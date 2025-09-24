"أجمل إيطالية في تونس".. رحيل النجمة كلوديا كاردينالي عن 87 عاما

غابت عن الساحة الفنية واحدة من أبرز أيقونات السينما العالمية، إذ رحلت الممثلة الفرنسية الإيطالية كلوديا كاردينالي، عملاقة سينما ستينيات القرن الـ20، أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 87 عاما في مقر إقامتها بضواحي باريس. وقد شكّل خبر وفاتها محطة مؤثرة في الوسط الفني والثقافي، لما تمثله من إرث سينمائي يمتد على مدى عقود.

مدير أعمالها لوران سافري أفاد بأن النجمة رحلت "محاطة بأبنائها" في نيمور قرب باريس، حيث كانت تسكن، من دون أن يشير إلى سبب الوفاة. وأضاف في رسالة نصية أن كاردينالي، التي أدّت أدوارا مع كبار المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي، وفيديريكو فيليني، وريتشارد بروكس، وهنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني، "تترك وراءها إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء". وأوضح أنّ موعد مأتمها ومكانه لم يُحدّدا بعد.

من جانبه، رأى وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أنّ رحيل كاردينالي يمثل خسارة "واحدة من أعظم الممثلات الإيطاليات على مر العصور". وقال في بيان إنّها "جسّدت رقة إيطالية أصيلة وجمالا فريدا، وشاركت في أكثر من 150 فيلما طوال مسيرتها الفنية الطويلة، بعضها يُعتبر من روائع سينما المؤلف". وأضاف أنّها "بعدما أصبحت معروفة عالميا، ألهمت أبرز مخرجي القرن الـ20 بموهبتها الاستثنائية".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فنعى الراحلة اليوم الأربعاء عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) مؤكدا أنّها كانت "نجمة إيطالية وعالمية"، مشيرا إلى أنّها ستبقى "في قلوب الفرنسيين إلى الأبد". وكتب أنّ كاردينالي "كانت تجسّد حرية ونظرة وموهبة أضافت الكثير إلى أعمال الكبار، من روما إلى هوليود، وباريس التي اختارتها وطنا لها".

"أجمل إيطالية في تونس"

ولدت كلود جوزفين روز كاردينالي في 15 أبريل/نيسان 1938 في حلق الوادي قرب تونس العاصمة، لأب فرنسي وأم إيطالية من جزيرة صقلية. وانقلبت حياتها رأسا على عقب في الـ17 عندما فازت بمسابقة جمالية لم تترشح لها، كوفئت عنها بلقب "أجمل إيطالية في تونس" ورحلة إلى مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث أثارت ضجة كبيرة وتلقّت عروضا سينمائية عدة. ورغم أنّ لغتها الإيطالية كانت ضعيفة وتنطقها بلكنة فرنسية، شقت طريقها سريعا، مستفيدة أيضا من إجادتها للعربية والصقلية.

برزت بقوة عام 1960 حين شاركت لوكينو فيسكونتي بطولة فيلم "روكو وأشقائه" (Rocco e i suoi fratelli)، ما أهّلها بعد سنوات لأداء واحد من أهم أدوارها في فيلم "إيل غاتوباردو" (Il Gattopardo) عام 1963 إلى جانب آلان دولون وبيرت لانكستر. وفي العام نفسه، جسدت دورا بارزا في تحفة فيديريكو فيليني "أوتّو إيه ميدزو" (Otto e mezzo)، حيث لعبت دور ملهمة الشخصية الرئيسية.

وخلال مسيرتها، قورنت كاردينالي كثيرا ببريجيت باردو، إذ عُرفت الأولى بلقب "سي سي" السمراء، والثانية بـ"بي بي" الشقراء، وجمعت بينهما الشاشة في فيلم "فتيات النفط" (Les Pétroleuses) عام 1971.

أما في هوليود، فقد حققت نجاحا واسعا من خلال مشاركتها في فيلم "النمر الوردي" (The Pink Panther) للمخرج بليك إدواردز سنة 1963، ثم "المحترفون" (The Professionals) إلى جانب بيرت لانكستر سنة 1966. غير أنّ دورها الأبرز والأكثر حضورا عالميا جاء في الفيلم الإيطالي الأميركي "وانس آبان إيه تايم إن ذي ويست" (Once Upon a Time in the West) للمخرج سيرجيو ليوني في 1968، بمشاركة تشارلز برونسون وهنري فوندا. هذا الدور منحها لاحقا جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا عام 1993، وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2002.

كما شاركت في أفضل أفلام النهضة السينمائية الإيطالية مع مخرجين كبار مثل ماورو بولونييني، وفاليريو زورليني، وفرانكو سكويتيرتي. وفي فرنسا تألقت مع فيليب دو بروكا، وهنري فيرنوي، كما ظهرت في ألمانيا مع فيرنر هرتزوغ في فيلمه الشهير "فيتزكارالدو" (Fitzcarraldo) سنة 1982.

الرئيس السابق لمهرجان كان السينمائي جيل جاكوب قال عن رحيلها، "لقد رحلت الفتاة ذات الحقيبة". وأضاف: "كانت جميلة، بسيطة، وهادئة، ولكن عندما كانت الكاميرا تصوّر، كانت تشرق بابتسامة ونظرة حنونة، عزّزها صوتها الأجش. مجّدها العظماء، وخدمتهم، وكنا نحب هذه الشخصية الرقيقة حبا جما".