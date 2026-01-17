فيلم "الرئيسيات".. وهم السيطرة البشرية في سينما الرعب المعاصر

تلجأ سينما الرعب إلى الحيوانات حين تسعى إلى تجسيد الخوف في صورته النهائية، فمن فيلم "الفك المفترس" عام 1975 (Jaws) إلى "كوجو" عام 1993 (Cujo)، يكرر هذا النوع طرح سؤاله المقلق: ماذا يحدث عندما يواجه الإنسان كارثة طبيعية لم يكن يتوقعها ولا يملك السيطرة عليها؟

يأتي فيلم "الرئيسيات" (Primate)، من إخراج يوهانس روبرتس، كإضافة محكمة ومتقنة إلى هذا التقليد، إذ يتناول رعب الحيوانات في عصر مهووس بالأمان والرفاهية والترفيه. عُرض الفيلم في دور السينما في 9 يناير/كانون الثاني 2026، وبدا وكأنه تعليق مباشر على أوهام السيطرة الحديثة.

العودة إلى الأساسيات

يعد الشهر الأول من العام تقليديًا موسمًا لأفلام الرعب، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا ملحوظًا، مع تزايد حضور أفلام قصيرة نسبيًا تقوم على أفكار مبتكرة وتحقق مفاجآت في شباك التذاكر مع مطلع العام. يندرج فيلم "الرئيسيات" تمامًا ضمن هذا التوجه. ففي أقل من 90 دقيقة، يراهن الفيلم على الكفاءة بدلًا من الإسهاب، منسجمًا مع اتجاه سائد في صناعة السينما يفضل القصص المحكمة، والميزانيات الممكنة، والعناصر الجاذبة لتجربة العرض في الصالات.

والأهم أن فيلم روبرتس يأتي في سياق اهتمام متجدد بأفلام رعب "العودة إلى الأساسيات" (Back-to-Basics Horror)، حيث يتخلى صناعها عن المبالغة التقنية والاستعراض البصري، ويعودون إلى جذور النوع من حيث البناء الدرامي والوظيفة النفسية.

انحدار نحو الفوضى

تدور قصة "الرئيسيات" حول عائلة تقضي عطلة تبدو مثالية في مكان مصمم ليمنحها شعورًا بالعزلة عن المخاطر، أقرب إلى جنة سياحية تعد بالراحة والأمان. وتقتني العائلة شمبانزيًا تطلق عليه اسم "بن". غير أن وهم الأمان ينهار عندما يتعرض الحيوان لعضة تجعله مسعورًا، فيبدأ "بن" بإظهار تغيرات سلوكية طفيفة في البداية، قبل أن تتصاعد مظاهر الغضب والهياج والعدوانية، وصولًا إلى انفجار عنيف شامل. ومع تراجع القدرة على السيطرة عليه، يتحول الفيلم من دراما عائلية إلى رعب بقاء، ويغدو المنتجع السياحي ساحة صيد مرعبة.

يتجنب روبرتس وشريكه في كتابة السيناريو إرنست رييرا، تعقيد الحبكة بحكمة، معتمدين أسلوب السرد الخطي البسيط. لا قصص خلفية متشابكة ولا مونولوجات تفسيرية مطولة. ينبع الرعب هنا من المساحات المشتركة، والأبواب المغلقة، والممرات الضيقة، ومن الإدراك المخيف بأن ما كان محل ثقة وألفة، تحول فجأة إلى تهديد قاتل.

وهم السيطرة

يضع الفيلم نقطة تحوّله الأولى في مشهد العضة التي يتعرض لها الشمبانزي أثناء وجوده في الفضاء المحيط بالمنتجع. يقدّم باعتباره حادثاً عابراً في سياق يومي هادئ، تبدو فيه الطبيعة باعتبارها مساحة آمنة تحت السيطرة. الكاميرا لا تُضخّم الحدث، بل تمرّ عليه بسرعة محسوبة، ما يجعل خطورته غير مرئية في لحظتها. لكن يتضح فيما بعد أن هذه اللقطة العابرة كانت الشرارة التي سيُبنى عليها الرعب كله. اختيار الإخراج هنا يؤكد فكرة الفيلم الأساسية، وهي أن الخطر الحقيقي لا يأتي دائماً مصحوباً بإنذار، بل قد يتسلل من أكثر اللحظات اعتيادية.

وبينما يقدم فيلم "الرئيسيات" نفسه كفيلم إثارة، إلا أن طموحاته الموضوعية أكثر إثارة للاهتمام من عدد ضحاياه، فصانع العمل يركز على عدوانية الحيوانات بقدر ما يركز على استحقاق الإنسان. لا يصور الشمبانزي "بن" على أنه شرير، فهو مريض. يكمن الرعب الحقيقي في افتراض العائلة أن المودة والنظافة والنوايا الحسنة كافية لترويض الطبيعة.

ويصل الرعب إلى ذروته ليلاً حين تجتمع الحركة المستمرة للشمبانزي المصاب بالسعار مع ظلام الليل في منتصف الفيلم، حيث ينتقل التوتر من الخارج إلى الداخل مع احتجاز الشمبانزي داخل المنزل بعد ظهور سلوكيات عدوانية غير معتادة. يتحول البيت، الذي قُدّم سابقاً كفضاء عائلي نظيف ومنظّم، إلى مساحة خوف، تتقاطع فيها نظرات الخوف مع محاولات الإنكار. يعتمد المشهد على الإيقاع البطيء والصوتيات الخافتة: حركات "بن" خلف الأبواب، احتكاك الجسد بالجدران، وتردد الشخصيات في الاقتراب. لا يظهر الفيلم الحيوان كوحش استعراضي، بل كجسد مريض وغير قابل للتنبؤ، ما يضاعف الإحساس بعدم الأمان. هنا يبلغ مفهوم "العودة إلى أساسيات الرعب" ذروته، حيث ينبع الخوف من الترقب، وليس من المواجهة المباشرة.

يعقد الفيلم مقارنة ساخرة بين "سلامة العائلة" و"الاستهلاك السياحي" وبين واقع عدم القدرة على التنبؤ بالظواهر البيولوجية، وهو رعب متجذر في امتيازات العصر الحديث. تتلخص مقولة الفيلم في أن الذعر ينتشر بعد انهيار الاعتقاد بإمكانية احتواء الخطر أو تخفيفه أو إدارته من خلال بيئات وتخطيط مناسبين.

لم يشأ صناع العمل اللجوء لما وراء الطبيعة أو الأشباح، وإنما اختار داء "الكلب"، كمحرك للسرد، بعيداً عن المسّ الخارق للطبيعة أو الطفرة الجينية، فهو مرض حقيقي لا يمكن السيطرة عليه، يُجرّد من يصاب به من وهم التعايش. ومن خلال ربط تهديده بالبيولوجيا، يُجبر فيلم "الرئيسيات" المشاهدين على مواجهة هشاشة سيطرة الإنسان على الطبيعة.

خطر دائم وحركة دائبة

يمنح فيلم "الرئيسيات" الأولوية للحضور الجسدي، وبدلاً من الاعتماد بشكل كبير على المؤثرات البصرية الحاسوبية، يستخدم الفيلم مؤثرات الأداء والحركة الجسدية لتصوير شخصية "بن". تسبب حركة "بن" المستمرة قلقاً مستمراً ويولد مخاوف، إذ يبدو الخطر قريباً، ويمنح هذا القرار الشمبانزي واقعية مقلقة. يبدو التهديد وشيكاً، وذا ثقل، وقريباً بشكل خطير.

يتجنب المخرج يوهانس روبرتس المونتاج السريع، ويمنح المشاهد مساحة للتنفس، معتمداً على التشويق. تبقى الكاميرا على مستوى نظر المشاهد، جاعلة إياه جزءاً من المشهد. وعندما يندلع العنف، يحدث ذلك فجأة، دون سابق إنذار موسيقي يذكر، مؤكداً على عنصر المفاجأة.

يستخدم صناع الفيلم الصمت ببراعة، ويقطعونه بحركات حيوانات مفاجئة، وأنفاس ثقيلة، وأصوات بيئية تزيد من الشعور بالقلق، مع موسيقى تصويرية بسيطة، تستخدم أساساً لتسليط الضوء على اللحظات الحاسمة عاطفياً بدلاً من فرض الخوف.

يخلو فيلم "الرئيسيات" من استخدام الرموز، ما يسمح بظهور المعنى المطلوب بشكل طبيعي من خلال الموقف والسلوك، وهو ما يضعه في مساحة خاصة بين أفلام الرعب. وفي سياق هوليوود، يمثل نهجاً عملياً في صناعة أفلام هذا النوع؛ فهو يبرهن على أن أفلام الرعب ذات الميزانية المتواضعة يمكن أن تحقق نجاحاً تجارياً عندما تقدم فكرة واضحة وتنفيذاً متقناً. ويشير أداؤه المبكر في شباك التذاكر -وهو أمر مفاجئ لفيلم صدر في يناير/كانون الثاني- إلى أن الجمهور لا يزال متعطشاً للرعب المباشر والمتقن.