فن|نجوم ومشاهير|تركيا

تحويل جان يامان وسيلين غورغوزيل للطب الشرعي بعد توقيفهما في قضية مخدرات

ROME, ITALY - OCTOBER 17: Can Yaman attends the "Sandokan" photocall during the 20th Rome Film Festival at Auditorium Parco Della Musica on October 17, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Stefania M. D'Alessandro/Getty Images)
السلطات التركية توقف الممثل جان يمان على خلفية تهم متعلقة بالمخدرات (غيتي إيميجز)
Published On 10/1/2026
|
آخر تحديث: 16:14 (توقيت مكة)

حفظ

أفادت تقارير صحفية تركية اليوم السبت بتوسع دائرة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن قضايا المخدرات، حيث شملت الإجراءات القانونية الأخيرة توقيف الممثل جان يامان والممثلة سيلين غورغوزيل ضمن مجموعة من الأشخاص، على خلفية مداهمات استهدفت منشآت ترفيهية في المدينة.

وكانت فرق الأمن والدرك قد نفذت عمليات تفتيش متزامنة شملت تسعة نوادٍ ليلية وفنادق، من أبرزها "فندق بيبيك" ونادي "كلاين فونيكس".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ووفقاً لمصادر إعلامية، استمرت عمليات البحث في فندق بيبيك لمدة ثلاث ساعات، استخدمت خلالها الكلاب المدربة، وانتهت بجمع مواد وصفت بأنها "أدلة جرمية" نُقلت للفحص المختبري.

الممثلة التركية سيلين غورغوزيل كانت من بين الموقوفين في قضية مكافحة المخدرات (إنستغرام)
الممثلة التركية سيلين غورغوزيل كانت من بين الموقوفين في قضية مكافحة المخدرات (إنستغرام)

وأفادت مصادر بأن الموقوفين، ومن بينهم يامان وغورغوزيل، سينقلون إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك تحاليل الدم، وفق الإجراءات المعتمدة للتحقق من ادعاءات تعاطي مواد محظورة. وتندرج هذه الخطوة ضمن تحقيق أوسع يشرف عليه مكتب مكافحة جرائم التهريب والمخدرات.

وتأتي هذه المداهمات امتدادا لعملية أمنية انطلقت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وأسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم المنتج مظفر يلدريم والممثل دوغوكان غونغور. وتركز لائحة الاتهامات في القضية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي، وتسهيل استخدامها للغير، إلى جانب شبهات تتعلق بالوساطة أو توفير أماكن لممارسات غير قانونية.

ويشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي نهائي عن النيابة العامة يحدد التهم الموجهة إلى كل من الموقوفين، كما لم تسجل أي تعليقات رسمية من الممثلين القانونيين للأطراف المعنية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وصدور نتائج الفحوصات المخبرية.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان