عام المسلسلات الثقيلة.. كيف أعادت أعمال 2025 تعريف الدراما التلفزيونية

مع نهاية عام 2025، نخوض كعادتنا في غمار الأعمال التليفزيونية المعروضة هذا العام، الذي يختتم ربع قرن تغيرت فيه الصناعة كلها، صناعة الفن والترفيه عدة مرات.

لا شك أننا نعيش منذ سنوات عصرا تلفزيونيا ذهبيا على صعيد الصورة وأساليب السرد المبتكرة، ولا يزال التلفزيون نابضا بالحياة ويشعل حماس مشاهديه. وقد لا أبالغ حين أقول إن عددا من العروض التليفزيونية الآن باتت أكثر جرأة وابتكارا ومغامرة من أكثر الإنتاج السينمائي، الذى بات أسير حدود آمنة يتحرك فيها.

تنوعت أعمال هذا العام بين الخيال العلمي، والكوميديا وأفلام الغرب الأمريكي، ويبدو الغموض سيد الموقف، نظرا لكثرة المسلسلات الناجحة التي تندرج ضمن هذا النوع، فشخصياته الرئيسية تبدو مستغرقة في حل لغز ما. نجد ذلك في أعمال منها "اللوتس الأبيض" (The White Lotus)، و"صفير الرغبة" (Sirens)، و"القسم كيو" (Dept Q)، وهي مسلسلات تبقيك مترقبا حتى النهاية.

بدأ العام بعودة المسلسل الاستثنائي "سيفيرانس" (Severance) بموسم ثان، وانتهى بالعرض الذي أصبح أقرب إلى ظاهرة، ألا وهو "بلوريبوس" (Pluribus)، للمبدع "فينس غيليغان"، فقد انقسم مشاهدوه فئتين، فمنهم من يراه أحد أفضل أعمال العام، وآخرون رأوه عملا ذا إيقاع قاتل، مفتقدا لبصمة "غيليغان".

مع تزايد اتساع دائرة الفرجة عبر إنتاجات المنصات المتنوعة، بات عسيرا اختصار فن كامل في مقال واحد، ومع ذلك سنصحب هنا القارئ في رحلة عبر أفضل ما عُرض من المسلسلات في 2025.

"مراهق العائلة".. جيل عالق في فخاخ الإنترنت العنيفة

صار المسلسل القصير "مراهق العائلة" (Adolescence) حديث الساعة بمجرد عرضه، وسيطر على نقاشات الثقافة الشعبية، وسرعان ما أصبح من أكثر المسلسلات نجاحا وتصدرا لقوائم المشاهدة، كما نال استحسان النقاد. وقد كتبه "جاك ثورن"، وأنتجته "نتفليكس" (4 حلقات)، وحصد جميع جوائز "إيمي" التي رُشح لها.

تدور حكاية المسلسل حول اعتقال المراهق "جيمي" (الممثل أوين كوبر)، بتهمة قتل إحدى زميلاته، وهي تهمة تبدو مستحيلة عند المُشاهد، مثلما تبدو لأبيه "إيدي" (الممثل ستيفن غراهام)، المذهول مما يجرى أمامه، وكأنه في كابوس.

يتكشف اللغز عبر حلقات العمل بطريقة غير معتادة، وبأسلوبية واضحة بتصويره في لقطة واحدة متصلة. هذا التواصل الملح لحركة الكاميرا، يجعل المشاهد عالقا مع شخصيات الحكاية الممتدة لقطةً واحدة، إنه إيقاع لاهث يكاد لا يترك فرصة لالتقاط الأنفاس.

يرسم المسلسل صورة مرعبة عن مرحلة المراهقة، لا سيما في هذا الزمن، فالمراهق يترك وحيدا مع محتوى الإنترنت العنيف، وقد صُنف المسلسل بأنه صورة للمراهقة الحديثة في ظل أزمة عميقة.

أدى طاقم العمل أداء مبهرا، لا سيما "كوبر" و"غراهام". هذا العمل الصادم ربما هو أكثر أعمال هذا العام اكتمالا.

"سيفيرانس".. نبرة ديستوبية بامتياز

منذ المواسم الأولى من مسلسل "المرآة السوداء" (Black Mirror)، لم نشاهد مسلسلا ينتمي لنوعية الخيال العلمي الديستوبي مثل هذا العمل، الذي يحمل عنوان "سيفيرانس" (Severance)، وقد كتبه "دان أريكسون"، وأخرج "بن ستيلر" أغلب حلقاته.

إنه عمل ذو نبرة ديستوبية بامتياز، وقريب من عوالم الروائيين "جورج أورويل" و"فيليب ك. ديك"، وقد بُني عالمه على فرضية وجود شركة تقدم لموظفيها جراحة تسمى الشطر، تمكنهم من الفصل بين ذكرياتهم في العمل والحياة الشخصية.

عمل مغلف بالغموض، مؤثر جدا ومثير للتأمل، لما له من قصة شديدة الذكاء، ويحاول استكشاف أعماق الآلة الرأسمالية المتوحشة، كما يطرح أسئلة عن الذاكرة والهوية والعمل ومستقبل العالم في مساره الحالي. وهو واحد من أكثر الأعمال أصالة لهذه العام.

عرض الموسم الثاني مطلع هذا العام، أي بفاصل 3 سنوات عن موسمه الأول، ويبدو الموسم الجديد متجاوزا آفاق سابقه، بتركيزه على شخصياته، وتعميقه ملامحها النفسية. ويعتمد التصوير أسلوبا واقعيا مطعما بلمسات عميقة.

هذا العمل من أكثر المسلسلات التلفزيونية إثارة للدهشة، من حيث السرد والانشغالات الفلسفية، فتتوالى الألغاز والأسرار والقرائن الجديدة بتناغم بديع، وتزداد غرابة وإثارة مع تقدّم المسلسل. يدور المسلسل -على نحو ما- حول الثمن الفادح، الذي ندفعه حين نقرر الهروب من مواجهة حزننا.

"الحفرة".. عالَم طبي مرهق بعد الجائحة

مؤلم ومُرهق مسلسل "الحفرة" (The Pitt)، فهو دراما طبية شديدة الواقعية وغير معتادة من إنتاج "إتش بي أو ماكس".

يبدو العمل كأنه قد أزال كل البريق الذي منحته المسلسلات الطبية الناجحة، مثل "إي آر" (ER) و"تشريح غري" (Grey’s Anatomy) لهذه النوعية من الدراما.

تدور أحداث حلقاته الـ15 في قسم طوارئ مزدحم بمدينة بيتسبرغ، تسميه شخصية العمل الرئيسية "الحفرة".

زمن الدراما هو زمن الأحداث الحقيقي، فوقائع المسلسل تجري أثناء نوبة عمل واحدة مدتها 15 ساعة، نتعرف فيها على د. "مايكل روبينافيتش" (الممثل نواه وايل)، وهو طبيب طوارئ يحاول التكيّف مع نظام الرعاية الصحية المُتزعزع بعد جائحة كوفيد-19.

يُقدّم لنا المسلسل نظرة قاسية على واقع العمل في مجال الرعاية الصحية، في عالم لا يزال يُكافح للتعافي من جائحة تركت أثرا كبيرا على الجميع.

يتميز المسلسل بقدر مدهش من الدقة في تفاصيله الطبية، وديناميات العمل والعلاقات الشخصية في مثل الأماكن المتفجرة بالإثارة والدراما.

وقد فاز بخمس جوائز في حفل "إيمي" 2025، منها جائزة "إيمي" لأفضل مسلسل درامي، بتفوقه على منافسه المتصدر في ترشيحات هذه الفئة مسلسل "سيفيرانس" (Severance)، كما فاز نجمه "نواه وايل" بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه الاستثنائي هنا.

"فرقة".. دراما جريمة بين رجلين

بعد مسلسله البديع "مير من إيست تاون" (Mare from Easttown)، يعود الكاتب "براد إنغلسبي" بعمل جديد لا يقل إبداعا عن سابقه، هو مسلسل "فرقة" (Task)، ولم نشاهد دراما جريمة مثله منذ زمن طويل، وتتأرجح شخصياتها الكبرى على حافة الهاوية. ويتشارك المسلسلان سمات الحزن والندم والحياة المحطمة والمصير المحتوم.

وعلى غموض المسلسل وإثارته، فإن إيقاع العمل المتمهل يسمح بنقاشات هادئة وتأملية، مليئة باللحظات الصامتة حول مواضيع شائكة كالإيمان والقدر ومعنى الحياة.

يؤدي الممثل "مارك رافالو" دور "توم برانديس"، وهو عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وكان من قبل كاهنا، وهو مُكلّف بقضية تتمحور حول سلسلة من السرقات الغامضة.

هذا واحد من أفضل أداءات "رافالو" على الإطلاق، ويؤدي الممثل "توم بيلفري" ببراعة مدهشة دور "روبي"، وهو جامع قمامة يكافح لتوفير لقمة العيش لأهله، لكنه مثقل بماضيه الذي يدفعه صوب مسارات خطرة.

هذا التوازي بين حياتي رجلين، كلاهما غارق في الحزن والندم، ومضروب بمأساته، ثم تقاطع مصيرهما هو ما يخلق جوهر الدراما في هذا العمل.

يتمحور غموض العمل أساسا حول غموض مصائر شخصياته. يمنحنا هذا المسلسل القصير (7 حلقات) مزيجا آسرا من المطاردات والتحقيقات، مع دراما عائلية معمقة متجذرة في تفاصيل ما هو يومي.

"الإستوديو".. فكاهة ترصد واقع الصناعة السينمائية

يبدو هذا العمل متنفسا في رحلة الدراما التليفزيونية هذا العام، وسط كل هذا الأعمال القاتمة والمقلقة، وهو رحلة هروب كوميدية نحو صناعة الأفلام، لها وعي واضح بذاتها وبما تقدمه.

يمثل مسلسل "الإستوديو" (The Studio)، المكون من 10 حلقات، الذي أبدعه "سيث روغن" و"إيفان غولدبيرغ" كوميديا ساخرة عن هوليود المعاصرة.

يدور المسلسل حول "مات ريميك" (الممثل سيث روغن)، وهو رئيس إستوديوهات متخيلة في هوليود، تسمى "كونتيننتال"، يرصد المسلسل عجزه عن مواكبة التغيرات والتوجهات السائدة في صناعة السينما اليوم.

يتمنى "ريميك" أن يصنع فيلما على غرار "الحي الصيني" (China Town)، لكن مهمته هي إنتاج فيلم "كول-إيد"، وهي علامة تجارية مسجلة لمشروب شهير. يأتي العمل في وقت يرى الجميع فيه أن هوليود تتغير وتتراجع على نحو لا رجعة فيه.

يقول "روغن" في حوار معه: مع أن الأمر بئيس، فإن الصراع الذي تعيشه شخصيتي في كل ثانية صراع يلقاه كثير ممن يشغلون الوظيفة في الواقع. إنهم يحبون الأفلام، لكنهم مسؤولون أيضا عن تحقيق أرباح محددة، وعليهم تسويغ خياراتهم أمام مجلس إدارة لا يعبأ بالأفلام إطلاقا.

يظهر لنا المسلسل الفوضى العارمة خلف الكواليس، ويدع شخصياته المُضطربة المعيبة تتخبط نحو لحظات غير متوقعة من الحماقة.

يتميز المسلسل بأسلوبه الفكاهي الفوضوي، ومواقفه المحرجة، وسخريته اللاذعة، ويُجيد "مات ريميك" خلق المواقف المحرجة في أسوأ الأوقات، وهو ما يمنح العمل فرصة خصبة للفكاهة. وفيه أيضا ما يكفي من النكت الداخلية لإرضاء محبي الأفلام.

جُدد "الإستديو" لموسم ثانٍ، وكان قد نجح نجاحا هائلا في جوائز "إيمي" 2025، فحصد 13 جائزة، منها أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثل (سيث روغن)، وأفضل إخراج وكتابة، محققا رقما قياسيا، بصفته أكثر مسلسل كوميدي فوزا بجوائز في عام واحد.

"فجر التاريخ الأمريكي".. مخاض عسير في بلاد العم سام

مسلسل "فجر التاريخ الأمريكي" (American Primeval) مسلسل قصير (6 حلقات)، كتبه "مارك أل. سميث"، وأخرجه "بيتر بيرغ"، وأنتجته "نتفليكس"، ويدور في أجواء الغرب الأمريكي.

تركز دراما الغرب الأمريكي على طبيعة الحياة الموحشة على الحدود الأخيرة، التي يصفها تعليق المسلسل بأنها "برية، غير مروضة".

تدور أحداث المسلسل في إقليم يوتا عام 1857، وهو زمن شديد الاضطراب والعنف، يتصارع فيه جيش الولايات المتحدة، وتنظيمات المورمون، والسكان الأصليين، فهم يخوضون جميعا حربا ضروسا من أجل البقاء في هذه البراري الأمريكية.

على خلفية هذا المشهد الدامي، تحاول امرأة وطفلها الهروب من صيادي الرؤوس، الذين يقتفون أثريهما، وتسعى لإيجاد ممر آمن لها ولابنها في قلب هذا الجحيم البارد.

تتمحور هذه الأحداث المتخيلة حول حادثة حقيقية، وهي مذبحة "ماونتن ميدوز"، قرب مدينة سولت ليك، التي قُتل فيها نحو 150 مستوطنا أبيض، بمن فيهم المورمون، في هجوم يُقال إنه نُفذ بتحريض من "بريغهام يونغ"، مؤسس كنيسة قديسي الأيام الأخيرة، وكان يومئذ يسعى للحفاظ على أرض دينه الناشئ.

مسلسل "فجر التاريخ الأمريكي" مسلسل غرب أمريكي واقعي مثل مسلسل "ديدوود" (Deadwood)، ويتجرد من طابع الحنين الذي طالما وسم هذه الأعمال، ليعيدنا على نحو صادم إلى زمن تأسيس بلاد الحرية، فكل لقطة قاتمة وموحشة وباردة، لدرجة أنك تكاد تشعر بالبرد ينبعث من الشاشة.

كاتب المسلسل "مارك إل. سميث" هو كاتب فيلم "العائد" (The Revenant)، الذي أخرجه "أليخاندرو غونزاليس إيناريتو" (2015)، وقد استطاع هنا خلق شخصيات ذات تعقيد واضح، معيبة ولكنها قريبة من القلب. يمنحنا العمل نظرة ثاقبة على أصول أمريكا الوحشية والقاسية.

"القسم كيو".. محقق منهك يعود إلى نقاط ضعفه

مسلسل "القسم كيو" (Dept. Q) عمل مثير ومقلق، يجمع بين الجريمة الغامضة والإثارة النفسية، وقد أنتجته "نتفليكس" وعرض منتصف العام وجدد لموسم ثان.

اقتُبس المسلسل من سلسلة روايات الروائي الدنماركي "جوسي أدلر- أولسن"، وقد حولها للتلفزيون "سكوت فرانك"، مبدع مسلسل "مناورة الملكة" (The Queen’s Gambit)، لكنه ينقل أحداث المسلسل من الدنمارك إلى أسكتلندا.

تدور الحكاية حول محقق لامع، موهوب وساخر وغير محبوب على الإطلاق، وهو المفتش "كارل مورك" (الممثل ماثيو غود)، وكان قد لقي حادثة مروعة أطاحت بما بقي من استقراره النفسي، ثم كلف بقضية قديمة ذات أهمية بالغة، تجبره على مواجهة نقاط ضعفه.

يُعيّن "مورك" رئيسا لقسم جديد هو القسم كيو، الذي أُنشئ للتحقيق في القضايا القديمة، على أمل تحسين صورة شرطة إدنبره المتعثرة، فيُشكّل لمساعدته فريقا متنوعا من شخصيات لا تقل اختلالا عنه.

كل شيء مُتقنٌ وفي مكانه، فالعمل أقرب لفسيفساء من الألغاز المتداخلة، ويمثل رحلة في أعماق الظلام الإنساني وأكثر هواجسنا رعبا.

يتميز السرد بشئ من الهدوء، يسمح بالتركيز على الشخصيات وتطورها، من دون أن يفقد إثارته حتى اللحظة الأخيرة.

يتجاوز المسلسل نطاق قصص الجريمة المعتادة، فالجميع يعاني، والجميع يقاوم في حبكة هذا العمل المليئة بالتقلبات. إنه عمل مرشح بشدة لهواة هذه النوعية من المسلسلات.

"الوجه الخفي".. تحقيق يكشف عوالم فاسدة

مسلسل "الوجه الخفي" (The Lowdown) مسلسل جريمة وغموض آخر ممتزج بنغمات سوداوية، وشيء من الكوميديا الساخرة.

وقد أبدعه "ستيرلين هارجو"، وهو أول عمل تلفزيوني منفرد له، بعد مشاركته في كتابة المسلسل المتميز "كلاب المحمية" (Reservation Dogs).

تدور حكاية المسلسل حول صحفي استقصائي، يقال له "لي رايبون" (الممثل إيثان هوك)، ويُحقق في انتحار عضو غريب الأطوار في عائلة نافذة، كاشفا شبكات معقدة من الفساد.

"رايبون" هو بمثابة "فيليب مارلو" هذه القصة، التي تدور أحداثها في تولسا، وفي أجواء أشبه بروايات "رايموند تشاندلر".

لصانع المسلسل "ستيرلين هارجو" إحساس مدهش بالمكان، فمع عنايته بتفاصيل وطبيعة المكان يصبح المكان شخصية رئيسة في العمل، فيضفي عليه واقعية ساحرة.

في جانب من الحكاية، نكون أمام تنويع على قصة الظلم العنصري الممتدة، وضرورة مقاومته، ومع ما نرى من الضربات التي تنال "رايبون" في كل خطوة يخطوها، وتساقط الجثث في كل مكان، فإن جوهر العمل مشرق وملئ بالحب.

"بلوريبوس".. امرأة وحيدة في عالم منقرض

من أكثر أعمال هذا العام انتظارا مسلسل "بلوريبوس" (Pluribus)، لكونه مصنوعا بيدي "فينس غيليغان"، مبدع مسلسلي "اختلال ضال" (Breaking Bad)، و"من الأفضل الاتصال بسول" (Better Call Saul).

في بداية الحلقة السابعة من المسلسل، تغني "كارول ستوركا" وهي تتجول بسيارة الشرطة المحلية في مدينة خالية من البشر، "هذه نهاية العالم كما نعرفه".

نعم إنها نهاية العالم كما نعرفه، لكنها نهاية لم نعرفها من قبل، فلم نشاهد من قبل فناء يشبه ما يقدمه "غيليغان" هنا.

تُقدم "ريا سيهورن" أداء استثنائيا في دور "كارول"، وهي إحدى القلائل على وجه الأرض، الذين لم يتأثروا بغزوٍ فضائي جعل البشر كيانا واحدا ذا عقل جمعي هائل، وهي تحمل العمل على كتفها، فتتجلى الدراما في غالب العمل في امرأة وحيدة تواجه العالم.

يبدو المسلسل متأثرا على نحو ما بكلاسيكية "غزو خاطفي الأجساد" (Invasion of the Body Snatchers)، الذي عُرض عام 1956، على الأقل في فكرته الأساسية، لكنه يبقى متفردا وأصيلا.

حكاية غريبة يزيدها إيقاعها الممعن في البطء غرابة على غرابتها. يحرف المسلسل فكرة غزو الفضائيين، ويدفع المشاهد إلى طرح تساؤلات فلسفية حول ماهية الفرد، ومفهوم الحرية والإرادة الحرة. في ظني أن في إيقاع العمل اختلال واضح، برغم قصدية غيليغان"، لكنه بلا ريب عمل يستحق المشاهدة.

"الدب".. جلسة علاجية بعد مواسم الصراخ

يبدو الموسم الأحدث من مسلسل "الدب" (The Bear) أكثر هدوء وأقل صخبا وبعيدا إلى حد كبير عن جنون إيقاع موسميه الأولين.

يبدأ الموسم الرابع مع العم "جيمي" (الممثل أوليفر بلات)، صديق العائلة الذي استثمر أمواله في مطعم "ذا بير"، فيركّب ساعة عد تنازلي، تُشير إلى أن أمام طاقم العمل 1440 ساعة لإنقاذ مطعمهم، ومع ذلك فمعظم أحداث الموسم الجديد لا تدور حول المطعم.

بنى مبدع العمل "كريستوفر ستورر" السرد في المواسم الأولى حول إصلاح مطعم لحم إيطالي متواضع في شيكاغو، وجعله مطعما مرموقا، لكنه هنا في موسمه الرابع أكثر انشغالا بإصلاح أبطاله.

تجاوز هذا الموسم نوبات الغضب والصراخ، وبات أكثر رقة، فأصبح موسما جميلا ومُرضيا. أخيرا، يفتح الجميع قلوبهم ويتحدثون، إنه أشبه بجلسة علاجية مطولة وعناق شافٍ.