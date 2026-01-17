ظافر العابدين يعود إلى الإخراج بفيلم "صوفيا" في مهرجان سانتا باربرا

يشارك الفيلم التونسي "صوفيا" في فعاليات الدورة الـ 41 من مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 4 إلى 14 فبراير/شباط المقبل. الفيلم من تأليف وإنتاج وإخراج الفنان التونسي ظافر العابدين.

ويعد مهرجان سانتا باربرا من أبرز المهرجانات المعنية بالسينما المستقلة، حيث يحتفي بالأعمال القادمة من مختلف أنحاء العالم. وقد اختارت إدارة المهرجان فيلم "صوفيا" ليكون ضمن العروض الرسمية، على أن يُعرض لأول مرة في 5 فبراير/شباط، يلي ذلك عرض ثانٍ بعد يومين.

وتدور أحداث الفيلم حول إميلي، التي تعود من لندن إلى تونس في محاولة لمساندة ابنتها صوفيا في إصلاح علاقتها بطليقها هشام بعد انفصالهما. لكن الزيارة تأخذ مساراً غير متوقع، مع الاختفاء المفاجئ لصوفيا، ما يدفع إميلي إلى خوض رحلة بحث شاقة، تكشف خلالها شبكة من الأسرار والأكاذيب التي تهدد تماسك العائلة، وتضعها أمام سباق مع الزمن للعثور على ابنتها.

وعرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي، حيث لفت الأنظار منذ عرضه الأول وحظي باهتمام نقدي وجماهيري واضح.

ولا يقتصر دور ظافر العابدين في العمل على الإنتاج والتأليف والإخراج فقط، بل يشارك أيضًا في التمثيل، إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم جيسيكا براون فيندلي، جوناثان هايد، قيس الستي، هبة عبوك، زياد عيادي، وسعاد بن سليمان.

3 تجارب إخراجية في مسيرة ظافر العابدين

يمثل فيلم "صوفيا" التجربة الإخراجية الثالثة في مشوار الفنان التونسي ظافر العابدين. وكانت بدايته خلف الكاميرا عام 2021 من خلال الفيلم التونسي "غدوة"، الذي حصد جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، كما جرى ترشيحه للمنافسة على جوائز غولدن غلوب.

وتدور أحداث "غدوة" حول لقاء يجمع حبيب بابنه أحمد بعد سنوات طويلة من القطيعة، بسبب تدهور الحالة الصحية للأب. هذا اللقاء يشعل سلسلة من التحولات الدرامية التي تقلب طبيعة العلاقة بين الطرفين، وتدفع كلاً منهما إلى مواجهة اختبارات قاسية وتجارب لم يكونا مستعدين لها.

وفي عام 2024، خاض العابدين تجربته الإخراجية الثانية من خلال فيلم "إلى ابني"، الذي قدم فيه شخصية فيصل، وهو مواطن بريطاني من أصول سعودية يعيش في لندن مع ابنه الصغير، قبل أن يقرر العودة إلى عائلته في المملكة العربية السعودية بعد سنوات من وفاة زوجته. وقد نال الفيلم تنويهاً خاصاً من مهرجان هوليود للفيلم العربي.

وتأتي هذه التجارب الإخراجية إلى جانب مسيرة فنية حافلة لظافر العابدين كممثل، إذ شارك في نحو 46 عملاً فنياً، تنوعت بين أعمال مصرية وعربية، إضافة إلى مشاركاته في عدد من الأفلام العالمية.

وكانت أحدث مشاركاته السينمائية من خلال فيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، الذي ينافس ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. كما يُعرض له حالياً فيلم "السلم والثعبان: لعب عيال"، إلى جانب استمراره في تصوير دوره في المسلسل اللبناني "ممكن".