للأسبوع الرابع.. "أفاتار 3" يتربع على عرش السينما الأميركية

واصل فيلم "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire and Ash) هيمنته على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محتفظًا بالمركز الأول للأسبوع الرابع على التوالي، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

وحقق الفصل الثالث من ملحمة "بانادورا" للمخرج جيمس كاميرون إيرادات بلغت 21.3 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لصالح شركة والت ديزني، بحسب تقديرات الاستوديوهات الصادرة يوم الأحد.

وبعد أربعة أسابيع من العرض، ارتفعت إيرادات الفيلم إلى 342.6 مليون دولار محليًا، فيما بلغت إيراداته العالمية 888 مليون دولار. وكان الفيلم قد انضم الأسبوع الماضي إلى الجزأين السابقين من السلسلة، ليصبح ثالث أفلام "أفاتار" التي تتجاوز حاجز المليار دولار عالميًا، مؤكدًا قدرة السلسلة على إثبات تفوقها في شباك التذاكر.

أما أبرز الإصدارات الجديدة، فكان فيلم الرعب "برايميت" (Primate) من إنتاج باراماونت، والذي حلّ في المركز الثاني محققًا 11.3 مليون دولار في أميركا الشمالية، إضافة إلى 13.4 مليون دولار من الأسواق العالمية.

وفي موازاة ذلك، واصل فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" (Zootopia 2) أداءه القوي؛ حيث بلغت إيراداته العالمية 1.65 مليار دولار، ليقترب من تحطيم الرقم القياسي لأعلى أفلام ديزني التحريكية دخلًا، والمسجل باسم "الأسد الملك" (نسخة 2019) بإيرادات بلغت 1.66 مليار دولار.

وعلى صعيد شباك التذاكر المحلي، حل الفيلم في المركز الرابع محققًا 10.1 ملايين دولار. على صعيد آخر، واصل فيلم الإثارة "الخادمة" (The Housemaid) تحقيق نتائج قوية لصالح شركة لايونزغيت، جامعًا 11.2 مليون دولار محليًا في أسبوعه الرابع، لترتفع إيراداته إلى 94.15 مليون دولار في أميركا الشمالية، و192.5 مليون دولار عالميًا، مقابل ميزانية إنتاج لم تتجاوز 35 مليون دولار.

وتزامن صدور هذه الأرقام مع إعلان ترشيحات جوائز "الغولدن غلوب"، حيث حصد كل من "أفاتار: النار والرماد" و"زوتوبيا 2″ ترشيحين لكل منهما. كما حافظ فيلم "مارتي سوبريم" (Marty Supreme) على وجوده ضمن القائمة محققًا المركز السادس بـ 7.6 ملايين دولار، مع ترشيح بطله تيموثي شالاميه لجائزة أفضل ممثل في فئة الكوميديا.

2026: عام الانتعاش السينمائي

تشير بيانات شركة "كومسكور" إلى أن عام 2026 بدأ بزخم يتفوق على العام الماضي بنسبة 23%، ما يعكس تعافياً ملموساً لصناعة السينما في أميركا الشمالية.

وتراهن الاستوديوهات الكبرى على استمرار هذا النمو مع ترقب إطلاق أجزاء جديدة من سلاسل جماهيرية ضخمة خلال الأشهر القادمة، مثل "المنتقمون"، "سبايدرمان"، و"حكاية لعبة".

قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر المحلي