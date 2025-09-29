"معركة تلو الأخرى" يقود دي كابريو وأندرسون إلى صدارة شباك التذاكر الأميركي

انتزع فيلم الأكشن والدراما الكوميدية "معركة تلو الأخرى" (One Battle After Another) -بطولة ليوناردو دي كابريو- صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، محققا 22.4 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أمس الأحد.

وأخرج الفيلم الأميركي بول توماس أندرسون -صاحب الأعمال البارزة مثل "ليال راقصة" (Boogie Nights)، "ماغنوليا" (Magnolia)، "ستسيل الدماء" (There Will Be Blood)، "المعلم" (The Master)، "رذيلة متأصلة" (Inherent Vice)، "خيط وهمي" (Phantom Thread)- وتتناول قصته سعي ثوريّ سابق مسنّ لإنقاذ ابنته المراهقة، في عمل -وصفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية- بأنه "ملحمة كرنفالية تتناول الخير والشر، والعنف والسلطة، والحقوق غير القابلة للتصرف، والمعركة ضد الظلم".

ويرى محللون أن الفيلم يؤهّل كلا من أندرسون ودي كابريو للمنافسة بقوة على جوائز الأوسكار، إذ قال ديفيد إيه غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إن الانطلاقة كانت "ممتازة، تُضاهي ما يمكن أن يحققه جزء من سلسلة أكشن كبرى، مع ردود فعل نقدية رائعة وإقبال جماهيري استثنائي".

وحلّ في المركز الثاني فيلم الأطفال "غابيز دولهاوس: ذا موفي" (Gabby’s Dollhouse: The Movie) المقتبس من مسلسل شهير على "نتفليكس"، محققا 13.7 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، واصل فيلم الأنمي "ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا- إنفينيتي كاسل" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle) أداءه القوي، مضيفا 7.1 ملايين دولار إلى إيراداته، لتصل في أميركا الشمالية إلى 118.2 مليون دولار.

أما فيلم الرعب "ذا كونجورينغ: لاست رايتس" (The Conjuring: Last Rites)، فاحتل المرتبة الرابعة بإيرادات إضافية بلغت 6.9 ملايين دولار، ليصل إجمالي إيراداته إلى 161.5 مليون دولار.

إعلان

وفي ما يلي قائمة بالأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية: