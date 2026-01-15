الممثل الأميركي ويل سميث يزور أهرامات الجيزة في مصر

زار الممثل الأميركي ويل سميث، صباح الخميس، منطقة أهرامات الجيزة، ضمن زيارة خاصة له إلى مصر، حيث التقط عددا من الصور أمام الأهرامات، بحسب ما أظهرته مقاطع وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورافق سميث خلال الجولة عدد من مسؤولي الآثار، من بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، الذي قدم له شرحا حول الموقع الأثري وتاريخه، إضافة إلى بعض المعلومات المتعلقة بالاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وشملت الزيارة تمثال أبو الهول ومقابر العمال، كما دخل سميث إلى الهرم الأكبر خوفو، حيث تفقد الممرات والغرف الداخلية، وتبادل الحديث مع المرافقين له حول أساليب البناء في مصر القديمة والخلفية التاريخية للموقع.

ونقل مرافقون عن سميث اهتمامه بالتعرف على تفاصيل الحضارة المصرية القديمة، كما أشار إلى إمكانية عودته إلى مصر في وقت لاحق برفقة أسرته.

وسبق للنجم الأميركي أن زار مصر في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تفقد المتحف المصري الكبير، ضمن جولة خاصة اطلع خلالها على عدد من قاعات العرض والمقتنيات الأثرية. ونشر سميث آنذاك صورا من الزيارة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى إعجابه بالمتحف وطريقة عرض الآثار، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق ببرنامج الزيارة.

وتأتي زيارة ويل سميث في وقت تشهد فيه المناطق الأثرية المصرية زيارات متكررة لعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، وهو ما تحرص الجهات المعنية على تنظيمه وفق الإجراءات المعمول بها.

وعلى الصعيد الفني، يشارك ويل سميث في الجزء الرابع من سلسلة أفلام "فتيان أشقياء" (Bad Boys) بعنوان "فتيان أشقياء.. اركب معنا أو مت" Bad Boys: Ride or Die، والمقرر طرحه في دور العرض الأميركية خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.