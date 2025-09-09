بعد عام من وفاة آلان ديلون.. محكمة سويسرية تنظر في دعوى من نجلَيه حول تنفيذ الوصية

من المنتظر أن تنظر السلطات القضائية في جنيف السويسرية في دعوى رفعها نجلا النجم السينمائي الفرنسي الراحل آلان ديلون، يطلبان فيها تنحية المحامي كريستوف أييلا من وكالته لتنفيذ وصية والدهما.

وقضى قرار أصدرته الدائرة المدنية في محكمة العدل في جنيف في 3 سبتمبر/أيلول بقبول الدعوى التي رفعها أنتوني وآلان فابيان ديلون في 16 سبتمبر/أيلول 2024، وأحالت المحكمة القضية على قاضي الصلح، السلطة الإشرافية على منفذي الوصايا للأشخاص المقيمين في جنيف، ليتمكن من "النظر في الدعوى" و"إصدار قرار في أساسها".

وقال المحامي كريستوف أييلا، "أواصل تأدية واجباتي كمنفذ للوصية (…) وما زلت مقتنعا بأن المحكمة ستردّ الانتقادات القليلة التي وجهها البعض خلال عملية التنفيذ".

وأضاف "أدعو الجميع إلى ضبط النفس والإنصات، حتى نتمكن معا من التوصل إلى نتيجة بناءة ومفيدة للطرفين".

وأشار القرار الصادر في 3 سبتمبر/أيلول إلى أن نجلي آلان ديلون اعتبرا في دعواهما الابتدائية أن أييلا ينبغي أن يُنحّى بسبب "تضارب مصالح ناشئ من كونه وكيلا لأنوشكا ديلون" في نزاعهما معها، وأن "لديه ميلا إلى إثارة الموضوع إعلاميا"، و"أدلى بتصريحات عدائية" تجاههما.

وكان قاضي الصلح أعلن في 14 يناير/كانون الثاني "عدم اختصاصه"، لكنّ نجلَي آلان ديلون استأنفا هذا القرار في 27 يناير/كانون الثاني، طالبين قبول دعواهما. وحكمت المحكمة لصالحهما، مشيرة إلى أنهما أثارا وقائع جديدة.

وكان النجم العالمي الراحل الذي حصل عام 2000 على جنسية سويسرا حيث كان يقيم بانتظام، توفي في 18 أغسطس/آب 2024 في منزله بدوشي.

ومع تدهور صحة آلان ديلون في المراحل الأخيرة من حياته، نشأ نزاع قضائي بين أبنائه في شأن صحته وتركته.

وعدّلت وصية وضعها آلان ديلون عام 2022 بموجب القانون السويسري وصية سابقة من عام 2015، جاعلة من أنوشكا ديلون الوريثة الوحيدة للحقوق المعنوية للنجم.