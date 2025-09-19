هل انتهى سحر "وينزداي" في الموسم الثاني؟

سنت نتفلكس لنفسها نسقا في العرض مختلفا عن نظام بث المسلسلات التلفزيونية في السابق، فاستبدلت عرض العمل كاملا بالطريقة التقليدية التي كانت تعتمد حلقة يوميا كما في الدراما العربية، أو أسبوعيا كما في المسلسلات الأجنبية. بهذه الإستراتيجية جذبت شريحة واسعة من الشباب الذين يرفضون أساليب العرض القديمة وما تفرضه من انتظار يقتل حماستهم تجاه المتابعة.

بيد أنها، في ظل منافسة منصات أخرى ما زالت تقدم النمط التقليدي، وصلت إلى حل وسط يتمثل في تقسيم المواسم إلى نصفين يفصل بينهما أسابيع، وهو ما يحافظ على تشوق المشاهدين، وفي الوقت نفسه يمنحهم جرعة كبيرة من الأحداث دفعة واحدة. وقد اتبعت هذا الأسلوب مع الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي" (Wednesday) بعرضه في جزأين، وكذلك مع الموسم الأخير من "سترانجر ثينغز" (Stranger Things) المنتظر طرحه، وهنا نتحدث عن النصف الثاني من الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي"

فوضى الحكايات في "وينزداي"

أسست الحلقات الأربع الأولى (الجزء الأول من الموسم الثاني) لأحداث جديدة في "وينزداي"، حيث تعود البطلة وينزداي (جينا أورتيغا) إلى سنتها الدراسية الثانية في مدرسة "نيفرمور". وبعد أن ذاعت شهرتها عقب إنقاذها المدرسة من وحش "الهايد"، حاولت خلال عطلتها تطوير مهاراتها السحرية، لكنها فقدتها فجأة في النهاية، ما أصابها بإحباط شديد.

قدّم الموسم الثاني شخصيات جديدة إلى جانب الوجوه المعروفة، وأدخل خطوطا درامية متعددة. فقد بدأت وينزداي بتلقي تهديدات مرتبطة بوفاة صديقتها إينيد (إيمي مايرز)، فيما أعاد شقيقها الأصغر بغسلي (إيزاك أوردنيز) إحياء زومبي مدفونا في حديقة المدرسة. إلى جانب ذلك، يستغل المدير الجديد قدرات الطالبة بيانكا (جوي صنداي) لجمع تبرعات ضخمة، مع التركيز على علاقتها المعقدة بوالدتها. كما تطور المسلسل في خط درامي آخر يتعلق بالتحول العاطفي لإينيد واكتشافها أنها تتحول إلى نوع خاص من الـ"ولفرين"، ما يعرضها لخطر القتل على يد قطيعها. في الوقت نفسه، عاد وحش "الهايد" من الموسم الأول.

إعلان

غير أن هذه الخطوط الرئيسية والفرعية سرعان ما تحولت إلى فوضى درامية على مدار الحلقات الـ8، إذ حاول المسلسل في النصف الثاني (الحلقات 5-8) فك الاشتباك بينها وربطها بتاريخ عائلة آدمز والشخصيات الجديدة، لكنه فشل في إيجاد التوازن. بل إن تفاصيل محورية تلاشت من ذاكرة المشاهد، مثل حشد الغربان الذي ظهر في البداية ثم اختفى بلا تفسير.

ظل العمل يتأرجح بين الانشغال بالحبكات الثانوية والعودة إلى جوهره: علاقة وينزداي بوالدتها من جهة، وصديقتها إينيد من جهة أخرى. وقد برزت الحلقة السادسة بوصفها الأفضل، لأنها ركزت بالكامل على هاتين العلاقتين من خلال تبادل الشخصيات أجسادهما، في تجربة أفضت إلى كشف أسرار عميقة تخص كل واحدة منهما. أما الحلقة الأخيرة فجاءت قوية لاعتمادها على خط وينزداي وأمها، بينما افتقدت معظم الحلقات الأخرى هذا التركيز، وانشغلت بحبكات مبعثرة أضاعت وقتها ووقت الجمهور، مبتعدة عن روح الموسم الأول التي كانت سر نجاحه.

بيرتون ونتفلكس معركة "وينزداي"

بعد سنوات من التعاون مع ديزني، قدّم تيم بيرتون فيلمه الأخير مع الأستوديو، "دامبو" (Dumbo)، الذي قوبل بانتقادات واسعة بسبب الإفراط في المؤثرات البصرية. ردّ بيرتون كان واضحا: أعلن توقفه عن العمل مع ديزني، ملمّحا إلى أن هيمنة الأستوديو تقيد المخرجين وتحوّل الأفلام إلى مجرد آلة لجني الأرباح.

ابتعد المخرج عن الشاشة لبعض الوقت، ثم عاد بـ"وينزداي" على نتفلكس، حيث استعاد جزءا من سيطرته الإبداعية. المسلسل بدا للوهلة الأولى امتدادا لرؤيته الخاصة التي صنعت اسمه، لكن موسمه الثاني كشف عن مأزق جديد: الوقوع مجددا في فخ الاستغلال التجاري. فبعد 3 سنوات من انتظار الجمهور، جاءت الحبكة متراجعة، غارقة في تفاصيل فرعية بدلا من تطوير شخصية وينزداي كمراهقة مختلفة حتى في عالم "المنبوذين".

الأحداث التي يُفترض أن تجري في عام دراسي كامل بمدرسة "نيفرمور" غابت عنها ملامح العملية التعليمية، لتحل محلها فعاليات واحتفالات صُممت لإبهار بصري أكثر من خدمة القصة. والأسوأ أن شخصية وينزداي، التي اشتهرت بتمردها، بدت مألوفة وتقليدية، مثل إصرارها على إخفاء التهديد الذي يطال حياة إينيد، رغم أن الأخيرة لعبت دورا محوريا في الموسم الأول بالتصدي لوحش "الهايد".

مع ذلك، حمل الموسم ومضة قوة في إعادة تقديم شخصية العم فيستر (فريد آرميسين) الذي أضفى حيوية لافتة. غير أن إعلان نتفلكس عن عمل فرعي (Spin-off) للشخصية يعكس ميل المنصة نحو التوسع التجاري، في تكرار محتمل لذات الأخطاء التي أضعفت الموسم الثاني.