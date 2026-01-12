الفيلم التونسي"صوت هند رجب" ينضم إلى القائمة الطويلة لجوائز بافتا 2026

بعد وصوله إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، يواصل الفيلم التونسي "صوت هند رجب" حضوره العالمي، بعدما انضم رسميا إلى القائمة الطويلة لجوائز البافتا لعام 2026.

الفيلم، من إخراج التونسية كوثر بن هنية، يوثق القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وينافس ضمن فئتي أفضل إخراج وأفضل فيلم أجنبي. ومن المقرر الإعلان عن الترشيحات النهائية في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يقام حفل توزيع الجوائز في 22 فبراير/شباط المقبل، ويقدمه الممثل والمذيع الاسكتلندي آلان كومينغ.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية (الأوسكار) قبل أسابيع إدراج فيلم "صوت هند رجب" ضمن القائمة القصيرة للدورة الـ98 من جوائز الأوسكار، لينافس في فئة أفضل فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية، إلى جانب أفلام "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس، و"فلسطين 36″ للمخرجة آن ماري جاسر، و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ عرض الفيلم تجاريا ضمن مبادرة "سينماد" المخصصة لعرض الأفلام المشاركة في المحافل العالمية، حيث عُرض في 167 دار سينما بمختلف أنحاء الوطن العربي، شملت مصر، السعودية، الإمارات، قطر، العراق، عمان، الكويت، البحرين، الأردن وسوريا.

وسجل الفيلم حضوره العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته لعام 2025، حيث تُوج بجائزة "الأسد الفضي"

يرصد فيلم "صوت هند رجب" قصة استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، أواخر يناير/كانون الثاني 2024، عقب ساعات من استغاثتها بمتطوعي الهلال الأحمر، حيث ظلت محاصرة وسط إطلاق النار، فيما حاول المسعفون إبقاءها على الاتصال لتأمين وصول سيارة إسعاف إلى موقعها، قبل أن تفارق الحياة.

الفيلم من كتابة وإخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، وشارك في دعمه عدد من النجوم العالميين، من بينهم براد بيت، خواكين فينيكس، وروني مارا، بانضمامهم إلى العمل كمنتجين منفذين. ويمزج الفيلم بين الطابع الوثائقي والجانب الدرامي، بمشاركة تمثيلية لكل من سجا الكيلاني، معتز ملحيس، كلارا خوري، وعامر حليحل