منشور على حساب حياة الفهد يثير قلق جمهورها ومدير أعمالها يعلّق

أثار منشور عبر الحساب الرسمي للفنانة الكويتية حياة الفهد على "إنستغرام" قلق جمهورها، بعد أن وجّه أبناؤها رسالة مؤثرة يطلبون فيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأرفقوها بآيات قرآنية وكلمات دعاء.

وسرعان ما تصدّرت "سيدة الشاشة الخليجية" -كما يلقّبها جمهورها-، التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر متابعون عن قلقهم، وطالب بعضهم حفيدها بتوضيح المستجدات حول وضعها الصحي، في حين اكتفى آخرون بالدعاء لها بالسلامة والعودة سريعا إلى جمهورها.

في المقابل، نفى مدير أعمالها يوسف الغيث ما تم تداوله عن دخولها في غيبوبة، مؤكدا أنها ما زالت تحت الملاحظة الطبية في قسم العناية المركزة، وأن وضعها مستقر من دون أي تدهور إضافي. وأوضح أن حياة الفهد، البالغة من العمر 77 عاما، كانت قد خضعت قبل أسابيع لعملية قسطرة في القلب، لكن جلطة دماغية لاحقة أثرت على حالتها الصحية، وإن لم تمس وظائفها الحيوية الأساسية.

من جانبه، قال خالد الراشد، رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، إن حالتها لم تشهد أي تغييرات تُذكر منذ الوعكة الأخيرة، نافيا الأنباء التي تحدّثت عن تدهور وضعها. وأشار إلى أن وزارتي الصحة والإعلام تتابعان عن قرب ملف علاجها، مضيفا أنه في حال عدم توافر العلاج المناسب داخل الكويت ستُستكمل الإجراءات لنقلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة في الخارج.

وكانت الفهد قد نُقلت منتصف أغسطس/آب الماضي إلى المستشفى عقب إصابتها بجلطة دماغية استلزمت إدخالها قسم العناية المركزة، في حين أعلنت أسرتها حينها عبر "إنستغرام" خبر إصابتها بوعكة صحية، مما أثار موجة تعاطف كبيرة بين جمهورها وداخل الوسط الفني.

إعلان

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه أن الفنانة تعرضت لوعكة مفاجئة استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى وإجراء الفحوص اللازمة، التي بيّنت إصابتها بجلطة دماغية. وبناء على تعليمات الأطباء، وُضعت تحت العناية المركزة ومنعت الزيارة عنها في هذه المرحلة، حفاظا على سلامتها. كما شدّد البيان على أن أي مستجدات ستصدر فقط عبر القنوات الرسمية، داعيا إلى احترام خصوصيتها وانتظار ما تسمح به حالتها الصحية من معلومات.

الخبر حظي بصدى واسع عبر مواقع التواصل، حيث سارع فنانون وإعلاميون من الكويت والخليج إلى التعبير عن تضامنهم ودعواتهم لها، من بينهم طارق العلي، خالد عبد الله المظفر وزهرة عرفات، الذين أكدوا مكانتها الكبيرة في وجدان الجمهور الخليجي.

تُعد حياة الفهد واحدة من أبرز أعمدة الدراما الخليجية والعربية، إذ بدأت مسيرتها في ستينيات القرن الماضي وقدمت على مدى أكثر من نصف قرن أعمالا خالدة تناولت قضايا الأسرة والمجتمع. من أشهر أعمالها مسلسلات رمانة، الجدة لولوة، حال مناير، ريحانة، مارغريت، وأم هارون. أما آخر ظهور لها فكان في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل أفكار أمي.