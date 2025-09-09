وفاة المطرب المصري الشاب عمرو ستين

أعلن الفنان محمود العسيلي -عبر حسابه على موقع فيسبوك- وفاة صديقه المطرب الشاب عمرو ممدوح ستين، طالبا من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة. وكتب العسيلي: "توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

صلاة الجنازة

في حين أكدت الفنانة مريم عامر منيب (خطيبة المطرب الراحل) أن صلاة الجنازة ستقام غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وعبّر عدد من الفنانين عن حزنهم لوفاة عمرو ستين، الذي وصفه أصدقاؤه بأنه خلوق وذو موهبة مميزة. وكتب الفنان محمد شفيق عبر فيسبوك: "خبر مفجع… عمرو ستين في ذمة الله، ربنا يرحمك يا طيب". كما نعاه أفراد أسرته في منشورات مؤثرة، داعين له بالرحمة والمغفرة.

المسيرة الفنية

طرح عمرو ستين ألبومه الوحيد بعنوان "مسافر" عام 2012، وتضمن 10 أغنيات تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين البارزين، من بينهم أمير طعيمة، ورامي جمال، ومحمد يحيى، ومحمد عاطف. تولى توزيع الألبوم الموزع الموسيقي تميم، في حين أشرف على الهندسة الصوتية محمد صقر. ومن أبرز أغاني الألبوم "ولا نسيتها"، "أجمل حاجة"، "مسافر"، و"بكرة معاك"، وقد لاقت بعضها نجاحا وانتشارا ملحوظا.