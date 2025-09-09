رغم التصالح.. محكمة مصرية تؤيد إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية

أصدرت محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حكما برفض الاستئناف المقدم من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، وتأييد قرار إيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية إدانته بالتعدي على أحد زملائه داخل نادي "نيو جيزة".

وجاء قرار المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة، وذلك في غياب المتهم ووالده عن الجلسة، رغم تقديم محاميهما مذكرة تفيد بالتصالح.

وأوضحت هيئة المحكمة أن الحكم يقضي بإيداع نجل الفنان في دار رعاية، مع اعتبار الدعوى الجنائية منقضية بعد ثبوت التصالح بين الطرفين.

وكانت محكمة الطفل قد أصدرت حكما غيابيا -مايو/أيار الماضي- بحق نجل الممثل المصري يقضي بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية من دون تحديد مدة زمنية، وذلك عقب أولى جلسات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باتهامه بالتعدي على طفل داخل ناد خاص بمنطقة الشيخ زايد، حسب ما أفاد به محامي المجني عليه.

وانعقدت الجلسة آنذاك في غياب المتهم ووالده، بينما حضر ممثلو الدفاع والأطراف المرتبطة بالدعوى، لتواصل المحكمة نظر القضية بالاستناد إلى ما تضمنته محاضر الشرطة وسجلات التحقيق، وفقا لما أوضحته مصادر قانونية تابعت سير الجلسة.

وكان الفنان محمد رمضان نشر -عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك- إعلانا عن إتمام الصلح بين نجله وزميله الذي تعرّض للاعتداء، مؤكدا أن الخلاف انتهى في أجواء ودية بين العائلتين. وكتب رمضان: "كل اللي فات إشاعات.. علي ابني وعمر إخوات، تم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله، كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا.. ربنا يديم المحبة والأخوة دائما وأبدا، ويحفظ لكم عمر، ويحفظ لي علي وإخوته".

تعود بداية الواقعة إلى سبتمبر/أيلول الماضي، حين تقدمت إحدى السيدات ببلاغ رسمي تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على طفلها البالغ من العمر 11 عاما، داخل أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر. وأفادت في بلاغها بأن مشادة نشبت في أثناء لعب الطفلين تحولت إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بإصابة نجلها بكدمات وجروح في الوجه. وأكدت أنها هرعت إلى النادي بعد إبلاغها بما حدث، غير أنها فوجئت بأن نجل رمضان غادر المكان مع عدد من المرافقين.

إعلان

باشرت الأجهزة الأمنية في الجيزة التحقيق، إذ استمعت إلى أقوال الأم، ودونت النيابة شهادة الطفل المجني عليه، وأمرت بإجراء كشف طبي لتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت به. وكشفت التحريات أن الخلاف البسيط بين الصغيرين تصاعد سريعا إلى عراك، أدى إلى إصابة أحدهما، بينما حاولت والدة الطفل التدخل في لحظة غضب، لكنها لم تجد سبيلا لتسوية الموقف فلجأت إلى المسار القانوني.

ووفق ما ورد في أقوال بعض الشهود، فقد كان الفنان محمد رمضان في موقع الحادث، واتُهم بأنه تدخل لتقييد حركة الطفل، مما أتاح لنجله الاعتداء عليه ومنعه من الرد. وأظهرت كاميرات المراقبة جانبا من تفاصيل الحادثة، وهو ما دعم رواية الشهود أمام جهات التحقيق.

وفي ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة على مدار أشهر، جرى الاطلاع على شهادات الشهود والتقارير الطبية والفيديوهات المتداولة، قبل أن يصدر قرار بإحالة نجل الفنان إلى محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، والحكم بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.