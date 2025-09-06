"فلسطين 36" يحول عرض الجالا في تورونتو إلى رسالة دعم لفلسطين

شهد عرض "الجالا" لفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، تفاعلا واسعا من الجمهور تخللته هتافات مؤيدة لفلسطين. وشارك أبطال العمل، من بينهم ظافر العابدين، صالح بكري، وياسمين المصري، في وقفة رمزية على السجادة الحمراء، رافعين لافتات وشعارات تطالب بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وفي لفتة مؤثرة، ظهر الممثل كريم داود عناية وهو يحمل كيسا شفافا يحتوي على كاميرا ملطخة بدماء رمزية وشالا فلسطينيا، ما أثار انتباه الحضور وعدسات المصورين.

كما حضر الإعلامي باسم يوسف، الذي عبّر في تصريحات صحفية عن فخره بالمشاركة، مؤكدا أنه جاء خصيصا لدعم الفيلم والوقوف إلى جانب التجربة. وأشاد بالجهد المبذول في إنجاز العمل، واصفا إياه بأنه مشروع مهم على أكثر من صعيد.

يشارك فيلم "فلسطين 36" في الدورة الـ50 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وقد تم اختياره لتمثيل فلسطين في سباق جوائز الأوسكار الـ98 ضمن فئة أفضل فيلم دولي، المقرر تنظيمها في 15 مارس/آذار 2026.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان إن هذا الترشيح يجسد قدرة السينما الفلسطينية على حمل الرواية الوطنية والدفاع عن الهوية في وجه محاولات الطمس والإبادة. وأوضح أن الفيلم قدّم صورة جوهرية للقضية الفلسطينية باعتبارها شكلا من أشكال العنف الاستعماري المدعوم خارجيا، مع الحفاظ على مستوى فني رفيع يضع فلسطين في مكانة مميزة على الخريطة السينمائية العالمية.

ويرصد فيلم "فلسطين 36" أحداث الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني عام 1936، من خلال قصة يوسف الذي يعيش بين قريته الريفية ومدينة القدس المشتعلة بالأحداث. ومع تصاعد التوترات، يجد نفسه وسط واقع تتقاطع فيه انتفاضات القرى مع تزايد موجات المهاجرين اليهود القادمين من أوروبا الفاشية. وفي ظل إصرار الفلسطينيين على نيل الاستقلال وتشدد بريطانيا في فرض سيطرتها، تتجه جميع الأطراف نحو صدام مصيري سيترك أثره العميق على مستقبل المنطقة.

وأوضحت المخرجة آن ماري جاسر أن رغبتها في إنجاز فيلم "فلسطين 36" ارتبطت منذ البداية بفكرة العودة إلى ثورة عام 1936، لكن من زاوية إنسانية قريبة من تفاصيل الحياة اليومية، عبر شخصيات عادية تجد نفسها أمام مواقف أكبر من قدرتها على الاختيار. وأشارت إلى أن العمل يحاول التقاط تلك اللحظات الفارقة التي يُدفع فيها الإنسان لاتخاذ قرار يغيّر مسار حياته إلى الأبد.

إعلان

وأضافت في بيان أن تجربة صناعة الفيلم كانت الأصعب في مسيرتها، معتبرة أن العام الماضي، الذي طُبع بالمجازر والعنف، تزامن مع إنجاز عمل تشكل بروح جماعية، وصنع من تعاون وحب وإصرار لا يمكن وصفه بالكلمات.

فيلم "فلسطين 36" إنتاج مشترك بين فلسطين وقطر وبريطانيا وفرنسا والدانمارك والسعودية والأردن، ويشارك في بطولته الممثل البريطاني الحاصل على الأوسكار جيرمي آيرونز، والممثلة الفلسطينية هيام عباس، إلى جانب كامل الباشا، وصالح بكري، وياسمين المصري، وجلال الطويل، وظافر العابدين.