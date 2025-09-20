السينما مرآة القلق المعاصر.. لماذا تجذبنا أفلام الاضطرابات النفسية؟

في زمن تتزايد فيه الأسئلة الوجودية وتتفاقم مشاعر القلق والعزلة، لم تعد السينما مجرد وسيلة للترفيه، بل تحولت إلى مساحة للمكاشفة والبوح. وأصبحت الأفلام التي تتناول الاضطرابات النفسية جزءًا أساسيًا من الإنتاج الجماهيري، كما في سلسلتي "الجوكر"، أو في أعمال سابقة مثل "شاتر آيلاند" (2010) و"عقل جميل" (2001) التي وضعت النفس البشرية في قلب القصة.

هذا التحول لا يعكس تبدل الذائقة السينمائية فقط، بل يعبر عن حاجة عميقة لدى الإنسان المعاصر للعثور على لغة تعبير قادرة على تفكيك صراعاته الداخلية، وتحويل السينما إلى مساحة اعتراف جماعي تُظهر الألم والمعاناة كجزء أصيل من التجربة الإنسانية.

السينما تقول: لست وحدك

يقبل الشباب اليوم على هذا النوع من الأفلام لأنها تعكس مخاوفهم وصراعاتهم وشعورهم بالوحدة، فيجدون فيها صورة درامية قريبة من واقعهم تمنحهم إحساسًا بأن هناك من يشاركهم ألمهم ويتعاطف معهم. كما توفر لهم مساحة لفهم الذات والتعبير عنها بعيدًا عن الأحكام المسبقة.

في المقابل، تطرح بعض الأعمال المرض النفسي بقدر من الحياد والإنصاف، فتُظهر العلاج وطرق المساندة والتحديات اليومية، مما قد يلهم المشاهد على المقاومة رغم صعوبة الحياة. ورغم أن كثيرًا من هذه الأفلام ينتهي بنهايات سوداوية مبالغ فيها، فإن التوتر والانهيار النفسي والتقلب بين المحاولة والفشل يجذب الجمهور لأنه يعبّر عن واقع مشاعرهم الداخلية من حزن أو غضب أو قلق خفي.

ولا يمكن إغفال دور وسائل التواصل الاجتماعي في كسر الوصمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، إذ جعلت النقاش حولها أكثر انفتاحا، الأمر الذي شجع السينما على تناول هذه القضايا بجرأة أكبر.

تعبير فني أم تسليع تجاري؟

بين التعبير الفني الصادق والتسليع الاستهلاكي، تقع أفلام الاضطرابات النفسية في موقع ملتبس، حيث يرى البعض أنها تقدم مساحات أوسع لفهم الاضطراب النفسي، حين يعرض بصدق بعيدا عن الكليشيهات، بينما يرى البعض الآخر أن بعض الأفلام تمثل الاضطرابات النفسية بطرق غير دقيقة وتربط بين المرض النفسي والعنف والسلوك الانتحاري أو الجنون، مثل فيلم "جوكر" الذي أثار جدلا كبيرا، بسبب تصوير شخصية آرثر كمريض نفسي توقف عن تناول الدواء فانزلق نحو العنف والدماء، مما عزز فكرة الوصم أكثر من التعاطف.

في المقابل نجد في فيلم البجعة السوداء "بلاك سوان" Black Swan 2010 تمثيلا نفسيا مكثفا للتوتر الذي يحدث بسبب ضغط المنافسة، حيث يمزج الفيلم بين الهلاوس والأوهام البصرية بطريقة تشبه التجربة النفسية الداخلية. يرى الأطباء النفسيون أن الفيلم لا يصور اضطراب الفصام بصورة محددة، بل يقدم حالة يمكن أن تكون جزءا من اضطراب أوسع، يظهر الخوف والضياع النفسي بطريقة تحترم المرض النفسي بقدر كبير.

تغيرات على مر الزمن

تغيرت صورة تمثيل الاضطرابات النفسية في السينما عبر العقود. ففي بدايات القرن الـ20، ظهرت الشخصيات المضطربة بشكل نمطي يربط المرض بالشر والعنف، كما في الفيلم الصامت "مصحة د. ديبي" (1906) الذي قدّم المصحات النفسية كأماكن مرعبة وساخرة.

لكن منتصف القرن الـ20 شهد تحولا مهمًا، إذ منحت السينما مساحة أكثر إنسانية لهذه القضايا، مثل فيلم "حفرة الأفاعي" (1948) الذي عرض المرض النفسي من وجهة نظر المريض، وجسّدته الممثلة أوليفيا دي هافيلاند بعد دراسة أحوال مرضى حقيقيين ومتابعة طرق العلاج السائدة حينها، مما جعله علامة فارقة في هذا النوع من الأفلام.

أما منذ التسعينيات وحتى اليوم، فقد اتسمت المعالجات السينمائية بقدر أكبر من التوازن، مع تصوير المراحل المختلفة للمرض من الانهيار إلى المواجهة والتعافي. ويبرز هنا فيلم "عقل جميل" (2001) الذي جسّد رحلة عالم رياضيات بارز مصاب بالفصام، مقدّمًا صورة لا تقتصر على الألم النفسي، بل تُبرز أيضًا قوة المواجهة ودور العائلة في الدعم والتأقلم..

