ترامب يحتفل بإلغاء حفل تكريم توم هانكس ويصفه بالمدمر

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار رابطة خريجي أكاديمية ويست بوينت العسكرية إلغاء حفل تكريم كان من المقرر أن يُمنح فيه هانكس جائزة مرموقة تقديرًا "لخدمته وإنجازاته في المصلحة الوطنية".

وكتب ترامب: "أكاديميتنا العظيمة ويست بوينت (والتي تزداد عظمة يومًا بعد يوم!) اتخذت خطوة ذكية بإلغاء حفل تكريم الممثل توم هانكس. خطوة مهمة! لا نريد مستلمين مدمرين ومتيقظين يحصلون على جوائزنا الأميركية العزيزة! نأمل أن تعيد جوائز الأوسكار وغيرها من حفلات الجوائز المزيفة مراجعة معاييرها باسم العدالة والإنصاف. شاهدوا كيف ستقفز تقييماتهم الميتة!".

وكانت رابطة خريجي ويست بوينت قد أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء حفل تكريم هانكس المقرر عقده هذا الشهر ومنحه جائزة سيلفانوس ثاير، وهي واحدة من أبرز الجوائز التي تُمنح لغير الخريجين ممن يجسدون قيم الأكاديمية: الواجب، الشرف، والوطن.

ردود فعل وانتقادات

أثار القرار اتهامات بأن الإلغاء جاء لدوافع سياسية، خاصة أن هانكس سبق أن انتقد ترامب وشارك في جمع تبرعات للرئيس جو بايدن.

اللواء المتقاعد بول إيتون كتب على منصة إكس: "جامعتي ويست بوينت، مثل أميركا، اختُطفت من قبل حركة "ماغا" MAGA عبر التنكر لتوم هانكس. هذا مستوى جديد من الانحدار".

في المقابل، أوضح العقيد المتقاعد مارك بيغر، رئيس رابطة خريجي ويست بوينت، أن الإلغاء جاء "للسماح للمؤسسة بالتركيز على مهمتها الأساسية: إعداد الضباط لقيادة وخوض المعارك والانتصار كجزء من أقوى جيش في العالم".

لم يُعرف بعد ما إذا كان قد تم سحب الجائزة نهائيًا من هانكس، أو ما إذا كان سيُمنح التكريم بطريقة مختلفة.

وأعلنت لويست بوينت في يونيو/حزيران أن هانكس سينال الجائزة في 25 سبتمبر/أيلول، تقديرًا لجهوده في الدفاع عن قدامى المحاربين وتجسيد شخصيات الجنود الأميركيين في أفلامه.

آمي ماكغراث، المحاربة السابقة في قوات المارينز ومرشحة ديمقراطية لمجلس الشيوخ عام 2020، اتهمت الأكاديمية بإلغاء التكريم "لأنه لا يتماشى مع ترامب".

وقد وقع الرئيس الأميركي في يناير/كانون الثاني الماضي أمرًا تنفيذيًا يمنع مؤسسات التعليم التابعة للقوات المسلحة من الترويج لأفكار وصفها بـ"غير الأميركية"، مثل "أيديولوجيا الجندر" أو أن "وثائق تأسيس أميركا عنصرية أو تمييزية".

وفي يوليو/تموز، ألغت ويست بوينت عرض عمل على جين إيستَرلي، مسؤولة سابقة في إدارة بايدن للأمن السيبراني، بعد ضغوط من الناشطة هي لورا لومر المؤيدة لترامب.

ترامب والجوائز الفنية

في منشوره، لم يكتف ترامب بانتقاد تكريم هانكس، بل هاجم أيضًا حفلات الجوائز مثل الأوسكار واصفًا إياها بـ"المزيفة". وجاء ذلك بعد ساعات من فوز برنامج "The Late Show with Stephen Colbert" بجائزة إيمي لأول مرة في تاريخه، بعد 33 ترشيحًا سابقًا.

وكانت شبكة سي بي إس قد أعلنت في وقت سابق إلغاء البرنامج لأسباب مالية، لكن كثيرين اعتبروا القرار سياسيًا، خاصة بعد تسوية الشبكة دعوى رفعها ترامب ضدها بدعوى "تلاعب" في مقابلة مع منافسته الانتخابية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

احتفل ترامب حينها بإلغاء البرنامج قائلا على منصة تروث سوشيال: "أحببت كثيرًا أن كولبير طُرد. موهبته كانت أقل من نسب مشاهداته." ليرد كولبير على الهواء مباشرة: "اذهب إلى الجحيم".