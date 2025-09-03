طالبت بـ24 مليون دولار كتعويض.. تبرئة كاردي بي من تهمة الاعتداء على موظفة أمن

برّأت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، مغنية الراب الأميركية كاردي بي التي رفعت عليها موظفة أمن دعوى مدنية اتهمتها فيها بالاعتداء عليها وطالبتها بتعويضات بملايين الدولارات.

وتوجهت الفنانة بالشكر لداعميها لدى مغادرتها قاعة المحكمة في ألهامبرا قرب لوس أنجلوس، قائلة: "أقسم بالله، سأقول هذا وأنا على فراش الموت: لم ألمس تلك المرأة. لم أضع يدي على هذه الفتاة".

وكانت موظفة الأمن إيماني إليس تطالب صاحبة أغنيتَي "ماني" (Money) و"بوداك يلو" (Bodak Yello) بتعويض قدره 24 مليون دولار عن اعتداء ادّعت أنه حصل في فبراير/شباط 2018.

واتهمت المدعية التي كانت تعمل في عيادة أمراض النساء في بيفرلي هيلز المغنية كاردي بي بالبصق عليها وخدش وجهها بأظافرها الطويلة.

لكنّ الفنانة أكّدت خلال المحاكمة أن حارسة الأمن هي التي تصرفت معها بعنف، محاولة تصويرها بهاتفها أثناء معاينة طبية، إذ كانت حاملا ولم يُعلن عن حملها آنذاك.

وأوضح وكلاء الدفاع عن كاردي بي أن إيماني إليس حاولت ترهيب المغنية، مما أدى إلى شجار حاد تخللته إساءات لفظية، قبل أن يتدخل الطاقم الطبي.

وبرأت المحكمة المدنية التي نظرت في القضية الفنانة الحائزة جائزة "غرامي" والبالغة 32 عاما.

وقالت كاردي بي وهي تغادر قاعة المحكمة "أي شخص يحاول رفع دعوى قضائية تافهة ضدي، سأرد عليه وسأجعله يدفع الثمن، لأن هذا غير مقبول".

وأضافت "لا يظنن أحد أبدا أنه سيقاضيني وأني سأقبل بتسوية الأمر حبّيا وأعطيه المال".