"ذي روك" يتخلى عن الأكشن ويقدم دورا إنسانيا في "ذي سماشينغ ماشين"

أكد الممثل الأميركي دواين جونسون المعروف بـ"ذي روك" أمس الاثنين، أنّ "رغبة عارمة" في التعبير عن نفسه كممثل دفعته لقبول دور في فيلم "ذي سماشينغ ماشين" (The Smashing Machine) الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي.

دواين البالغ من العمر 53 عاما، قال إنه شعر بوجود ضغط في هوليود؛ إذ إنّ "شباك التذاكر له تأثير قوي"، وهذا يمكن أن "يدفعك إلى فئة معينة ويضعك في زاوية".

وقال نجم "فاست أند فيوريوس" (Fast & Furious) في أول ظهور له في مهرجان أوروبي "لقد فهمت ذلك، وأنجزت تلك الأفلام، وأحببتها، وكانت ماتعة، بعضها كان جيدا جدا وحقق نجاحا كبيرا، وبعضها الآخر لم يكن كذلك".

وقال جونسون عن تحدي تطوير نفسه: "كانت لديّ رغبة عارمة وصوت يقول: حسنا، ماذا لو؟ ماذا لو كان هناك المزيد وماذا لو استطعت؟".

وعلى الورق، كان الدور في "ذي سماشينغ ماشين" مصمما خصيصا له إذ يؤدي دور المصارع مارك كير، وهو مقاتل سابق كان من روّاد فنون القتال المختلطة في بدايات القرن الحالي.

لكنّ كير شخصية معقدة وتحمل عيوبا، على عكس أدوار كثيرة سابقة لجونسون؛ فهو رجل لطيف لكنه مضطرب وعانى من الإدمان. وتشكل علاقته المتوترة مع زوجته السابقة دون (إميلي بلانت) جوهر الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين وتولى إخراجه الأميركي بيني سافدي.

وقال جونسون إنّ "الفيلم لا يتمحور على القتال. إنه قصة حب بين مارك ودون وعلاقتهما"، موضحا أنه اضطر لزيادة وزنه من أجل الدور نزولا عند طلب سافدي.

وفي حين أشاد جونسون بصديقته المقربة بلانت لتشجيعها إياه على التعبير عن نفسه، وأشادت بلانت من جانبها بأداء جونسون.

وقالت للصحافيين "من أكثر الأمور غرابة رؤيته يختفي تماما"، مضيفة "أتذكر عندما دخل بشخصية مارك للمرة الاولى. لقد غيّر الأجواء في الغرفة".

وسبق لهذين الممثلين أن عملا معا في فيلم "جانغل كروز" (Jungle Cruise) من إنتاج "ديزني" عام 2021.