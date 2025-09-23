عودة برنامج كيميل إلى الشاشة بعد توقيفه على خلفية تعليق على مقتل كيرك

أعلنت شبكة "ديزني" أن برنامج الكوميدي جيمي كيميل الذي أثار إيقافه الأسبوع الماضي جدلا حول حرية التعبير في الولايات المتحدة، وضغوطا من إدارة الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام، سيعود إلى الشاشة مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة المالكة لقناة "إيه بي سي" في بيان الاثنين، "لقد أمضينا الأيام القليلة الماضية في إجراء محادثات مدروسة مع جيمي، وبعد تلك المناقشات، اتخذنا قرارا باستئناف عرض البرنامج بدءا من الثلاثاء".

وكانت "إيه بي سي" أعلنت وقفها عرض برنامج الفكاهي جيمي كيميل المعروف بنقده اللاذع لدونالد ترامب الأربعاء الماضي، "إلى أجل غير مسمى".

وأتى هذا القرار بعد ساعات من تنديد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية بريندان كار بـ"سلوكه الشائن"، في إشارة إلى تعليقاته التي اتهم فيها اليمين الأميركي باستغلال اغتيال المؤثر المؤيد لترامب تشارلي كيرك لأغراض سياسية.

كما هدد كار، الحليف المقرب لترامب، بإلغاء تراخيص الشبكات التي تبث برنامج كيميل.

وكان جيمي كيميل أثار غضب اليمين بتصريحات تناول فيها تايلر روبنسون، قاتل كيرك المفترض، وهو شاب نشأ في كنف عائلة جمهورية علل فعلته بـ"الكراهية" التي قال إن تشارلي كيرك كان ينشرها.

وقال مقدم البرنامج خلال حلقته في 15سبتمبر/أيلول "لقد شهدنا في نهاية الأسبوع المنصرم مستويات جديدة من التدنّي، مع بذل زمرة ماغا (أنصار ترامب) محاولات يائسة لوصف هذا الشاب الذي قتل تشارلي كيرك بأيّ شيء سوى بأنّه واحد منهم، وبذلهم كلّ ما في وسعهم لتسجيل نقاط سياسية من الواقعة".

وفي بيانها الصادر الاثنين، أوضحت ديزني أن قرار تعليق برنامجها موقتا اتُخذ "لتجنب تأجيج التوتر في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا".