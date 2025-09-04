تصفيق 22 دقيقة لفيلم يجسد مأساة غزة.. "صوت هند رجب" يهزّ فينيسيا

شهد مهرجان فينيسيا السينمائي دموعا وتصفيقا حارا استمر أكثر من 22 دقيقة من الحاضرين في العرض الأول لفيلم "صوت هند رجب" الذي يجسد مأساة طفلة فلسطينية عمرها 5 أعوام، قتلها الجيش الإسرائيلي وعائلتها بمدينة غزة العام الماضي.

وجسد الفيلم، بعرضه الأول الأربعاء، الساعات الأخيرة من حياة الطفلة هند عندما قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غرب مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

ووسط الدموع وهتافات "فلسطين حرة"، وقف المنتجان التنفيذيان خواكين فينيكس وروني مارا لتهنئة المخرجين وطاقم العمل، الذين رفعوا صورة هند خلال التصفيق الحار والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لحظة استثنائية لفيلم "صوت هند رجب" الذي حظي بـ24 دقيقة من التصفيق المتواصل في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لتسجل إحدى أطول مشاهد الترحيب في تاريخ المهرجان.

الفيلم من إخراج التونسية كوثر بن هنية، ويستند إلى قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي كانت تستغيث عبر الهاتف بطواقم…

وعن الفيلم، الذي يتضمن التسجيل الصوتي الحقيقي لهند رجب قبل مقتلها بلحظات، قالت المخرجة التونسية كوثر بن هنية إن "صوت هند، هذه الطفلة ذات الخمسة أعوام، هو في النهاية صوت غزة تطلب المساعدة".

وأضافت بن هنية، المرشحة لجائزة "الأوسكار"، أنه "كان لا بد من إنتاج فيلم كهذا لأن القصص الروائية كثيراً ما تُذكرنا بحقائق ننساها، وتُظهر لنا أحياناً عالماً مُنع من الكلام".

وأثار الفيلم، الذي يُنافس على جائزة الأسد الذهبي، الجائزة الكبرى لمهرجان فينيسيا، إحدى أعرق الجوائز السينمائية العالمية، إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء خلال عرضه الأول، مُثيراً ردود فعل عاطفية واسعة النطاق.

ولأكثر من 22 دقيقة، استمر التصفيق الحار للفيلم من جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ82، الذي بدأ الأربعاء بمدينة فينيسيا الإيطالية، ويستمر حتى السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.

كما استقطب العرض عدداً من نجوم هوليود الذين انضموا مؤخرا إلى لائحة المنتجين التنفيذيين للفيلم، من بينهم براد بيت وخواكين فينيكس وروني مارا وألفونسو كوارون وجوناثان غليزر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 63 ألفا و746 شهيدا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.