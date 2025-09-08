ليدي غاغا "فنانة العام" وأريانا غراندي صاحبة أفضل فيديو في جوائز "إم تي في"

حازت المغنية الأميركية ليدي غاغا جائزة "فنانة العام" خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة لعام 2025، الذي أُقيم مساء أمس الأحد في إلمونت بنيويورك. وتفوقت غاغا، البالغة من العمر 39 عاما، على عدد من أبرز نجوم الموسيقى، من بينهم تايلور سويفت، وبيونسيه، وكيندريك لامار، وذي ويكند.

وقالت غاغا أثناء تسلّمها الجائزة، "لا يمكنني وصف ما يعنيه هذا بالنسبة لي… أن تكون فنانا هو حرفة تهدف إلى الوصول إلى قلوب الآخرين. هو مسؤولية لجعل الجمهور يبتسم ويرقص ويبكي ويتحرر"، مضيفة، "إنها طريقة لبناء التفاهم والاحتفاء بالمجتمع." وأهدت الجائزة لمعجبيها وخطيبها مايكل بولانسكي.

وفازت غاغا أيضا بجائزة أفضل تعاون غنائي مع برونو مارس عن أغنية "داي ويذ إيه سمايل" (Die with a Smile)، ليصل مجموع جوائزها في الأمسية إلى أربع.

بدورها، حصدت أريانا غراندي جائزة "فيديو العام"، وهي الأبرز في الحفل، عن أغنيتها "برايتر دايز أهيد" (Brighter Days Ahead)، التي نالت أيضا جائزة "أفضل أغنية بوب". وقد بدت غراندي، 32 عاما، متأثرة أثناء تسلمها الجائزة، وقالت "شكرا لأنكم كبرتم معي وشكرا على تفهمكم لي كإنسانة".

وشهدت الليلة أيضا فوز المغنية روزيه بجائزة "أغنية العام" عن أغنيتها "إيه بي تي" (APT)، التي شاركها في كتابتها برونو مارس، بينما فازت سابرينا كاربنتر بجائزة "ألبوم العام" عن "شورت أند سويت" (Short n’ Sweet). وبذلك تكون كل من كاربنتر وغراندي قد حصلت على 3 جوائز خلال الحفل.

تميزت الأمسية بعروض موسيقية تنبض بالحنين إلى الماضي، مع ظهور خاص لكل من ماريا كاري، وبستا رايمز، وريكي مارتن. كما لفتت كل من دوجا كات، وتيت ماكراي، الأنظار بعروض راقصة مستوحاة من أجواء الثمانينيات والتسعينيات.

في المقابل، غادر مغني الراب كندريك لامار الحفل دون أي جائزة، رغم ترشيحه في عدة فئات. ويُذكر أن لامار كان قد حصد 5 جوائز في حفل "غرامي" الأخير، مما جعل غيابه عن منصة التتويج في "إم تي في" هذا العام مفاجأة للعديد من المتابعين.