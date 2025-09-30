"غصن الزيتون".. أغنية جديدة لعايدة الأيوبي عن صمود غزة

أطلقت المطربة المصرية عايدة الأيوبي أغنيتها الجديدة بعنوان "غصن الزيتون"، في لفتة فنية تعبّر فيها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتُجسد معاناته وصموده في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الأيوبي الأغنية عبر حسابها الرسمي على منصة "فيسبوك"، مرفقة إياها بتعليق جاء فيه: "نصرة لشعب غزة الأعزل الصامد على أرضه رغم العدوان الغاشم".

وتعاونت عايدة الأيوبي في أغنية "غصن الزيتون" مع الشيخ أحمد طه جابر الذي كتب كلماتها، في حين وضعت هي ألحانها، وتولى توزيعها الموسيقار خالد الكمار.

وكانت الأيوبي قد كشفت عن مقطع من العمل خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، قبل أن تطلقه كاملا للجمهور.

وسبق لعايدة الأيوبي أن عبّرت عن تضامنها مع القضية الفلسطينية منذ بداياتها الفنية؛ فقد قدمت في تسعينيات القرن الماضي أغنية "عصفور طل من الشباك"، وهي من ألحان مارسيل خليفة وكلمات محمود درويش، إذ غنتها لأول مرة على مسرح الجامعة الأميركية خلال فعالية بمناسبة يوم الأرض. وأوضحت الأيوبي في أحد لقاءاتها أن الأغنية جاءت دعما للاجئين الفلسطينيين في المخيمات بلبنان وغيرها من الدول، مؤكدة أن تضامنها مع فلسطين ممتد منذ عقود وليس مرتبطا فقط بما يشهده القطاع من حروب اليوم.

كما ضم رصيدها الغنائي أغنية "نامي يا صغيرة" التي جسدت من خلالها أيضا رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقدمت الأيوبي الأغنيتين ضمن ألبومها الشهير "على بالي" الصادر عام 1991، والذي منحها حينها انتشارا واسعا وشعبية كبيرة.

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة عايدة الأيوبي لإحياء حفل غنائي في قاعة إيرواث بالجامعة الأميركية، ضمن فعاليات مهرجان "هي الفنون" بقيادة المايسترو وجدي الفوي، وذلك في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت الأيوبي قد شاركت مؤخرا في مهرجان "الصيف الدولي"، حيث قدمت أغنيتها "غصن الزيتون" التي لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور. ويُذكر أن أحدث إصداراتها الغنائية كانت أغنية "بحلم"، التي طرحتها في يونيو/حزيران الماضي من كلماتها وألحانها.