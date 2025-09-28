رمضان 2026.. الدراما السورية تتحضر بخلطة من الإثارة والتراث والكوميديا

رغم أن شهر رمضان لا يزال بعيدا، بدأت ملامح موسم الدراما السورية لعام 2026 تتشكل مبكرا، لتكشف عن سباق حافل بالتنوع بين الدراما الاجتماعية، وأجواء البيئة الشامية، والأعمال التراثية، والكوميديا، وحتى التشويق السياسي والاجتماعي.

ويبدو أن المشاهد سيكون على موعد مع توليفة غنية من الحكايات والشخصيات، حيث يطل نخبة من أبرز النجوم السوريين عبر ثنائيات فنية جديدة وأعمال تحمل طابعا متنوعا يعكس تحولات المجتمع وقضاياه.

مسلسلات الدراما الاجتماعية

مسلسل "مطبخ المدينة"

ينضم المسلسل الاجتماعي "مطبخ المدينة" إلى قائمة الأعمال السورية لموسم رمضان 2026 بعد أن فضّلت المخرجة رشا شربتجي تأجيل عرضه من العام الحالي لإعطائه الوقت الكافي للإنتاج.

وأوضحت شربتجي في تصريحات صحفية أنها لم تتأثر بانسحاب سلافة معمار وعبد المنعم عمايري لأسباب شخصية، مشيرة إلى أن البطولة آلت إلى أمل عرفة ومكسيم خليل، إلى جانب ولاء عزام، محمد حداقي، خالد القيش، ويامن حجلي.

وتدور الأحداث حول عائلة سورية تدير مطعما شعبيا، لتنعكس من خلاله التحولات الاجتماعية والمعيشية التي يعيشها السوريون. ويدمج العمل بين الكوميديا السوداء والتراجيديا، ويركّز على صراعات الشخصيات الداخلية وما تواجهه من تحديات في بيئة المدينة وأحيائها المهمشة، كما يضيء على أوضاع الطبقة الوسطى تحت وطأة الأزمات الاقتصادية.

مسلسل "عيلة الملك"

انطلق تصوير مسلسل "عيلة الملك" الذي يتناول فترة حساسة سبقت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في أغسطس/آب الماضي، أي قبل سقوط النظام.

تنطلق الأحداث من واقع الضغوط التي فرضتها بعض الأجهزة الأمنية على تجار دمشق عبر ظاهرة "الخوّات"، ومن هناك تتشعب القصة إلى العشوائيات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

تدور القصة حول تاجر دمشقي يهجر عائلته الفقيرة بعد زواجه من امرأة نافذة تفتح أمامه أبواب الثراء، لتتبدل حياته رأسا على عقب وسط صراعات معقدة.

العمل من تأليف ورشة درامية تضم معن سقباني، وميادة إبراهيم، وشادي كيوان، وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك فيه سلوم حداد، وشكران مرتجى، ومحمد الأحمد، ونادين خوري.

مسلسل "مولانا"

يعود النجم تيم حسن مع المخرج سامر البرقاوي في مسلسل "مولانا"، بعد سلسلة نجاحات مشتركة أبرزها "الهيبة"، و"تاج"، و"تحت سابع أرض". العمل من تأليف لبنى حداد ويشارك في بطولته نور علي، ومن المقرر تصويره في لبنان خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "نبلاء دمشق"

يستعد المخرج فادي وفائي لتقديم مسلسل "نبلاء دمشق" من بطولة أيمن زيدان، وسامر إسماعيل، ومرام علي. يقدم العمل دراما اجتماعية ترصد جانبا ثقافيا وتاريخيا من دمشق، مسلطا الضوء على صراعات النخب وتحولات البنية الطبقية.

المسلسلات التراثية والتاريخية

مسلسل "النويلاتي"

يخوض المخرج يزن شربتجي تجربة جديدة بإخراج مسلسل "النويلاتي" تحت إشراف شقيقته رشا شربتجي، بمشاركة نجوم مثل سلوم حداد، وديمة قندلفت، وباسم ياخور.

يمزج العمل بين الفانتازيا والبيئة الشامية القديمة، حيث يتناول نفوذ أصحاب مهنة "النويلاتي" وشيوخ الكار في دمشق وصراعاتهم. ويستند النص -من تأليف عثمان حجي- إلى إشارات تاريخية من مهنة النسيج وتربية دودة القز والتنافس على موقع شيخ الكار.

مسلسل "الحريقة"

أما المخرج أحمد إبراهيم أحمد فيقدّم مسلسل "الحريقة" من تأليف عثمان جحي ومؤيد النابلسي، وبطولة غسان مسعود الذي يجسد شخصية "أيوب"، كبير تجار سوق "الحريقة" العريق في العاصمة دمشق.

تتمحور القصة حول صراعه مع ابن شقيقه الطامع بالنفوذ، في حبكة تمزج بين الاجتماعي والسياسي، وتضيء على تشابك العلاقات مع مراكز النفوذ، مما يعكس صورة واقعية لطبقات المجتمع السوري.

وكان من المفترض أن يشارك أنس طيارة في البطولة لكنه اعتذر لانشغاله بعمل آخر.

مسلسل "حاتم الطائي"

كما يطل سلوم حداد في عمل تاريخي جديد بعنوان "حاتم الطائي" من تأليف عثمان جحي وإخراج محمد العنزي، وبمشاركة ممثلين من سوريا والسعودية والكويت. يتتبع العمل حياة الشاعر العربي المعروف، ويسلط الضوء على صراعات القبائل والنزاع بين الروم والفرس، إلى جانب إبراز حركة التنوير التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة.

المسلسلات الكوميدية

مسلسل "يا أنا يا هي" (الجزء الثاني)

لا يخلو الموسم من جرعة الكوميديا، إذ يعود مسلسل "يا أنا يا هي" بجزئه الثاني من بطولة أمل عرفة وأمل دباس، ومعهما عاصم حواط ونخبة من الممثلين. تدور الأحداث في قالب كوميدي حول جارتين إحداهما أردنية تخطط لبيع منزلها في دمشق، والأخرى سورية تسعى بطرق غير متوقعة لعرقلة البيع، في مواقف مشحونة بالسخرية والطرافة.

بهذا التنوع بين الاجتماعي والتراثي والكوميدي والتاريخي، تبدو الدراما السورية لعام 2026 مقبلة على موسم غني بالتجارب والقضايا، يحمل طموحات كبيرة لإعادة ترسيخ حضورها القوي في السباق الرمضاني العربي.