"فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" يصبح أفضل إنتاجات "نتفليكس" على الإطلاق

رسّخ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي "فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" (KPop Demon Hunters) مكانته كأضخم نجاح في تاريخ "نتفليكس" حتى الآن، بعد أن تجاوز جميع التوقعات محققا 325.1 مليون مشاهدة خلال 91 يوما فقط من إطلاقه، ليتصدّر قائمة الأفلام على المنصة بفارق هائل عن منافسيه.

الرقم الجديد يفوق بحوالي الثلث ما حققه صاحب الرقم القياسي السابق "نشرة حمراء" (Red Notice)، الذي توقّف عند 230 مليون مشاهدة.

"فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" الذي تمزج أحداثه بين عوالم الفانتازيا والموسيقى الكورية، يروي قصة فرقة بوب شهيرة تخفي وراء بريقها مهمة سرية تتمثل في مطاردة الشياطين الشريرة. هذا المزيج المبتكر من الغناء والدراما والحركة أثبت أنه وصفة ذهبية لنجاح عالمي، إذ اجتذب شرائح واسعة من المشاهدين بمختلف الأعمار.

النجاح لم يقتصر على الشاشة، بل امتد إلى الموسيقى. فأغنية الفيلم الرئيسة "غولدن" (Golden) تحوّلت إلى ما وُصف بـ"أغنية الصيف الرسمية" في العديد من الدول، متربعة على قمة قوائم الأغاني المنفردة لأسابيع متواصلة. وبحسب تقارير، فإن 7 أغنيات أخرى من الألبوم الخاص بالفيلم لا تزال ضمن قائمة "أفضل 50" العالمية على "سبوتيفاي"، بينما تجاوز مجموع بث أغنيات الألبوم 600 مليون استماع، لتصبح جزءا من الحياة اليومية في منازل عديدة حول العالم.

الفيلم من إنتاج "سوني بيكتشرز أنيميشن"، وطُرح على "نتفليكس" في 20 يونيو/حزيران الماضي، ووصلت مشاهداته الإجمالية حتى 21 سبتمبر/أيلول إلى أكثر من 335.4 مليون مشاهدة. ومع ذلك، تُسجّل "نتفليكس" رسميا فقط المشاهدات التي تتم خلال أول 91 يوما من تاريخ الإطلاق، ما يجعل الرقم النهائي المرجعي للفيلم عند 325.1 مليون مشاهدة.

وبالنظر إلى أن قاعدة مشتركي "نتفليكس" تضم أكثر من 300 مليون حساب حول العالم، فإن هذه الأرقام تعني عمليا أن الفيلم شاهده إحصائيا كل مشترك تقريبا مرة واحدة على الأقل، وهو ما يعكس حجم انتشاره الاستثنائي.

أفضل أعمال "نتفليكس" على الإطلاق

أفضل 5 أفلام عالمية باللغة الإنجليزية:

"فرقة البوب الكورية: صائدات الشياطين" (KPop Demon Hunters) – 325.1 مليون مشاهدة.

"نشرة حمراء" (Red Notice) سنة 2021 – 230.9 مليون مشاهدة (كوميديا حركة من بطولة دواين جونسون، ريان رينولدز، وغال غادوت)

"حقيبة سفر" (Carry-On) سنة 2024 – 172.1 مليون مشاهدة (إثارة من بطولة تارون إغيرتون، جايسون بيتمان، وصوفيا كارسون)

"لا تنظروا إلى السماء" (Don’t Look Up) سنة 2021 – 171.4 مليون مشاهدة (كوميديا ساخرة من بطولة ليوناردو ديكابريو وجنيفر لورنس)

"مشروع آدم" (The Adam Project) سنة 2022 – 157.6 مليون مشاهدة (خيال علمي من بطولة ريان رينولدز وزوي سالدانا)

أفضل 5 أفلام غير ناطقة بالإنجليزية:

"ترول" (Troll) النرويجي سنة 2022 – 103 ملايين مشاهدة.

"تحت باريس" (Under Paris) الفرنسي سنة 2024 – 102.3 مليون مشاهدة.

"مجتمع الثلج" (Society of the Snow) الإسباني سنة 2023 – 98.5 مليون مشاهدة

"خارج الحدود" (Exterritorial) الألماني سنة 2025 – 91.7 مليون مشاهدة.

"لا مكان" (Nowhere) الإسباني سنة 2023 – 85.7 مليون مشاهدة.

أفضل 3 مسلسلات باللغة الإنجليزية:

الموسم الأول من "وينزداي" (Wednesday) سنة 2022- 252.1 مليون مشاهدة.

"مراهق العائلة" (Adolescence) سنة 2025 – 142.6 مليون مشاهدة.

الموسم الرابع من "أشياء غريبة" (Stranger Things) سنة 2022 – 140.7 مليون مشاهدة.

أفضل 3 مسلسلات غير ناطقة بالإنجليزية: