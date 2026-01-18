فيلم "الوحشي".. المهاجر الذي نحت أحلامه على الحجر

تحتل الغربة مساحة كبيرة من انشغالات صناع السينما في العالم، كونها جزءًا جوهريًا من سردية الهوية الحديثة، وتعد رحلة المهاجر مساحة لا نهائية من الدراما بكل أنواعها.

وقد حقق عدد كبير من الأفلام التي اتخذت من الهجرة والمهاجرين مجالاً لها نجاحات كبرى. ولعل فيلم "العراب" (The Godfather) بأجزائه الثلاثة كان الأشهر بينها، وخاصة الجزء الثاني، الذي صدر عام 1974، ويتأمل طموح المهاجر والتنازلات التي يمكن أن يقدمها، وأيضًا "سكارفيس" (Scarface) عام 1983 الذي رصد كيف يتحول الطموح إلى عنف.

كانت قصص المهاجرين تظهر على شاشة السينما في صورة نقد للمجتمعات التي تستقبلهم، وتصور كفاح المهاجر ليصل إلى نجاح مشروط، يتشكل بفعل الطبقة والعرق والعمل.

يدخل فيلم "الوحشي" (The Brutalist)، للمخرج برادي كوربيت، سباق أفلام الغربة، ليضيف إلى قصص الكفاح من أجل البقاء والاندماج حالة تأمل في كيفية تشابك العمل الإبداعي، وتحديدًا الهندسة المعمارية، مع السلطة ورأس المال والأيديولوجيا في الولايات المتحدة ما بعد الحرب.

ويقدم كوربيت في الفيلم دراما تاريخية وسيرة فنية تمتد لعقود، تتناول حياة لازلو توث، المهندس المعماري الأوروبي الذي هاجر إلى أميركا بعد الحرب العالمية الثانية.

يحمل توث معه صدمة النزوح وطموح إعادة بناء حياته، ليصل إلى بلد يقدم نفسه كأرض الفرص، حيث كان المهاجر الجديد متعطشًا بشكل خاص للأشكال الجديدة والمعالم الجديدة والرؤى الجديدة. وتتسم سنواته الأولى بالتهميش والنضال، إذ وضعه تدريبه وحسه الجمالي في خلاف مع الأذواق السائدة وحراس المؤسسات.

صعود تحت أعين السلطة

في سنواته الأولى، يعيش توث على هامش المجتمع، يعمل في وظائف متواضعة لا تليق بتكوينه الأكاديمي ولا بخياله المعماري. تقابل رؤيته الجمالية الصارمة بالشك والرفض، إذ تصطدم بذائقة أميركية تميل إلى الزخرفة والراحة البصرية.

غير أن تحولًا تدريجيًا يبدأ حين يلتفت إليه أحد النافذين، الذي يرى في أسلوبه المعماري الصلب أداة مناسبة لتجسيد القوة والاستمرارية والهيبة المؤسسية.

من هنا، تبدأ مسيرة الصعود. يحصل توث على تكليفات كبرى، وتتحول مشاريعه من أفكار على الورق إلى مبانٍ ضخمة من الخرسانة والفراغات المغلقة.

لكن كل خطوة إلى الأمام تتطلب تنازلًا غير معلن، يتمثل في قبول تدخل الممولين، أو تعديل الرؤية الأصلية، أو الصمت حيال استخدام العمارة كأداة رمزية للسلطة. وتصبح المباني التي يصممها انعكاسًا لعلاقة غير متكافئة بين الفنان والنظام الذي يحتضنه.

على المستوى الشخصي، تتآكل حياة توث الخاصة بالتوازي مع نجاحه المهني. تتوتر علاقاته العائلية، ويغدو حضوره الإنساني أقل وضوحًا من حضوره المهني. يعيش صراعًا داخليًا بين الامتنان لفرصة الاستقرار والاعتراف، وبين شعور متزايد بأن اندماجه لم يكن اندماجًا كاملًا، بل إعادة تشكيل لهويته كي تتلاءم مع منظومة لا تمنح شيئًا بلا مقابل.

وتتجسد مفارقة قاسية خلال مشوار النجاح، فكلما أصبحت المباني التي يصممها توث أكثر رسوخًا، بدا هو نفسه أكثر هشاشة وعزلة. العمارة التي أرادها فعلًا إبداعيًا تتحول إلى سجل لتنازلاته، وإلى شاهد على ثمن النجاح داخل نظام لا يعترف إلا بالقوة والاستمرارية.

يكشف فيلم "الوحشي" بإيقاع بطيء الاختيارات ونتائجها، حيث يستخدم مخرج العمل التسلسل الزمني الممتد ليظهر كيف يُبنى النجاح تدريجيًا، تمامًا كما تُبنى المباني نفسها، وكيف أن ثمن الانتماء يتجلى فقط بعد تحقيق الاستقرار.

وبحلول الوقت الذي يُخلّد فيه إرث توث في الحجر والخرسانة، يطرح الفيلم سؤالًا مُلحا عما يتبقى من حلم المهاجر بعد أن يتحقق بالكامل ضمن هياكل السلطة.

يرسّخ فيلم "الوحشي" حضور الزمن كشاهد ومؤثر في الحدث، دون ضجيج. ويسمح كوربيت بمرور عقود بثقل متعمد، ليعكس دوام واستمرار المباني التي يُصمّمها توث والصبر الذي يطلب من بناة هذه المباني.

تبدو أميركا في البداية كأرض زاخرة بالفرص المهنية، لكن الفيلم سرعان ما يُفنّد هذه الأسطورة. يعتمد صعود توث على التعامل مع الرعاة والمؤسسات والتوقعات التي تقدر الضخامة على حساب الإنسانية. في رؤية كوربيت، تتحول العمارة من كونها مسعى جماليا إلى لغة هيمنة.

المبنى عنوان القيم

يتعامل مخرج الفيلم مع المباني كما لو كانت بيانات وعناوين للقيم وليست أنماطًا محايدةً، وترتفع المباني لتشكل ملامح ورموزًا للسيطرة والصمود والخضوع، وتعكس الحقائق السياسية التي شكلت أميركا ما بعد الحرب.

يصور كوربيت الفضاء بدقة مدهشة، حيث يظهر البشر في الممرات الطويلة أقرب إلى النمل، وتعزل الإطارات الواسعة الأجساد داخل أشكال هندسية جامدة، ويصبح الصمت معبرًا كالحوار، أما مواقع البناء فتبدو وكأنها ساحات للصراع، حيث تتصادم الرؤية مع العمل والتمويل والسلطة.

يقدم الممثل الأميركي أدريان برودي أداءً متقنًا وعميقًا في تجسيده لشخصية لازلو توث، إذ يستند إلى ذاكرة سينمائية وثيقة الصلة بالمنفى والصدمات التاريخية، مما يمنح صمت الشخصية نفس القدر من المعنى الذي تحمله كلماته.

يؤدي برودي دور توث؛ وهو رجل يتأرجح باستمرار بين الامتنان والمقاومة، ويدرك بشكل متزايد الثمن الباهظ الذي تتطلبه. وتُضفي الممثلة فيليسيتي جونز، التي جسدت دور الزوجة إرزيبيت توث، بعدًا عاطفيًا بحضورها الذي تشكل بفعل النزوح والتنازلات، بينما يجسد غاي بيرس بدقة وإتقان شخصية هاريسون لي فان بورين، رجل الأعمال الذي يمثل وجه السلطة المؤسسية بتهديد خفي لا يحتاج إلى إعلان نفسه.

يستعرض فيلم "الوحشي" سلسلة من التنازلات التدريجية. كل نجاح مهني يأتي مصحوبًا بخسارة شخصية: تتآكل الاستقلالية الإبداعية، وتتوتر العلاقات، وتُعاد صياغة الهوية لتتلاءم مع قالب خارجي. طول الفيلم غالبًا ما يكون مرهقًا للمشاهد، لكن هذا الإرهاق ضروري لتحقيق التأثير المستهدف.

يرفض كوربيت الكفاءة السردية، مصرًا على أن يُشعر المشاهد بثقل الزمن نفسه. يُقدّم هذا النهج الفيلم في مواجهة نموذج الاستهلاك السريع لمنصات البث، موجهًا إياه نحو طموح متجدد للسينما الملحمية.

يعيد فيلم "الوحشي" قراءة نقدية للحلم الأميركي من منظور مهاجر أوروبي ترحب بمواهبه، ولكن بشروط مقيدة. يرى الفيلم أن رحلة الاندماج التي يخوضها المهاجر تتم بالتفاوض بينه وبين السلطة ورأس المال، لتصبح العمارة وسيلة واستعارة لهذه العملية، فما يُبنى يبقى، ولكن غالبًا على حساب الحرية الداخلية للباني.

وفي عصر تهيمن عليه السرديات السريعة والقصص المعتمدة على الخوارزميات، يبرز فيلم "الوحشي" كعمل سينمائي متمرد يتطلب الصبر. فهو يتطلب انتباهًا وصبرًا وتأملًا، ولا يقدم أي تطهير سهل.

يجادل فيلم كوربيت بأن الطموح نفسه قد يكون شكلاً من أشكال العنف عندما تشكله أنظمة تكافئ الحجم على حساب الجوهر. ومن خلال تحويل الحجر والفضاء والصمت إلى عناصر سردية، يحول فيلم "الوحشي" سيرة شخص إلى تأمل أوسع في السلطة والمنفى وهندسة الانتماء.

لا يركز فيلم "الوحشي" على حياة مهندس معماري واحد بقدر ما يركز على البنية المادية والسياسية التي تشكل الهوية المعاصرة، ويتساءل عما يتبقى من الفرد بعد أن تُبنى أحلامه بنجاح.