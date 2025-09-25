تعاطف واسع مع غزة بمهرجان سان سباستيان السينمائي وتنديد بالحرب الإسرائيلية

شهد مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي -الذي يعد أهم الفعاليات السينمائية في إسبانيا- أمس الأربعاء احتجاجا واسعا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء تنظيم الاحتجاج بمدينة سان سباستيان في نفس اليوم الذي عُرض فيه فيلم "صوت هند رجب"، الذي يروي قصة طفلة فلسطينية تدعى هند رجب (5 أعوام)، قتلت جراء هجوم للجيش الإسرائيلي.

وأواخر يناير/كانون الثاني 2024، قتلت الطفلة هند، في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة، بعدما استهدفت إسرائيل سيارة كانت داخلها مع أقاربها، حيث ظلت عالقة بين جثث أقاربها الذين قتلوا على الفور.

المشاركون في الاحتجاج رفعوا لافتات تحمل عبارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"السينما مع فلسطين"، و"مساعدات عاجلة لغزة" في فعالية نُظمت لإحياء ذكرى هند رجب وغيرها من الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل.

وشارك في الفعالية سياسيون، بينهم وزير الثقافة إرنست أورتاسون، وعدد كبير من الفنانين البارزين.

وحظي الاحتجاج بدعم مؤسسات صناعة السينما ومنظمات المجتمع المدني، وشارك فيه مخرجون وممثلون مشهورون مثل بيدرو ألمودوفار، وخافيير بارديم، وأنطونيو دي لا تور، وماريبل فيردو، وأيتانا سانشيز جيخون، وألاودا رويز دي أزوا، وألبرتو إغليسياس، وأليكس دي لا إغليسا، وبلين روييدا، وإنما كوستا، وإيتزيار إيتونو، وخافيير كامارا، وخافيير فريسر، وجون غارانو وخوسيه كورونادو.

وحصل فيلم "صوت هند رجب" على تصفيق حار من الحاضرين، كما شارك الممثلان الفلسطينيان معتز ملحيس، وسجى كيلاني، في الاحتجاج، مرتدين شارة عليها عبارة "أوقفوا الإبادة" ومزينة بعلم فلسطين، وسارا على السجادة الحمراء قبل أن ينضموا لبقية السينمائيين في الفعالية.