بعد تجربة "لا ترد ولا تستبدل".. دينا الشربيني توجّه دعما لمرضى الفشل الكلوي

قدّم مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" معالجة إنسانية مؤثرة لمعاناة مرضى الفشل الكلوي، مؤكدا أن المرض ليس نهاية الطريق، بل تجربة قاسية تختبر الصبر والقوة والأمل، وهي الرؤية التي حرصت بطلة العمل دينا الشربيني على التأكيد عليها عقب انتهاء عرض المسلسل.

وجاء هذا الطرح الإنساني ضمن منشور شاركته دينا الشربيني عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أرفقته بمقطع فيديو يضم لقطات مؤثرة من كواليس التصوير، عبّرت من خلاله عن امتنانها لصنّاع العمل وجمهوره، ووصفت التجربة بأنها من أكثر الرحلات صدقا وتأثيرا في مسيرتها الفنية.

وأوضحت دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أن التجربة تجاوزت كونها عملا دراميا، لتتحول إلى رحلة إنسانية تركت أثرا عميقا بداخلها، مشيرة إلى أن العمل قرّب فريقه من الواقع اليومي للمرضى، وكشف تفاصيل دقيقة من معاناتهم، المليئة بالألم، لكنها في الوقت نفسه عامرة بالإرادة والتماسك.

ووجّهت الشربيني حديثها مباشرة إلى مرضى الفشل الكلوي، واصفة إياهم بـ"الأبطال الحقيقيين"، معتبرة أن ما يمرون به اختبار صعب يكشف عن قدر كبير من الصبر والرضا، مؤكدة أن المسلسل قُدّم بروح احترام حقيقية لمعاناتهم، وحرص على نقل تجربتهم بصدق، دون تهويل أو استغلال درامي.

وأضافت أن العمل أعاد التذكير بأن "الصحة تاج"، وبأن الدعم النفسي والتعاطف الإنساني يشكلان جزءا لا يقل أهمية عن العلاج، لافتة إلى قدرة الدراما على الإسهام في رفع الوعي الصحي والاجتماعي عندما تنطلق من الصدق والالتزام.

ويُصنَّف مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" ضمن الأعمال التي راهنت على البعد الإنساني، مقدما صورة قريبة من الواقع لمرضى الفشل الكلوي، ومسلطا الضوء على معاناتهم اليومية، وآمالهم، وحقهم في التفهم والمساندة، بعيدا عن القوالب النمطية أو الشفقة السطحية.

المسلسل من تأليف دينا نجم وسمر عبد الناصر، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. وشارك في البطولة كل من دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وصدقي صخر، وحسن مالك، وفدوى عابد.