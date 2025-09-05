سبيستون تقدم الشيف عبير الصغير في مسلسل كرتوني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت قناة سبيستون عن إطلاق مسلسل كرتوني جديد يحمل اسم "عبير والصغير"، بالتعاون مع الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير.

المسلسل مخصص للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، ومن المقرر أن يُعرض خلال هذا الربع الثالث من عام 2025. يقدّم العمل قصة مميزة تخرج عن القوالب النمطية التقليدية.

وتجسد عبير فيه شخصية بطولية تنطلق في رحلة مؤثرة لمساعدة أمير صغير من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من الاكتئاب، مستخدمة طاقتها الإيجابية للتغلب على التحديات وتعزيز التواصل الإنساني.

رؤية مبتكرة

بحسب ما كشفته القناة، يركّز المسلسل على إلهام الأطفال وتعزيز الثقة بالنفس بعيدًا عن الصور النمطية، مع إبراز أهمية الطعام، المشاركة، والدعم العاطفي كوسائل للتقارب وبناء العلاقات.

الغموض حول الصوت

ورغم الإعلان الرسمي، لم تكشف سبيستون بعد عمّا إذا كانت الشخصية ستُؤدى بصوت عبير الصغير نفسها أو بمشاركة مؤدية صوت محترفة، وهو ما يترك مساحة للتساؤلات بانتظار الإعلان النهائي.

لاقى الخبر تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره المتابعون خطوة مبتكرة تمزج بين الشهرة الرقمية والطابع الكرتوني الكلاسيكي، في حين رأى آخرون أنه قد يشكل مصدر إلهام للأطفال، خاصة في ما يتعلق بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

عبير الطويل صانعة محتوى عبر منصات التواصل، لديها أكثر من 28 مليون متابع وحققت فيديوهاتها أكثر من 500 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قناة على يوتيوب تحت اسم Abirz Kitchen مخصصة لوصفات الطعام