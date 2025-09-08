83 مليون دولار تضع "ذا كونجورينغ: لاست رايتس" في صدارة شباك التذاكر الأميركي

تربّع فيلم الرعب "ذا كونجورينغ: لاست رايتس" (The Conjuring: Last Rites) على عرش شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا 83 مليون دولار من العائدات، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

الفيلم، من إنتاج "وورنر براذرز"، يعيد النجوم باتريك ويلسون وفيرا فارميغا إلى أدوار إد ولورين وارن، حيث يواجهان هذه المرة شيطانا يسيطر على منزل عائلة. وقال المحلل ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إنه "نجاح جديد للسلسلة. جمهور الرعب لا يمل من متابعة لورين وإد وارن".

وحلّت في المركز الثاني النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية الشهيرة "هاميلتون" (Hamilton) من إنتاج "ديزني"، محققة 10 ملايين دولار رغم توافرها عبر منصة "ديزني+" منذ عام 2020. وعلّق غروس قائلا إن هذه النتيجة "ممتازة"، نظرا لانتشار الفيلم على نطاق واسع لمشتركي المنصة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم الرعب "ويبنز" (Weapons) الذي يتناول قصة اختفاء غامض لأطفال من الصف الدراسي نفسه. وقد جمع هذا الأسبوع 5.4 ملايين دولار، رافعا عائداته الإجمالية إلى 143 مليون دولار في أميركا الشمالية و108 ملايين دولار في بقية أنحاء العالم.

جاء رابعا فيلم "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) من إنتاج "ديزني"، من بطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، محققا 3.8 ملايين دولار. أما فيلم الجريمة "كوت ستيلينغ" (Caught Stealing) من إنتاج "سوني"، وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، فحلّ خامسا مع إيرادات بلغت 3.2 ملايين دولار.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية:

"ذا كونجورينغ: لاست رايتس" (The Conjuring: Last Rites) – 83 مليون دولار. "هاميلتون" (Hamilton) – 10 ملايين دولار. "ويبنز" (Weapons) – 5.4 ملايين دولار. "فريكيير فرايداي" (Freakier Friday) – 3.8 ملايين دولار. "كوت ستيلينغ" (Caught Stealing) – 3.2 ملايين دولار. "ذا روزيس" (The Roses) – 2.8 ملايين دولار. "ذا فانتاستيك فور: فرست ستيبس" (The Fantastic Four: First Steps) – 2.75 مليون دولار. "ذا باد غايز 2" (The Bad Guys 2) – 2.5 مليون دولار. "لايت أوف ذا وورلد" (Light of the World) – 2.4 مليون دولار. "سوبرمان" (Superman) – مليون دولار.