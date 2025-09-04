"ملكة الكيتامين" تتجنب محاكمة قضائية في وفاة نجم "فريندز" ماثيو بيري

أقرت المرأة المشتبه في بيعها مادة الكيتامين التي أودت بحياة نجم مسلسل "فريندز" (Friends) التلفزيوني ماثيو بيري عام 2023، بالذنب أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الأربعاء، مما يجنبها محاكمة قضائية.

جاسفين سانغا البالغة 42 عاما والمعروفة في بعض أوساط هوليود باسم "ملكة الكيتامين"، تواجه عقوبة سجن تصل إلى 65 عاما كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الذي يتضمن تهما عدة موجهة إليها بينها توزيع الكيتامين الذي أدى إلى وفاة بيري.

وقال محاميها مارك جيراغوس في منتصف أغسطس/آب الماضي إن السيدة البريطانية/الأميركية المحبوسة احتياطا، "تقر بمسؤوليتها عن أفعالها"، مما يجنّبها محاكمة أمام هيئة محلفين، ويدفع الادعاء إلى إسقاط بعض التهم التي وجهها إليها في البداية.

وكانت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض جاكوزي في شقته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدمت جمهور مسلسل "فريندز"، وأعقبتها موجة من الإشادات بالممثل الراحل في هوليود.

وكان الممثل الذي لعب دور تشاندلر بينغ في المسلسل الشهير، قد تحدث علنا عن مشاكله مع الإدمان.

وهو كان يتناول الكيتامين تحت إشراف طبي كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن هذا المخدر القانوني يُساء استخدامه أحيانا لأهداف منشطة أو ترفيهية. وقد عاد بيري إلى الإدمان في خريف 2023، وفق التحقيق.

بالإضافة إلى سانغا، يُحاكم أربعة أشخاص لتورطهم في وفاته. وقد وافقوا جميعا في أوقات سابقة على الإقرار بالذنب.

وفقا للتحقيق، باعت جاسفين سانغا عشرات الجرعات من الكيتامين إلى ماثيو بيري. وخلال تفتيش منزلها، عثر المحققون على 80 قارورة من الكيتامين، بالإضافة إلى الميثامفيتامين والكوكايين.

وقد توقف المحققون منذ البداية عند شخصية سانغا المحبة للسهرات الباذخة والتي دأبت على نشر صور عبر إنستغرام لرحلاتها الفاخرة، أحيانا في طائرات خاصة، ومجوهراتها البراقة.

وبالنسبة للكيتامين، كانت سانغا تفاخر بقدرتها على "تلبية أي طلب"، وفق التحقيق، بفضل علاقاتها مع "طاهٍ" و"عالم".