النجمة بريجيت باردو في كتابها: اليمين "العلاج الوحيد الطارئ لاحتضار فرنسا"

من المنتظر أن تصدر الفنانة الفرنسية الشهيرة بريجيت باردو غدا الأربعاء كتابا "خطّته بالكامل بيدها" تحت عنوان "مون ببسيدير"، تستعرض فيه نظرتها للعالم.

وتقدّم دار نشر "فايار" كتاب "أبجديات بي بي" (Mon BBcedaire) على أنه "غوص في شخصية امرأة طبعت حقبتها باستقلاليتها والتزامها وجرأتها"، مشيرة إلى أن بريجيت باردو (91 عاما) خطّت بضعة أسطر عن كلمات مرتّبة بترتيب أبجدي انتقتها لأحداث أو أماكن أو شخصيات عايشتها.

واعتبرت باردو المعروفة بنضالها من أجل الحيوانات أن فرنسا "باتت باهتة وحزينة وخاضعة ومريضة ومتلفة ومخرّبة وعادية وسوقية"، مشيرة إلى أن اليمين هو "العلاج الوحيد الطارئ لاحتضار فرنسا". ولطالما جاهرت باردو بقربها من الوجه الأبرز لحزب "التجمع الوطني" مارين لوبين.

وكتبت الفنانة "الحرية هي أن تكون على سجيتك حتى لو كان ذلك مزعجا".

وفي الكتاب، أعلنت عن حبها للممثل والمنتج الفرنسي جان بول بلموندو "الرجل الرائع والممثل المبدع والمضحك والجريء"، لكنها اعتبرت أن مواطنها النجم الراحل آلان دولون "فيه الأفضل والأسوأ في آن واحد"، وأن الممثل الإيطالي مارتشيلو ماستروياني رغم "جاذبيته" كان "مجرد ممثل جيد من دون إبداع فعلي أو شخصية تترك فعلا أثرا في النفوس".

وفي ما يخص منطقة سان تروبيز التي تعيش فيها في الريفييرا الفرنسية، أسفت الفنانة على تحوّل "بلدة الصيادين الصغيرة الجميلة هذه" إلى "مدينة لأصحاب المليارات لم يعد من الممكن التعرف فيها على ما كان يميزها".

وكانت بريجيت باردو التي آثرت الابتعاد عن الأضواء قد نشرت في 1996 مذكراتها بعنوان "بي بي" (Initiales BB).