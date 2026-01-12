مسلسلات نهاية العالم وما بعد الكارثة المنتظرة في 2026

تشهد السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بمسلسلات نهاية العالم وما بعد الكوارث، باعتبارها واحدة من أكثر الأنواع التلفزيونية قدرة على التعبير عن مخاوف الإنسان المعاصر، من الانهيار البيئي والحروب، إلى تفكك المجتمعات والصراعات على البقاء. هذه الأعمال لا تكتفي بتقديم عوالم مدمرة ومشاهد كارثية، بل تركز بشكل أساسي على البشر داخل هذه العوالم، وكيف تتغير القيم والعلاقات حين يصبح البقاء هو الهدف الأول.

وفي 2026 يبرز عدد من المسلسلات التي لم يبدأ بعضها بعد، والبعض الآخر انطلق في 2025 ويواصل حضوره القوي، ما يعكس نجاحها الجماهيري وقدرتها على الاستمرار، هنا نجوب بين عوالم ما بعد الحرب النووية، ومدن الزومبي المنعزلة، والصوامع تحت الأرض، وتقدم هذه الأعمال تجارب سردية متنوعة تجمع بين التشويق والدراما والخيال العلمي.

السقوط – الموسم الثاني

يأتي الموسم الثاني من مسلسل "السقوط" (Fallout) ليستكمل أحداث الموسم الأول، التي دارت بعد قرنين من حرب عظيمة حدثت عام 2077، انتهت بسقوط المجتمعات نتيجة لكارثة نووية. و"السقوط" مستوحى من سلسلة ألعاب فيديو شهيرة بالاسم نفسه، ويتكون الموسم الثاني من ثماني حلقات، ويتوسع سرديًا وجغرافيًا عبر الانتقال إلى مناطق جديدة، من أبرزها "فيغاس الجديدة"، ما يمنح العمل مساحة أوسع للمغامرات.

تستمر الشخصيات الرئيسية وعلى رأسها لوسي (إيلا بورنل) والغول (والتون غوغينز)، مع انضمام شخصيات جديدة، وقد تعمق في الموسم الثاني الصراع السياسي والأخلاقي داخل هذا العالم المنهار، ويعد الموسم الثاني خطوة طموحة تعزز مكانة المسلسل كأحد أنجح اقتباسات ألعاب الفيديو تلفزيونيًا، خصوصًا وقد حافظ على اللمسة السوداوية من الموسم الأول وهويته البصرية المميزة.

بدأ عرض الموسم الثاني في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وستعرض آخر حلقاته في الرابع من فبراير/ شباط القادم، وأعلنت الجهة المنتجة عن تجديده لموسم ثالث لم يتحدد موعد عرضه بعد.

التقييم العام:

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4.5

صديق العائلة: 3

صومعة – الموسم الثالث

"صومعة" (Silo) مسلسل خيال علمي وديستوبيا، مبني على رواية "صوف" (Wool) للكاتب هيو هوي، ويعرض على منصة آبل تي في بلس.

تدور أحداثه في مجتمع بشري متكامل يعيش داخل صومعة عملاقة تحت الأرض تضم حوالي 10 آلاف شخص بعد كارثة بيئية حولت الهواء الخارجي إلى مادة سامة، بينما تسيطر على المجتمع داخل الصومعة قواعد صارمة تمنع الخروج أو معرفة الحقيقة الكاملة عن الماضي قبل الكارثة.

"صومعة" من بطولة ريبيكا فيرغسون في دور جوليت نيكولس، ونال المسلسل إشادات نقدية واسعة لجودة الإنتاج وتصميم العالم الداخلي للصومعة والتفاصيل الدرامية التي تعزز بعد الخيال العلمي والديستوبي في العمل، بالإضافة إلى الأداء التمثيلي لفيرغسون الذي أضاف عمقا إنسانيا لشخصيتها وسط الصراعات الاجتماعية والسياسية داخل الصومعة.

تجدد المسلسل لموسمين ثالث ورابع، حيث سيكون الموسم الرابع هو الأخير لإكمال قصة الثلاثية الروائية، وقد اكتمل تصوير الموسم الثالث وإن لم يعلن بعد عن موعد عرضه بالضبط خلال 2026، وسيتألف من 10 حلقات مثل المواسم السابقة، مع توسعات في السرد لاستكشاف أحداث ما قبل بناء الصومعة.

التقييم العام

القصة: 4

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4.5

صديق العائلة: 4

فرار

"فرار" (On the Run) مسلسل تلفزيوني ينتمي إلى أعمال ما بعد الكوارث والديستوبيا والخيال العلمي، من المنتظر بدء عرضه في أبريل/ نيسان القادم. تدور أحداث المسلسل في عالم يعقب انتهاء الحضارة الإنسانية، حيث تتابع القصة مجموعة من الناجين والناجيات الذين يعيشون في حالة هروب دائمة عبر أرض قاحلة وخطرة بحثا عن الأمان.

يتميز المسلسل من حيث الفكرة بتوظيف عناصر مألوفة ومحببة لدى جمهور الخيال العلمي وما بعد الكوارث، مثل انهيار النظام الاجتماعي، وهشاشة بقاء الجنس البشري، والصراع مع المجهول، ما يجعله منافسا للمسلسلات المعروضة من نفس الفئة، وبصورة عامة يعد المسلسل واعدا ضمن أعمال البقاء بعد نهاية العالم.

الموتى السائرون: المدينة الميتة – الموسم الثالث

"الموتى السائرون: المدينة الميتة" (The Walking Dead: Dead City) في موسمه الثالث هو استمرار لأحد أبرز المسلسلات المنبثقة من عالم مسلسل "الموتى السائرون"، وينتمي إلى نوع الرعب وما بعد نهاية العالم، ويركز المسلسل على شخصيتين محوريتين في السلسلة الأم، وهما ماغي غرين ونيغان.

تدور القصة حول رحلة محفوفة بالمخاطر إلى مانهاتن المعزولة، المدينة التي تحولت إلى مساحة مغلقة تعج بالموتى الأحياء، ومجتمعات بشرية عدائية، وذلك في إطار سعي ماغي لاستعادة ابنها المختطف.

تمنح مانهاتن المسلسل طابعا من التجديد بعيدا عن المواقع الريفية والضواحي التي اعتادها جمهور المسلسل، وتضيف بعدا بصريا جديدا لعالم الموتى الأحياء.

ويتمتع المسلسل بعدة نقاط قوة تجعل الموسم الثالث منه من أكثر المسلسلات المنتظرة في 2026، أهمها اعتماده على شخصيات محبوبة ذات ثقل درامي، إلى جانب الأداء القوي لبطليه الرئيسيين.

التقييم العام:

القصة: 3.5

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 4.5

صديق العائلة: 4

آخرنا – الموسم الثاني

يعد "آخرنا" (The last of Us) واحدا من أبرز المسلسلات التلفزيونية في فئة ما بعد نهاية العالم أو بعد الكوارث، وهو مقتبس عن لعبة فيديو شهيرة. تدور قصته في عالم تدمر عقب انتشار وباء فطري حول البشر المصابين به إلى مخلوقات أقرب إلى الزومبي، ويكلف جويل (بيدرو باسكال) بمرافقة إيلي (بيلا رامزي)، الفتاة التي قد تحمل مفتاح إنقاذ البشرية في رحلة شاقة عبر الولايات المتحدة وسط أخطار بشرية وغير بشرية.

حظي العمل بإشادة واسعة منذ انطلاقه، خصوصا على مستوى الأداء التمثيلي، والتناغم بين بطلة وبطل المسلسل، حيث أضفى هذا التناغم عمقا عاطفيا وإنسانيا على العلاقة المركزية.

أيضا حصد المسلسل إشادات واسعة من محبي ألعاب الفيديو لاحترامه المصدر الأصلي، مع توسعة سردية، إذ لم يكتفِ بإعادة سرد أحداث اللعبة بل قدم خلفيات إضافية للشخصيات وعوالمها بما يخدم الوسيط التلفزيوني.

صدر المسلسل من موسمين حتى الآن، وجارٍ العمل على الموسم الثالث، ورسخ العمل مكانته كعمل درامي ناجح نقديا وجماهيريا لاستطاعته تحويل مادة تفاعلية إلى تجربة تلفزيونية مؤثرة.

التقييم العام: