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة.

"كان يا ما كان"

وضمن الماراثون الرمضاني يخوض الممثل ماجد الكدواني البطولة من خلال مسلسل "كان يا ما كان" والمكون من 15 حلقة، المسلسل من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل. المسلسل الذي تشارك يسرا اللوزي في بطولته تدور أحداثه حول الملل والرتابة في الحياة الزوجية بعد 10 سنوات والخلافات التي يواجهها الأزواج.

بطولات شبابية

"سوا سوا"

نجح الممثل أحمد مالك العام الماضي في البطولة الرمضانية من خلال "ولاد الشمس"، وهذا العام يعود من خلال مسلسل "سوا سوا" وهو من الدراما الرمضانية القصيرة. يجسد مالك من خلال هذا المسلسل شخصية صنايعي يقع في حب ممرضة تجسد دورها هدى المفتي. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد، ويشارك في بطولته شريف دسوقي، نهى عابدين وحسني شتا.

"عين سحرية"

أيضاً يواصل عصام عمر فرصة البطولة الدرامية المطلقة وهذا العام يشارك في الماراثون الرمضاني بالمسلسل القصير "عين سحرية" يجسد خلاله شخصية شاب بسيط يعمل في تركيب الكاميرات ويواجه أزمة تهدد أسرته. المسلسل تأليف هشام هلال وإخراج سدير مسعود ويشارك في بطولته باسم سمرة وسماء إبراهيم.

"عرض وطلب"

من الوجوه الشابة التي أصبحت رهان صناع الدراما في السنوات الأخيرة سلمى أبو ضيف التي تشارك بمسلسلها "عرض وطلب" من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وبطولة كل من مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، وعلي صبحي.

"بيبو"

ويخوض الممثل أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" أول بطولاته المطلقة في عالم الدراما من خلال مسلسل "بيبو" المكون من 15 حلقة. يشرف على تأليف المسلسل تامر محسن، وهو من إخراج أحمد شفيق. ويشارك في بطولته إلى جانب كزبرة كل من هالة صدقي، سيد رجب، إسلام فوزي، ووليد فواز، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول أحلام الشباب.

القضية الفلسطينية

"تحت الحصار"

للعام الثاني على التوالي، تعود القضية الفلسطينية إلى الدراما الرمضانية، فبعد حضورها العام الماضي من خلال مسلسل "مليحة"، تشارك هذا الموسم عبر مسلسل "تحت الحصار"، الذي ينافس ضمن الماراثون الرمضاني في شكل دراما قصيرة من 15 حلقة. . ويشارك في بطولة العمل كل من منة شلبي وإياد نصار، إلى جانب انضمام الممثل الفلسطيني العالمي آدم بكري، وكذلك الممثل الفلسطيني كامل الباشا وتارا عبود.

المسلسل من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول قصة حب تنشأ في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، في إطار إنساني يسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية تحت وطأة الاحتلال.