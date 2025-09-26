وفاة الفنانة التركية غُللو بعد سقوطها من شرفة منزلها

خيّم الحزن على الوسط الفني التركي صباح الجمعة عقب إعلان وفاة الفنانة غُل توت، المعروفة باسمها الفني "غُللو"، عن عمر 51 عاما، إثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا.

تفاصيل الحادث

وفق بيان رسمي صادر عن ولاية يالوفا، تلقت السلطات بلاغا عند الساعة 01:28 فجرا يفيد بوقوع "سقوط من علو" في حي هارمانلار. وعند انتقال الفرق الطبية والأمنية إلى الموقع، تبين أن الفنانة غُللو فقدت حياتها على الفور. وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى يالوفا للتعليم والبحث لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبتعليمات من النيابة العامة، فتح قسم شرطة تشينارجك تحقيقا موسعا في الحادث تحت مسمى "سقوط من ارتفاع"، وذلك للتأكد من ملابساته وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية.

نفي شائعات الانتحار

أعلن ابنها طوغبرك ياغيز خبر الوفاة عبر مقطع مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن الحادث مأساوي وطارئ، ونفى بشكل قاطع ما تردد عن انتحار والدته. وقال: "أشارككم هذا الخبر المؤسف: فقدنا والدتي الفنانة القديرة غُللو إثر حادث مأساوي الليلة الماضية، وما يُشاع عن انتحارها عارٍ تماما عن الصحة. سأوافيكم بتفاصيل الجنازة لاحقا".

كما أكدت مساعدتها دنيز، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أن الفنانة لم تنتحر، بل فقدت توازنها بينما كانت ترقص على سطح المنزل برفقة ابنتها، فسقطت بشكل مفاجئ.

صدمة في الوسط الفني والجماهيري

انتشر خبر وفاة غُللو بسرعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة واسعة من الحزن والتعاطف بين جمهورها وزملائها في الوسط الفني. ووصف كثير من محبيها رحيلها بأنه "خسارة كبيرة لصوت من الأصوات الأصيلة في الموسيقى التركية"، بينما عبر فنانون عن صدمتهم من رحيلها المفاجئ.

وأعرب أحد جيرانها، ويدعى حليت بجيرجن، في حديثه للصحافة التركية عن حزنه الشديد لرحيلها المفاجئ، مؤكدا أنها كانت شخصية هادئة ومحترمة طوال فترة إقامتها في الحي منذ نحو عام ونصف. وقال: "كان حضورها بيننا محدودا بعض الشيء بحكم طبيعتها المنعزلة، لكنها ظلت محبوبة وموضع تقدير من الجميع".

مسيرة فنية غنية

وُلدت غُل توت عام 1973 في حي قاسم باشا بمدينة إسطنبول، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا، حيث اعتلت خشبة المسرح وهي في سن الـ15 عام 1988، لتغني في قاعات الأفراح والمناسبات.

إعلان

اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي كواحدة من أبرز الأصوات في موسيقى الأرابيسك والفانتازي، وحققت نجاحا لافتا بأغنياتها ذات الإيقاعات الرومانية المميزة، مما جعلها من أكثر المطربات شعبية في تركيا.

ومن أبرز أغانيها التي لاقت رواجا واسعا: "صرتَ كل شيء بالنسبة لي"، "قبل أن يحلّ الصباح"، " لم تكن تستحقّ" "لن تستطيع أن تنساني"، و"يكفيني وجودك".