أنغام تعود للغناء من مسرح رويال ألبرت هول بلندن بعد 58 عاما من حفل عبد الحليم حافظ

تعود المطربة المصرية أنغام إلى الساحة الفنية من جديد بعد أزمتها الصحية، حيث تستعد لإحياء أولى حفلاتها على مسرح رويال ألبرت هول الشهير في لندن، بحضور جمهور من الجاليات العربية والأجنبية.

ووصلت أنغام إلى العاصمة البريطانية مساء الاثنين برفقة نجلها ومديرة أعمالها، كما أجرت بروفة أخيرة مع المايسترو هاني فرحات الذي يتولى قيادة الحفل.

ويكتسب الحفل أهمية خاصة كونه أول عرض لمغن مصري على مسرح رويال ألبرت هول منذ مرور 58 عامًا على الحفل التاريخي الذي أحياه الراحل عبد الحليم حافظ على خشبته.

سيناترا الشرق

في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1967، اعتلى عبد الحليم حافظ خشبة مسرح رويال ألبرت هول في لندن، ليصبح أول مغن عربي يقدم حفلًا على هذا الصرح العالمي.

وجاء الحفل آنذاك دعما للمجهود الحربي بعد نكسة 1967، وحضره نحو 8 آلاف متفرج. وقدمت الصحف البريطانية المغني المصري -الذي يطلقون عليه العندليب الأسمر- بوصفه "سيناترا الشرق" تشبها بالمغني الأميركي الأسطوري فرانك سيناترا.

وقد شكّلت أغنية عبد الحليم حافظ الشهيرة "المسيح" لحظة استثنائية، ليغدو الحفل حدثا فنيا وسياسيا وثقافيا يعكس قدرة الغناء العربي على مخاطبة العالم بلغة إنسانية مشتركة.

بعد أكثر من 5 عقود على حفل "العندليب" تستعد أنغام لإحياء أمسية موسيقية استثنائية على مسرح رويال ألبرت هول، لتصبح أول مطربة مصرية تغني على خشبته.

وأعلنت أنغام عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام أنها تخوض هذه التجربة بعد رحلة صحية صعبة تجاوزتها بـ"الإيمان والدعاء" معتبرة أن الحفل يمثل محطة فارقة في مسيرتها الفنية التي تركت خلالها بصمة واضحة في وجدان أجيال متعاقبة من جمهورها.

شروط الحفل

وذكرت إدارة مسرح ألبرت هول -في بيان ترويجي للحفل- أن أنغام تعد من أبرز الوجوه في المشهد الغنائي والموسيقي المعاصر، مشيرة إلى أن مسيرتها التي تمتد لأكثر من 3 عقود تميزت بالتطور الفني والاختيارات الموسيقية الراقية.

وأشار البيان إلى أن أنغام، القادمة من مصر، تتميز بصوتها القوي وقدرتها على التأثير في الجمهور، وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى محبيها في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما لفت إلى أن مسيرتها الفنية الطويلة نالت تقديرا واسعا بفضل تنوع اختياراتها الغنائية وعمق أدائها، وقدرتها على التجديد ومواكبة التطورات في عالم الموسيقى، مع حفاظها على طابعها الخاص وصدقها الفني، الأمر الذي جعلها توضع في مصاف كبار المطربين الذين تركوا أثرا بارزا في تاريخ الغناء.

قود أعلنت إدارة مسرح رويال ألبرت هول عن قواعد خاصة لحضور حفل أنغام، من أبرزها عدم السماح بدخول الأطفال دون سن الخامسة، واشتراط مرافقة ذويهم لمن هم دون سن الـ14.

أما تذاكر الحفل فتتراوح أسعارها بين 78 جنيهًا إسترلينيًا ودرجات أخرى تبدأ من 100 حتى 255 جنيهًا، وصولًا إلى الفئة الأعلى التي تتراوح بين 300 و400 إسترليني.

ويأتي الحفل بعد أيام من طرح أنغام أحدث أغانيها بعنوان "سيبتلي قلبي" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ضمن استعداداتها لإطلاق مجموعة جديدة من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وفي أغسطس/آب الماضي عادت أنغام إلى مصر وبالتحديد في الساحل الشمالي بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها واضطرت إلى إجراء جراحة دقيقة في البنكرياس بألمانيا، وطمأنت الجمهور عليها من خلال العديد من المنشورات عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام. وبعد أسابيع من القلق حول وضعها الصحي وعدم استقرار حالتها، أعلنت عن تماثلها للشفاء واستئناف نشاطها الفني.