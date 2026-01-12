دي كابريو في الطريق للأوسكار وعميل برازيلي يكتسح جوائز "غولدن غلوب"

عزز فيلم "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another)، بطولة الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو، فرصه في الحصول على نصيب الأسد من جوائز الأوسكار القادمة.

وحصل الفيلم الذي بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول الماضي على أربعة من جوائز "غولدن غلوب" في دورتها الثالثة والثمانية، والتي أعلنت مساء الأحد 11 يناير/كانون الثاني 2025.

يرجح الفيلم، بهذه الجوائز، التوقعات بفوزه بجوائز الأوسكار التي تعلن في لوس أنجلوس منتصف ليلة الخامس عشر من مارس/آذار القادم.

وفاز "معركة تلو الأخرى"، الذي يتناول المسارات المتطرفة في الولايات المتحدة، بجوائز أفضل فيلم كوميدي، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثلة مساعدة لتيانا تايلور، وأفضل مخرج لبول توماس أندرسون.

وقال أندرسون، الذي يبلغ من العمر 55 عاما "أنتم تحيطونني وهذا الفيلم بالكثير من المحبة والمودة. أنا أحب ما أفعله، هذا من دواعي سروري".

وأشاد عدد كبير من النقاد بالفيلم الذي جسد الانقسامات المعاصرة في الولايات المتحدة، صوّر ملاحقة ثوار سابقين من أقصى اليسار بواسطة أحد أنصار عقيدة تفوق العرق الأبيض.

وقالت تايلور التي تجسد دور وريثة سياسية متحمسة لحركة "بلاك باور" "إلى أخواتي من ذوات البشرة السمراء والفتيات الصغيرات من ذوات البشرة السمراء اللواتي يشاهدننا الليلة، نورنا لا يحتاج إلى إذن ليضيء".

وخسر بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي لصالح تيموثي شالاميه، الذي تألق في دور لاعب بينغ بونغ طموح في فيلم "مارتي سوبريم" (Marty Supreme).

وقال شالاميه لحضور حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" "أشكركم من أعماق قلبي، فأنا أتنافس مع أسماء كبيرة جدا.. هذه الفئة شديدة التنافس".

ابن شكسبير يفوز على الخطاة

ويعد فيلم "الخطاة" (Sinners) المنافس الأبرز لـ " معركة تلو الأخرى" على جائزة أوسكار أفضل فيلم، لكن هذه الدراما التاريخية للمخرج راين كوغلر التي تتناول الجراح العميقة للأميركيين السود في الجنوب الأميركي خلال مرحلة الفصل العنصري في ثلاثينات القرن العشرين لم تحقق فوزا كبيرا، وإن لم يخرج بلا جوائز فقد نال جائزتي غولدن غلوب لأفضل إيرادات وأفضل موسيقى تصويرية أصلية، لكنه لم يفز بجائزة أفضل فيلم درامي التي كانت من نصيب فيلم "هامنت" (Hamnet).

إعلان

و "هامنت "هو فيلم دراما تاريخي يركز على حياة ويليام شكسبير وزوجته أغنيس، وتأثير وفاة ابنهما هامنت في سن الحادية عشرة على حياتهما، حيث يُعتقد أن هذه المأساة كانت مصدر إلهام لمسرحية هاملت الشهيرة، ويتميز الفيلم بأداء مميز وإخراج شاعري للمخرجة كلوي تشاو، وقد حصد إشادة نقدية واسعة وجوائز، حيث فازت الإيرلندية جيسي باكلي التي تجسد دور زوجة الكاتب المسرحي البريطاني بجائزة أفضل ممثلة.

وفي فئة الكوميديا، نالت الممثلة الأسترالية روز بيرن جائزة أفضل ممثلة عن أدائها المتميز لدور أمٍّ منهكة تعاني من مرض ابنتها وتحديات الحياة، في فيلم "لو أن لي قدمين لركلتك" (If I Had Legs I’d Kick You).

عميل سري برازيلي يكتسح

وكان الفيلم البرازيلي "العميل السري" (The Secret Agent) من أبرز الأعمال الفائزة في الأمسية، إذ حصد جائزتين، ولم يقتصر الأمر على تفوقه على الفيلم الفرنسي المرشح للأوسكار "حادث بسيط" (Simple accident) في فئة أفضل فيلم روائي دولي، بل حصد أيضا جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للممثل واغنر مورا.

ويجسد مورا في الفيلم دور أكاديمي سابق يطارده قتلة مأجورون في ظل النظام الديكتاتوري البرازيلي خلال سبعينات القرن الفائت، بينما يحاول إعادة التواصل مع ابنه.

وقال الممثل البرازيلي "إنه فيلم عن فقد الذاكرة، وعن الصدمات المتوارثة عبر الأجيال. أعتقد أن الصدمات إذا كان يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل، فإن القيم يمكن أن تنتقل أيضا. لذا، هذا الفيلم موجه إلى من يظلون أوفياء لقيمهم في الأوقات العصيبة".

وحملت كلمة واغنر مورا نبرة سياسية وتماشت مع الجو العام للأمسية، إذ وضع عدد كبير من المشاهير شارات عليها عبارة "كن طيبا"، تكريما للأميركية رينيه غود التي قتلتها شرطة الهجرة هذا الأسبوع في مينيا بوليس.

وسخرت مقدّمة الحفل نيكي غلاسر من وزارة العدل الأميركية، ومنحتها ما وصفتها بـ "جائزة غولدن غلوب لأفضل مونتاج" لنشرها الجزئي لملف جيفري إبستين الذي يشكل عبئا سياسيا على الرئيس دونالد ترامب.

وفاز ستيلان سكارسغارد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "القيمة العاطفية" (Sentimental Value)، كما نال الفيلم الكوري الجنوبي "صائدو الشياطين في موسيقى الكيبوب" (K-pop Demon Hunters)، الذي حقق نجاحا باهرا على منصة نتفليكس، جائزتي غولدن غلوب لأفضل فيلم تحريكي وأفضل أغنية عن أغنيته الشهيرة "غولدن".