دوا ليبا تنفي إقالة وكيل أعمالها بسبب غزة.. القصة "مفتعلة لإثارة الانقسام"

نفت المغنية العالمية دوا ليبا تقارير إعلامية بريطانية زعمت أنها أقالت وكيل أعمالها السابق ديفيد ليفي بسبب توقيعه على رسالة تطالب مهرجان غلاستنبري بإلغاء مشاركة فرقة الراب الأيرلندية المؤيدة لفلسطين نيكاب.

خلفية القصة

قبل أيام، نشر موقع "ميل أونلاين" تقريرًا زعم فيه أن دوا ليبا أنهت تعاونها مع وكيلها السابق ديفيد ليفي عقب توقيعه رسالة موجهة إلى منظمة مهرجان غلاستنبري إميلي إيفيس يطالب فيها باستبعاد فرقة نيكاب بسبب مواقفها السياسية. لكن وكالة ليبا ويليام موريس إنديفور (WME) سارعت إلى نفي الخبر، ووصفت ما ورد فيه بأنه “كاذب تمامًا”، موضحة أن ليفي أنهى عمله مع ليبا منذ عام 2019.

أوضحت الوكالة أن ليفي لعب دورًا في بدايات مسيرة المغنية (2016–2019) ثم استمر بدور استشاري حتى أوائل 2024 قبل أن يبتعد عن المشروع. وأشارت إلى أن مدير أعمالها الحالي هو والدها دوكاجين ليبا منذ عام 2022. لاحقًا، قام موقع "ميل أونلاين" Mail Online بتحديث قصته وصحح الخطأ السابق.

في بيان نشرته عبر إنستغرام، قالت ليبا: "أنا لا أؤيد أفعال ديفيد ليفي أو غيره من التنفيذيين في مجال الموسيقى تجاه فنان يعبّر عن حقيقته. لكن لا يمكنني أن أتجاهل أيضًا الطريقة التي تعاملت بها الصحافة مع الموضوع. لم يكن الخبر كاذبًا فحسب، بل إن اللغة التي استخدمتها ديلي ميل كانت مُفتعلة عمدًا لإثارة الجدل والانقسام عبر الإنترنت".

وأضافت: "الحرية دائمًا لفلسطين، لكن استغلال مأساة عالمية من أجل بيع الصحف أمر أراه مقلقًا للغاية".

وكانت السلطات الكندية قد أعلنت، السبت الماضي، منع دخول فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" إلى أراضيها، مبررة القرار بـ"دعم العنف السياسي والإرهاب"، وذلك بعد أيام قليلة من قرار مشابه اتخذته السلطات الفرنسية.

وفي بيان مصوّر نشره عبر منصة إكس، قال مفوض البرلمان الكندي لشؤون مكافحة الجريمة فينس غاسبارو إن الفرقة "غير مؤهلة لدخول كندا بسبب تصريحات وأفعال تُعد انتهاكًا للقانون"، مشددًا على أن "النقاش السياسي وحرية التعبير قيم جوهرية، لكن تمجيد الجماعات الإرهابية لا يدخل في نطاق حرية التعبير"، بحسب تعبيره.

في المقابل، رفضت فرقة نيكاب هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "باطلة وخبيثة"، مؤكدة عبر بيان على إنستغرام وإكس أنها ستتخذ إجراءات قانونية للدفاع عن نفسها. وأضافت: "سندافع بلا هوادة عن أنفسنا ضد اتهامات لا أساس لها تهدف إلى إسكات معارضتنا للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل".

كما أعلنت الفرقة أنها ستتبرع بأي تعويضات مالية قد تحصل عليها نتيجة القضية لصالح الأطفال المصابين في غزة.