ملحمة جديدة تجمع سوبرمان بعدوه.. جيمس غان يكشف تفاصيل فيلم "رجل الغد"

في خطوة أثارت حماس عشاق عالم الأبطال الخارقين، أعلن المخرج الأميركي جيمس غان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام عن الجزء الجديد من سلسلة سوبرمان، والذي يحمل عنوان "رجل الغد" (Man of Tomorrow) مع تحديد تاريخ العرض في 9 يوليو/تموز 2027. وقد جاء الإعلان ليؤكد استمرار مغامرات البطل الخارق الأشهر في تاريخ الكوميكس والسينما.

عودة الأبطال والخصوم

سيعود جيمس غان ليتولى إخراج الجزء الجديد من سلسلة سوبرمان، بعد أن حقق نجاحًا لافتًا في تقديم الفيلم الأول هذا العام. ويستعد الممثل ديفيد كورينسويت للظهور مجددًا في دور "آخر أبناء كريبتون" في حين يواصل نيكولاس هولت أداء شخصية الخصم الأشهر ليكس لوثر.

ويحمل العمل المنتظر مفاجأة لعشاق الكوميكس، إذ سيقدم للمرة الأولى في تاريخ الأعمال الحية ظهور البدلة القتالية الشهيرة "ليكس كروب" وهي الدرع الميكانيكية ذات اللونين الأخضر والبنفسجي والتي ارتبطت طويلاً بلوثر في عالم القصص المصورة والرسوم المتحركة على مدى أكثر من 40 عامًا، دون أن تجد طريقها من قبل إلى الشاشة الكبيرة.

خطة الإصدارات المقبلة

الفيلم الجديد سيصدر بعد عام واحد فقط من عرض فيلم "سوبرغيرل- Supergirl" المقرر في 26 يونيو/حزيران 2026، وهو ما يكشف إستراتيجية متصاعدة من ستوديوز دي سي ووارنر براذرز، لإعادة بناء عالم سينمائي مترابط وقوي بعد سنوات من التذبذب.

وقد كشفت الرسوم الترويجية التي رسمها الفنان العالمي جيم لي عن مواجهة كلاسيكية بين سوبرمان ولوثر، حيث يظهر الأخير بدرعه الضخمة بينما يتكئ البطل الأزرق على كتفه بابتسامة ساخرة ممسكا بمفك براغٍ.

تصريحات المخرج

في تصريحات سابقة لمجلة "ذا هوليود ريبورتر" قال جيمس غان "لقد أنهيت بالفعل الخطوط العريضة للقصة التالية فيما أسميه ملحمة سوبرمان. أعمل على تطويرها الآن، وأتمنى أن نبدأ مرحلة الإنتاج قريبا".

دلالة العنوان

اختيار عنوان "رجل الغد -Man of Tomorrow" لم يأت من فراغ، بل إنه تكريم لجذور الشخصية في ثلاثينيات القرن الماضي، حين عُرف سوبرمان بلقب "رجل الغد" رمزًا للتقدم والأمل في مستقبل أفضل. كما يعيد العنوان الذاكرة إلى قصص كلاسيكية مثل "ماذا حدث لرجل الغد؟" Whatever Happened to the Man of Tomorrow?) (1986)) بقلم آلان مور، وسلسلة "سوبرمان: رجل الغد" (Superman: The Man of Tomorrow) التي صدرت بين عامي 1995 و1999.

ومع عودة الصراع الأزلي بين سوبرمان ولوثر، وإضافة عنصر جديد طال انتظاره بظهور الدرع القتالية في نسخة حية، يبدو أن "رجل الغد" مرشح ليكون أحد أبرز أفلام الأبطال الخارقين السنوات المقبلة، وليواصل تثبيت رؤية جيمس غان في بناء عالم سينمائي أكثر ترابطًا وإلهامًا.