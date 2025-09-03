"كول أوف ديوتي" تتحوّل إلى فيلم حركة من إنتاج "باراماونت"

تقتبس إستوديوهات "باراماونت" فيلم حركة من سلسلة ألعاب الفيديو القتالية "كول أوف ديوتي" (Call of Duty)، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الهوليودية الشهيرة الثلاثاء.

فبعد استحواذ "سكاي دانس" الشهر الماضي على الإستوديو الذي أنتج فيلمَي "توب غان" (Top Gun) و"العرّاب" (The Godfather)، بات يديره ديفيد إليسون نجل الملياردير لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل" العملاقة للتكنولوجيا، وشرع إليسون في عملية واسعة تهدف إلى النهوض بالشركة.

وتشمل الخطة إنتاج فيلم مقتبس من عالم "كول أوف ديوتي" التي يبلغ عدد لاعبيها 100 مليون شهريا.

وأعلن ديفيد إليسون في بيان عن الصفقة مع شركة "أكتيفيجن-بليزارد" التي صممت اللعبة، واصفا إنتاج فيلم مقتبس من "كول أوف ديوتي" بأنه "بمثابة حلم يتحقق" بالنسبة إليه، نظرا إلى كونه "عاشقا قديما للعبة".

وأضاف أن اقتباس "العالم السردي المميز" لسلسلة "كول أوف ديوتي" للشاشة الكبيرة "شرف ومسؤولية".

ومنذ إطلاق اللعبة الشهيرة عام 2003، صدرت منها أكثر من 30 نسخة وتجاوزت مبيعات السلسلة 500 مليون نسخة.

وتدور قصة الجزء الأحدث من اللعبة "كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6" الذي طُرِح عام 2024، في تسعينات القرن العشرين، وتتمحور حول فريق أمني مُكلّف باستهداف عضو في مجلس الشيوخ والوصول إلى موقع سري جدا في واشنطن.

وينص الاتفاق مع "أكتيفجن"، بحسب البيان، على أن تتولى "باراماونت" مهمة "تطوير فيلم روائي طويل مستوحى من اللعبة وإنتاجه وتوزيعه".

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للاتفاق، ولا عن حبكة الفيلم.

ونقلت مجلة "فاراييتي" عن مصادر لم تسمّها أن الشراكة قد تشمل أفلاما ومسلسلات تلفزيونية أخرى مستوحاة من لعبة الفيديو.

وسبق لـ"باراماونت" أن تولّت اقتباس لعبة فيديو شهيرة أخرى هي "سونيك ذي هيدجهوغ" (Sonic the Hedgehog) للشاشة الكبيرة.

إعلان

وكانت الإستوديوهات الهوليودية تحقق باستمرار إيرادات مخيّبة من أفلامها المستوحاة من ألعاب فيديو، لكنّ الأمور انقلبت رأسا على عقب في السنوات الأخيرة، إذ حقق فيلم "ذي سوبر ماريو براذرز موفي" (The Super Mario Bros. Movie) إيرادات تجاوزت 1.3 مليار دولار، بينما حقق فيلم "إيه ماينكرافت موفي" (A Minecraft Movie) نحو مليار دولار.