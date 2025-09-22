"فبراير الأسود".. ناصر القصبي يعود بملحمة كوميدية عن الثراء الوهمي

أطلقت منصة "شاهد" مؤخرا المسلسل السعودي القصير "فبراير الأسود"، الذي يُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة هذا الموسم، إذ يشكل عودة قوية للفنان ناصر القصبي إلى الساحة الدرامية بعد غياب دام عامين، منذ آخر مشاركاته في مسلسل "طاش العودة" خلال رمضان 2023.

وحظيت الحلقات الأولى من العمل بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها، ليتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في السعودية وعدد من دول الخليج عبر المنصة، مع توقعات باستمرار الزخم مع تصاعد الأحداث على مدار 10 حلقات.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السعودية، يتقدمهم ناصر القصبي، وسناء بكر يونس، وحبيب الحبيب، وخالد الفراج، إلى جانب الممثل الشاب يزيد المجيول. أما النص فهو من تأليف ناصر العزاز، الذي جمعته بالقصبي تجارب ناجحة في عدد من أبرز الأعمال السابقة، مثل "طاش ما طاش"، و"العاصوف"، و"سيلفي".

تولّى الإخراج المخرج المصري عمرو صلاح، في أول تجربة له بالدراما الخليجية. وفيما يلي أبرز العناصر الفنية التي ساهمت في شدّ انتباه الجمهور ودفعهم لمتابعة المسلسل.

دراما واقعية كوميدية

يُصنف مسلسل "فبراير الأسود" ضمن أعمال الدراما الكوميدية ذات الطابع الواقعي، إذ يستند إلى أحداث حقيقية وقعت بين عامي 2003 و2006، وتحديدا أزمة انهيار سوق الأسهم السعودية التي كبدت المستثمرين خسائر هائلة قُدرت بنحو 327 مليار دولار أميركي. وتُعد هذه الأزمة واحدة من أعنف الصدمات المالية التي أثّرت في حياة أسر كثيرة، خاصة في ظل اندفاع جيل كامل آنذاك نحو الاستثمار في سوق الأسهم مع بدايات الألفية الجديدة.

تبدأ أحداث المسلسل بخروج شخصية "سعود" (ناصر القصبي) من السجن بعد انتهاء فترة عقوبته بتهمة النصب، لكنه يختار خداع والدته (سناء بكر يونس) عبر إيهامها بأنه كان خارج البلاد لإكمال دراسته الجامعية. ومن هنا تنطلق رحلة جديدة في عالم الاحتيال، يبدؤها باستهداف خاله الذي طالما أساء معاملة أسرته، قبل أن يتجه لاحقا إلى المغامرة داخل البورصة.

يلجأ "سعود" إلى سلسلة من الحيل لإقناع أصدقائه والمقربين منه بالاستثمار في أسهم يزعم أنها رابحة، محققا مكاسب سريعة وثراء مفاجئا. لكن هذا الثراء لا يستمر طويلا، إذ يفاجئه انهيار البورصة الذي يبدد أحلامه ويورطه في خسائر فادحة، ليجد نفسه في مواجهة أزمة أكبر مع من وقعوا ضحية استثماراته الوهمية.

يعرض المسلسل من خلال أحداثه المأساة التي أصابت العديد من الأسر السعودية نتيجة الاندفاع وراء وهم الثراء السريع عبر المضاربة في سوق الأسهم، حيث تبددت أحلامهم في لحظة مع وقوع الأزمة الاقتصادية العاتية؛ ففقد بعضهم منازلهم، بينما خسر آخرون مدخرات أعمارهم.

وبرغم قسوة التجربة، قدّم العمل معالجته بأسلوب درامي كوميدي هادف، يوازن بين عرض الواقع المؤلم وتقديمه في إطار خفيف يسهّل على الجمهور تلقي الرسالة.

نص درامي مميز

على خُطا الأعمال السابقة التي جمعت الكاتب ناصر العزاز والفنان ناصر القصبي، اعتمد مسلسل "فبراير الأسود" على الكوميديا السوداء كأداة للتعبير عن واحدة من أكثر الأزمات تأثيرا في حياة السعوديين، مقدّما حبكة درامية تقوم على الموقف والفكاهة دون ابتذال، وبسرد ساخر سلس يلامس الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

يحمل العمل في طياته رسائل اجتماعية عميقة، أبرزها كشف أثر الطمع والجشع على حياة الأفراد، وهي قضية ما زالت حاضرة بقوة مع اندفاع بعض الشباب وراء حلم الثراء السريع بطرق قد تكون محفوفة بالمخاطر أو غير مشروعة. وقد عولجت الفكرة بعيدا عن الوعظ المباشر، من خلال تطور منطقي وتصاعدي للأحداث.

ويُحسب للمسلسل أيضا تماسك إيقاعه وسرعة أحداثه التي أبقت المشاهد في حالة متابعة دائمة، إلى جانب الأداء اللافت لأبطاله، وعلى رأسهم الفنانة سناء بكر يونس التي قدمت شخصية الأم بواقعية مؤثرة، اعتبرها النقاد والجمهور إحدى أبرز محطاتها الفنية.

وبذلك، ينجح "فبراير الأسود" في المزج بين الواقعية والطابع الكوميدي الهادف، ليحجز مكانه كأحد أنجح الإنتاجات الخليجية لهذا الموسم.