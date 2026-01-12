أفلام الرعب.. مئة عام من صناعة الخوف الممتع

قدم الباحث "ويليام غي كوستانزو" في كتابه "السينما العالمية من منظور الأنواع السينمائية" تفسيرا لما يمكن أن يثير الخوف الجمعي، ويذكر نقلا عن كتاب "أفلام الرعب" للكاتب "بول ويلز" أن تتبع تاريخ أفلام الرعب يحتاج أساسا إلى تتبع مسار الرعب والقلق في القرن العشرين.

يقول "كوستانزو": استكشفت السينما الأمريكية أكثر ما يمثل القلق لكل جيل، ووسعت نطاق البحث والتحقيق ليشمل أفلام رعب من مناطق أخرى في العالم، ويمكننا اكتشاف ما أثار قلق الناس وخوفهم في إسبانيا أو اليابان أو الهند على مدار التاريخ. إن التحدث عن فظائع التاريخ، يعني النظر إلى الأحداث بصفتها جروحا، فالحرب الأهلية الإسبانية وإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، هي ندبات في الوعي الوطني، وهي ندبات تظهر لحظات من الرعب السينمائي.

ويحتفظ العالم بندبات كثيرة في ذاكرة كل شعب، وقد تكون تلك الندبات مشتركة، لذا فهو رعب مشترك، لكن تأثير تلك الندبات التي تخلف خوفا باطنيا، تختلف حدتها باختلاف الأجيال، وهو ما يفسر أن فيلم رعب صنع في عقود متقدمة من القرن العشرين، قلّما يثير الخوف في نفوس جيل الألفية، بغض النظر عن مميزاته التقنية.

بدايات أفلام الرعب الأولى

لم يتشكل مصطلح الرعب في السينما إلا بداية ثلاثينيات القرن العشرين، لكن يمكن القول إن ظهور مشاهد الرعب القوطية بدأ مبكرا مع المخرج الفرنسي "جورج ميلييس"، الذي أخرج فيلمه "قصر الشيطان" (Le Manoir Du Diable) عام 1896، الذي لا تتجاوز مدته 3 دقائق، وتدور أحداثه في قلعة يدخلها خفاش عملاق، ثم يصبح شيطانا.

يعد النقاد فيلم "قصر الشيطان" أول فيلم رعب في تاريخ السينما، مع أن مصطلح الرعب إنما تطور بعد تاريخ ظهور الفيلم بمدة زمنية معتبرة.

ففي عام 1898، أنتج الأخوان "لوميير" فيلما بعنوان "الهيكل العظمي السعيد" (Le Squelette Joyeux)، واعتمدا على تحريك هيكل عظمي راقص، تنفصل عظامه ورأسه عنه ثم تتجمع من جديد، قد لا يبدو فيلم رعب حقيقي، لكن ظهور الهيكل العظمي يحيل إلى الموتى، الذين غالبا ما يثير ظهورهم الخوف، لا سيما في الأدب الكلاسيكي.

وبحلول العقد الثاني من القرن العشرين، شهدت السينما العالمية تطورا مشهودا في صناعة أفلام الرعب، بظهور فيلم "خزانة د. كاليغاري" (The Cabinet of Dr. Caligari)، وهو فيلم صامت أخرجه الألماني "روبرت وين" (1920).

يروي الفيلم قصة طبيب عجوز غريب، يقال له د. "كاليغاري"، عرف بقدرته على التنويم المغناطيسي، وقد استخدم مريضا يسير وهو نائم لارتكاب جرائم قتل، قبل أن يُكشف أمره، لذلك يعد الفيلم ملهم صانعي أفلام الرعب، والنواة الأولى التي بُني عليها ذلك الصنف السينمائي.

يقول الباحث "ستيفن لوتزينهايزر" في دراسة بعنوان "اضمحلال الوحوش.. أفلام الرعب عبر التاريخ": مع ازدياد طول الأفلام وتعقيدها، سيطرت التعبيرية الألمانية على نوع الرعب بقوة، فصدر فيلم "خزانة د. كاليغاري" الكلاسيكي، الذي غالبا ما يشاد به أنه أبو أفلام الرعب، وقد تميز بتصوير سينمائي ثوري، ذي زوايا قاسية ومنظورات غريبة، زادت التوتر والقلق في قصته. وانتقل عدد من صانعي الأفلام الألمان إلى هوليود، واضعين أسلوبهم السينمائي الفريد في طليعة المشهد السينمائي المتغير.

في عام 1925، صدر فيلم رعب صامت بعنوان "شبح الأوبرا" (The Phantom of the Opera)، اقتبس من رواية تحمل العنوان ذاته، وأخرجه المخرج الأمريكي "روبرت جوليان"، وأنتجته شركة "يونيفرسال بيكتشرز"، وتجسدت في هذا الفيلم ملامح أفلام الرعب القوطية.

وفي بداية الثلاثينيات، كانت السينما الناطقة تخطو خطواتها الأولى، وأحدث استخدام الصوت في الأفلام ثورة حقيقية في تاريخ السينما، فنقلت تلك الثورة صناعة أفلام الرعب إلى مرحلة جديدة في تجسيد الخوف بالصوت والموسيقى التي تأجج الخوف والتشويق.

يقول الباحث "ستيفن لوتزينهايزر": كان ظهور الصوت الحدث الأكبر الذي غيّر مشهد أفلام الرعب. لقد نجحت شركة "يونيفرسال بيكتشرز" نجاحا محدودا في نقل الرعب بأفلام منها "أحدب نوتردام" (1923)، و"شبح الأوبرا" (1925). ومع ذلك، أصبح استخدام الصوت في أعمال "يونيفرسال بيكتشرز" بداية ازدهار أفلام الرعب القوطية، حيث جسدت بعض أشهر وحوش الأفلام وأشرارها بصوت وحركة لم يشاهدها الجمهور من قبل.

وفي عام 1931، أصدرت الشركة الأمريكية المذكورة أفلاما ما يزال نجاحها قائما إلى الآن، منها فيلم "دراكولا" (Dracula) الذي أخرجه "تود براونينغ"، و"فرانكنشتاين" (Frankenstein) للمخرج "جيمس ويل" الذي عرض في العام ذاته، وفيلم "المومياء" (The Mummy) الذي أخرجه المخرج ذو الأصل الألماني "كارل فروند" (1932).

وفي عام 1941، أخرج "جورج فاغنر" فيلم "الرجل الذئب" (The Wolf Man)، الذي وزعته شركة "يونيفرسال بيكتشرز"، ولقد ألهمت الأفلام الأربعة صانعي أفلام الرعب في العالم إلى اليوم.

رعب ما بعد الحرب العالمية الثانية

في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، بدأت رحى الحرب العالمية الثانية تدور في الشطر الغربي من العالم، ومع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخلها في البداية، فإن الأفلام الدعائية التي أسندت المجهود الحربي في تلك الدول تصدرت المشهد السينمائي، فعُرضت أفلام رعب فيها شيء من الدعاية السياسية، لعل أهمها فيلم "البشر القطط" (Cat People)، الذي أخرجه الأمريكي ذو الأصل الفرنسي "جاك تورنور" (1942).

يروي الفيلم قصة فتاة من أصل صربي، تستقبل في منزلها مهندسا يعمل في بناء السفن، وتروي له قصة عن أبناء قريتها الذين هاجمهم مماليك في القرون الوسطى، وجعلوا سكانها عبدة الشياطين، واكتشفت الفتاة أنها من سلالة تلك القرية الملعونة.

لكن يذكر الكاتب "ويليام غي كوستانزو" أن نسخة القصة الأولى مختلفة عن النسخة التي عرضت، ويقول: إنما صُنع الفيلم لينافس فيلم "الرجل الذئب" لشركة "يونيفرسال"، وكانت معالجة القصة الأولى تدور في منطقة البلقان، حيث تغزو فرقة من الدبابات النازية سكان القرية، الذين يتحولون ليلا إلى قطط عملاقة ويهاجمون النازيين، وتهرب فتاة من تلك القرية إلى نيويورك، فتكتشف أنها تحمل لعنة المتحولين إلى قطط.

مع بداية الخمسينات، اكتسبت قصص أفلام الرعب طابعا جديدا وانتقلت في بداية الحرب الباردة إلى الخيال العلمي، وأصبحت الكائنات الفضائية التي تهدد بنسف الأرض حاضرة بدل الوحوش. يقول الباحث ستيفن "لوتزينهايزر": أصبحت أفلام الخيال العلمي والرعب هي السائدة، في أعقاب الخوف الذي أشاعته الحرب الباردة في الولايات المتحدة، وحظيت أفلام مثل "اليوم الذي توقفت فيه الأرض" (1951) بشعبية كبيرة، واجتاحت الشاشة وحوش ومخلوقات من أماكن لم نكن نعرف عنها شيئا.

ومع ذلك، فمع اقتراب منتصف الخمسينيات، بدأت موجة الخيال العلمي هذه تنحسر، تاركة وراءها بحرا من أفلام الرعب المتواضعة القائمة على الحيل. وفي الستينيات، استعادت أفلام الرعب مكانتها في نظر الجمهور، فأثبت فيلم "مختل" (1960) للمخرج "ألفريد هيتشكوك" أن الرعب يمكن أن يكون أكثر من مجرد خدعة، وعرض وجهات نظر مختلفة للرعب عما شاهده الجمهور، فالرعب أهوال متجذرة في عقول القتلة المتسلسلين، مثل "نورمان بيتس" بطل فيلم "مختل"، أو حتى الطبيعة نفسها، مثل فيلم "الطيور" (1963).

في السبعينات، أعاد المخرج "ستيفن سبيلبرغ" رعب الطبيعة إلى الواجهة بفيلمه "الفك المفترس" (Jaws) الذي عرض عام 1975، وانتعشت أفلام رعب أبطالها مراهقون، منها فيلم "كاري" (Carrie) الذي أخرجه "برايان دي بالما" عام 1976، ويروي الفيلم قصة فتاة عانت من التنمر في المدرسة، ومن قسوة أمها في المنزل، فينفجر غضبها وتقتل كل من تسبب لها في ألم نفسي بما في ذلك أمها.

لم يكن هذا الفيلم الوحيد الذي يوجه للمراهقين، ففي 1974، أخرج "توب هوبر" فيلمه "مجزرة منشار تكساس" (The Texas Chainsaw Massacre)، ثم صدر فيلم "هالوين" (Halloween) للمخرج "جون كاربتنر" عام 1978، ولقي شهرة كبيرة، وأعيد تصوير نسخ منه ما تزال تثير الرعب في النفوس، بسبب عنف مشاهدها وإثارة أحداثها.

واصلت سينما الرعب في الثمانينيات إنتاج أفلام شبيهة بفيلم "هالوين"، فصدر فيلم "الجمعة 13″ (Friday the 13th) عام 1980، و"كابوس شارع إيلم" (A Nightmare on Elm Street) عام 1984، و"صرخة" (Scream) سنة 1996، ولاقت تلك الأفلام رواجا كبيرا، وصدرت منها نسخ في العقود التالية.

المجتمع ينعكس في أفلام الرعب

منذ أن اكتسبت صناعة أفلام الرعب أساسا واضح المعالم، سرعان ما أدرك منتجوها ما يجذب الجمهور إليها، والأزرار النفسية العميقة التي يجب الضغط عليها، فابتكروا قصص رعب حدودها لا تبتعد كثيرا عن حدود الواقع، ومع أن المُشاهد يعلم أن قصة الفيلم أنتجها خيال كاتبها، فإنها ترعبه، لأنها تثير لديه مخاوف آنية، لقرب أحداثها من واقع المشاهد اليومي المعاش.

يقول الكاتب "ويليام غي كوستانزو" في كتابه "السينما العالمية من منظور الأنواع السينمائية": إن نطاق السينما المتجاوزة لتلك الحدود اليوم يزيد أهمية اكتساب منظور عالمي، وطرح أسئلة عما يثري رعب الناس في المكسيك، أو كوريا الجنوبية، لمعرفة ما هي المخاوف التي تنبثِق من ظروف تاريخية وثقافية بعينها، وما هي المخاوف التي تنتمي إلى نطاق أوسع من المخاوف الجماعية.

وبتعوّد الجمهور شيئا فشيئا على أشكال رعب جيل معين من صناع الأفلام، وبفقدان أفلام الرعب قدرتها على صدم المشاهد، يجد جيل آخر من صناع الأفلام حدودا جديدة لانتهاكها. وتعد متعة كسر المحرمات جزءا من جاذبية أفلام الرعب لدى كثير من المشاهدين، وهو ما قد يساعد في تفسير لماذا تجذبنا أنواع معينة من أفلام الرعب في مراحل شتى من حياتنا.

ويسترسل الكاتب "ويليام غي كوستانزو" في تفسير أكثر للتأثيرات الخارجية في صناعة أفلام الرعب التي تمس المشاهد، ويرتكز على دراسات علم النفس التي تبين أن الأطفال قبل بلوغ 8 سنين يخافون أساسا من الظلام والمخلوقات الغريبة.

وقبل البلوغ يخشون موت الأقارب أو تعرضهم للخطر، وهي مخاوف ترافقهم إلى سن البلوغ، فتتطور تلك المخاوف وتصبح مخاوف اجتماعية، وحين ينضجون تتسع دائرة الرعب في علاقة بقضايا سياسية واقتصادية وعالمية. ويرى "غي كوستانزو" أن علاقة المشاهد بأفلام الرعب يمكن أن تكون مقياسا لنضجه.

لنأخذ مثلا فيلم "فريكس" (Freaks) الذي أخرجه "تود برونينغ" عام 1932، الذي أرعب المشاهدين ومُنع في دول كثيرة منها الولايات المتحدة، فقد اعتمد مخرجه على ممثلين مشوهين تشوهات خلقية حقيقية، وظهرت في الفيلم شخصيات مخيفة أشبه بالوحوش، متأثرا بالتعبيرية الألمانية، التي جلبها مخرجون ألمان قدموا إلى الولايات المتحدة، حاملين معهم صدمات الحرب العالمية الأولى، ومشاهد الدماء والجنود المشوهين.

وبين الخمسينات وأواخر السبعينات، كان السلاح النووي أكثر ما يثير الرعب في نفوس سكان العالم، فالتشوه الذي كسا أجساد ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي، طبع رعبا كبيرا في النفوس من ذلك السلاح الغامض، وانعكس ذلك في فيلم "إمبراطورية النمل" (Empire of the Ants) الذي أخرجه "بيرت غوردون" (1977)، ويتحدث عن نمل أصبح مفترسا ضخما، بعد تعرضه للنفايات النووية.

يقول كتاب "السينما العالمية من منظور الأنواع السينمائية": عند الجمهور الياباني، كانت مخاطر الوحوش التي صنعتها الأسلحة النووية ملموسة وحقيقية على نحو خاص. فقد أطلقت "إستوديوهات توهو" اليابانية الوحش غودزيلا في فيلمها "غودزيلا" (Godzilla) سنة 1954. كان الديناصور الذي يبلغ طوله 400 قدم، قد استيقظ من سباته منذ ما قبل التاريخ، بسبب الإشعاع الذري، وفي ذلك إشارة واضحة لخطر الماضي والحاضر.

السينما العربية وتأثرها بأفلام الرعب الغربية

بدأت مصر مبكرا في محاولة إنتاج أفلام رعب في بداية الأربعينيات، ولكنها لم تكن أفلام رعب حقيقي، بل حاولت أن تستخدم شخصيات مرعبة من الموروث الثقافي، مثل الجن والسحر، في فيلمي "ألف ليلة وليلة" (1941)، و"علي بابا والأربعين حرامي" (1942)، اللذين أخرجهما "توغو مزراحي".

وفي 1944، صدر فيلم "طاقية الاختفاء"، للمخرج المصري نيازي مصطفى، وقد استعمل أيضا الجن بصفته موروثا نابعا من الثقافة العربية، لكن تلك الأفلام صُنفت أفلاما بدائية، بسبب تطور صناعة أفلام الرعب في الغرب.

يقول الباحث "ناز إكميكجي" في بحث بعنوان "اقتباسات الرعب.. إعادة إنتاج أفلام رعب عابرة للحدود في مصر وإيران وتركيا": ابتداء من أربعينيات القرن الماضي وخمسينياته، بدأ ظهور مصاصي الدماء المصريين والإيرانيين والأتراك، أو الأموات الأحياء، أو المستذئبين، أو الأشباح، على الشاشات. ونظرا لبساطتها الواضحة، واستخدامها المتكرر لأعراف سردية وأسلوبية، روجت لها شركات مثل "يونيفرسال" الأمريكية أو "هامر" البريطانية، تجاهلها نقاد السينما والباحثون بصفتها نسخا رديئة.

واصلت السينما المصرية في الخمسينات محاولة إنتاج أفلام الرعب، لكنها لم تستطع الخروج من جبّة سينما الرعب الغربية والأمريكية خصوصا. ففي 1953، أخرج عيسى كرامة فيلم "حرام عليك" الذي أدى بطولته الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين، وهو مقتبس من "أبوت وكوستيلو يلتقيان فرانكنشتاين" (Abbott and Costello Meet Frankenstein)، الذي أخرجه "تشارلز بارتون" (1948).

وسار المخرج المصري عاطف سالم على ذلك النهج في فيلمه "صوت من الماضي" الذي أخرجه عام 1956، فاقتبس جزئيا قصته من فيلم "لعنة شعب القطط" (The Curse of the Cat People) الصادر عام 1944.

يقول الباحث محمد أحمد أمين الشميري في دراسة بعنوان "ما وراء الطبيعة في الأفلام العربية المعاصرة"، صدرت بالمجلة الدولية للغة والآداب: معظم أفلام الرعب العربية التي أنتجت في القرن الماضي هي في الغالب نسخ أو إعادة إنتاج لأفلام الرعب الأمريكية، مع لمسة من المعتقدات العربية التقليدية المتعلقة بالأشباح والشياطين والجن.

ظلت السينما العربية تقتبس قصصها من أفلام الرعب الغربية بطريقة واضحة، ويذكرنا فيلم "كامب" للمخرج المصري عبد العزيز حشاد (2007)، بسلسلة أفلام "هالوين" (Halloween) و"الصرخة" (Scream) و"أتذكر ما فعلتَه في الصيف الماضي" (I Still Know What You Did Last Summer).

يروي الفيلم قصة طلاب تجمعوا للاحتفال بتخرجهم، لكن الحفل انتهى بأحداث مرعبة، ارتكبها زميلهم في الحفل، وكان قد وضع قناعا قبل أن يبدأ انتقامه منهم.

يقول الباحث محمد الشميري: لمصر واحدة من أقدم الثقافات في العالم، وهي غنية بالخرافات والمعتقدات الخارقة للطبيعة، ففيها الأهرامات والمومياوات والمعابد والفراعنة. لم تدمج هذه الممتلكات القديمة تماما في تجارب صناعة أفلام الرعب المصرية، على عكس أفلام الرعب الأمريكية التي استخدمت هذه العناصر الأجنبية في بعض أفلامها.

ومع أن أسئلة نقدية وأخلاقية ظلت تلاحق أفلام الرعب في العالم، بسبب تأثير هذا الجنس الفني على المتفرجين وعلاقته بالعنف والتطبيع مع القتل، فإن أرباحها الكبيرة جعلت تلك التساؤلات الأخلاقية تتراجع، وتطفو على السطح أسئلة أخرى: كيف يمكن ابتكار وحش جديد أكثر رعبا، يكون قادرا على إخافة الجيل القادم؟