دراما رمضان 2026.. عودة الثنائيات الناجحة والمراهنة على "البطل الشعبي"

مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2026، بدأت ملامح المنافسة الدرامية تتضح من خلال استئناف التصوير والإعلان عن أبرز نجوم الأعمال الرمضانية. ويشهد هذا العام تنوعاً ملحوظاً بين الدراما الاجتماعية والرومانسية والأعمال الشعبية، مع عودة أسماء بارزة لتصدر المشهد الدرامي.

"اثنين غيرنا".. دينا الشربيني وآسر ياسين في دراما من 15 حلقة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول مدرب رياضي (يؤديه آسر ياسين) يفضل العزلة بسبب ضغوطات الحياة، حتى يلتقي بفتاة مشهورة (دينا الشربيني) لتبدأ الأحداث في التشابك مع ماضيه. ويشارك في البطولة نخبة من النجوم بينهم هنادي مهنا، صابرين النجيلي، وأحمد حسن.

وتستمر دينا الشربيني بهذا العمل في نهج مسلسلات 15 حلقة الذي اعتمدته في السنوات الأخيرة، بينما يحافظ آسر ياسين على تواجده الرمضاني للعام الثاني على التوالي. العمل من إنتاج شركة "ميديا هب" وتأليف رنا أبو الريش، ويقوده المخرج خالد الحلفاوي.

"علي كلاي".. أحمد العوضي يراهن على "التحدي الجديد"

يواصل الفنان أحمد العوضي تثبيت أقدامه في أدوار البطولة المطلقة من خلال مسلسل "علي كلاي". العوضي الذي ارتبطت صورته الذهنية لدى الجمهور بـ "البطل الشعبي"، يسعى في هذا العمل لتقديم شخصية تحمل أبعاداً إنسانية وصراعات مختلفة عما قدمه في نجاحاته السابقة مثل "حق عرب" و"فهد البطل".

وفي تصريحات صحفية، أكد العوضي أن "علي كلاي" يمثل له تحدياً خاصاً، مشيراً إلى أن ثقته في العمل تنبع من قوة النص وتناغم فريق العمل.

ويركز المسلسل على تقديم حالة درامية قريبة من الشارع المصري، وهو النهج الذي اعتمده العوضي في بناء قاعدته الجماهيرية خلال السنوات الأخيرة.

"وننسى اللي كان".. دراما رومانسية تعيد ياسمين عبد العزيز

تسجل النجمة ياسمين عبد العزيز عودتها إلى الشاشة من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، وهو عمل اجتماعي رومانسي مكوّن من 30 حلقة، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويشهد تجديد التعاون بينها وبين الفنان كريم فهمي.

ويحمل المسلسل مفاجأة لافتة، تتمثل في مشاركة الفنان وائل عبد العزيز إلى جانب شقيقته ياسمين، في أول تعاون فني بينهما بعد سنوات من القطيعة، ما أسهم في زيادة الاهتمام الإعلامي بالعمل قبل عرضه. كما يضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم شيرين رضا، وإدوارد، ومحمد لطفي.

"مناعة".. هند صبري في مواجهة الصراعات النفسية

تواصل النجمة هند صبري تصوير مسلسلها الجديد "مناعة"، الذي تنتجه "المتحدة ستوديوز". وقد استأنف المخرج حسين المنباوي التصوير داخل ديكور ضخم بمدينة الإنتاج الإعلامي، بعد توقف قصير خلال احتفالات رأس السنة.

يضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم، أبرزهم رياض الخولي، خالد سليم، محمد أنور، وهدى الإتربي. ويراهن العمل على قدرة هند صبري في تجسيد الشخصيات المركبة، ورؤية المنباوي الإخراجية التي تهتم بالتفاصيل النفسية والبصرية المعاصرة، ليقدم عملاً يحمل طابعاً إنسانياً واجتماعياً مختلفاً.

"تحت الحصار".. الحب في قلب الحرب

من الأعمال المنتظرة بقوة، مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي وإياد نصار. المسلسل الذي يخرجه بيتر ميمي وتنتجه "المتحدة ستوديوز"، يتناول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على قطاع غزة، حيث يصبح البقاء على قيد الحياة بحد ذاته شكلاً من أشكال الانتصار.

ويشارك في البطولة نخبة من الفنانين العرب، من بينهم الممثل الفلسطيني كامل الباشا، وتارا عبود، في تجربة تدمج بين الوجع الإنساني والأمل، ويُنتظر أن تكون واحدة من أبرز علامات الموسم نظراً لزخم القضية التي يطرحها.

"أولاد الراعي".. صراعات عائلية بتوقيع ماجد المصري

يعود الفنان ماجد المصري بمسلسل "أولاد الراعي"، الذي يتناول الصراعات الإنسانية والتشابكات العائلية المعقدة. وأوضح المصري في تصريحات صحفية أن حماسه للعمل نبع من واقعية القصة وتفاصيلها المستمدة من الحياة اليومية. ويؤدي المصري شخصية مركبة تعكس تعقيدات نفسية دقيقة، مؤكداً أن اختياره للعمل جاء بعد قراءة متأنية للسيناريو، خاصة وأنه بات أكثر انتقائية في أدواره مؤخراً، مشيداً بروح الجماعة التي تسود موقع التصوير مع كوكبة من النجوم المشاركين.