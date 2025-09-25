أزمة صحية طارئة تلاحق رحمة أحمد بطلة مسلسل "الكبير أوي"

تعرضت الفنانة المصرية رحمة أحمد، الشهيرة بدور "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، حيث خضعت للرعاية الطبية المكثفة قبل أن يطرأ تحسن على حالتها ويتم نقلها إلى غرفة رعاية متوسطة.

وكانت الفنانة قد أُدخلت إلى مستشفى خاص في منطقة التجمع بالقاهرة إثر إصابتها بإعياء شديد وفقدان للتوازن، مما استدعى تدخلا طبيا عاجلا تحت إشراف فريق متخصص.

وخلال تداول أنباء عن إصابتها بتضخم في الكبد، أوضحت رحمة في تصريحات صحفية أن معاناتها الصحية تتعلق بتضخم في الكلى، وهو ما أكده نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الذي نفى صحة ما تردد بشأن إصابتها بمشكلات في الكبد، مشيرا إلى أنها حاليا تحت الرعاية الطبية اللازمة في العناية المتوسطة.

كما صرّحت الفنانة دنيا سامي، المقربة من رحمة، بأن زميلتها لا تزال تحت الملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنها تعاني من التهابات في الجسم، لا سيما في الكلى، بالإضافة إلى الحساسية، وقد كشفت الفحوص عن إصابتها بعدوى تستدعي استمرار العلاج والمراقبة الدقيقة.

شاركت الفنانة رحمة أحمد في مجموعة من الأعمال الدرامية خلال عامي 2024 و2025، كان أبرزها ظهورها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "80 باكو" بدور عبير، ومسلسل "الكابتن" بدور سحر، إلى جانب تجسيدها شخصية زهرة في مسلسل "عهد أنيس". كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة" عام 2024 بدور هادية، في حين واصلت تقديم دورها الأشهر مربوحة في الجزء الـ8 من مسلسل "الكبير أوي" في العام نفسه.