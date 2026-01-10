تحويل جان يامان وسيلين غورغوزيل للطب الشرعي بعد توقيفهما في قضية مخدرات

أفادت تقارير صحفية تركية اليوم السبت بتوسع دائرة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن قضايا المخدرات، حيث شملت الإجراءات القانونية الأخيرة توقيف الممثل جان يامان والممثلة سيلين غورغوزيل ضمن مجموعة من الأشخاص، على خلفية مداهمات استهدفت منشآت ترفيهية في المدينة.

وكانت فرق الأمن والدرك قد نفذت عمليات تفتيش متزامنة شملت تسعة نوادٍ ليلية وفنادق، من أبرزها "فندق بيبيك" ونادي "كلاين فونيكس".

ووفقاً لمصادر إعلامية، استمرت عمليات البحث في فندق بيبيك لمدة ثلاث ساعات، استخدمت خلالها الكلاب المدربة، وانتهت بجمع مواد وصفت بأنها "أدلة جرمية" نُقلت للفحص المختبري.

وأفادت مصادر بأن الموقوفين، ومن بينهم يامان وغورغوزيل، سينقلون إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بما في ذلك تحاليل الدم، وفق الإجراءات المعتمدة للتحقق من ادعاءات تعاطي مواد محظورة. وتندرج هذه الخطوة ضمن تحقيق أوسع يشرف عليه مكتب مكافحة جرائم التهريب والمخدرات.

وتأتي هذه المداهمات امتدادا لعملية أمنية انطلقت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، وأسفرت حتى الآن عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم المنتج مظفر يلدريم والممثل دوغوكان غونغور. وتركز لائحة الاتهامات في القضية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي، وتسهيل استخدامها للغير، إلى جانب شبهات تتعلق بالوساطة أو توفير أماكن لممارسات غير قانونية.

ويشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي نهائي عن النيابة العامة يحدد التهم الموجهة إلى كل من الموقوفين، كما لم تسجل أي تعليقات رسمية من الممثلين القانونيين للأطراف المعنية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق وصدور نتائج الفحوصات المخبرية.