فرنسا تختار فيلم "مجرد حادث" للإيراني بناهي لتمثيلها في الأوسكار

CANNES, FRANCE - MAY 24: Jafar Panahi poses with the Palme D'Or award for “It Was Just an Accident” during the Palme D'Or winners photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2025 in Cannes, France. (Photo by Tristan Fewings/Getty Images)
يُعتبر المخرج جعفر بناهي أحد أبرز الشخصيات في السينما الإيرانية وقد حاز الكثير من الجوائز لا سيما في مهرجاني برلين والبندقية (غيتي إيميجز)
Published On 18/9/2025
آخر تحديث: 16:29 (توقيت مكة)

اختير فيلم "مجرد حادث" للمخرج الإيراني جعفر بناهي -الذي شاركت باريس في إنتاجه- لتمثيل فرنسا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية السينمائية الأربعاء.

وبحسب رئيس اللجنة الوطنية السينمائية غايتان برويل، فإن هذا الاختيار يُظهر أن فرنسا "هي القلب النابض للإنتاجات المشتركة الدولية، وبلد مرحّب بالمبدعين من جميع أنحاء العالم، خصوصا أولئك الذين مُنعوا من العمل في بلدانهم".

جعفر بناهي الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في أيار/مايو الماضي عن فيلمه الذي صُوِّر سرا، سُجن مرتين في إيران قبل أن يعود إليها بعد استلام جائزته.

ويُعتبر بناهي أحد أبرز الشخصيات في السينما الإيرانية، وقد حاز الكثير من الجوائز، لا سيما في مهرجاني برلين والبندقية.

ومع ذلك، لم يسبق له أن نافس على جوائز الأوسكار.

مؤسس شركة "فيلم دو بيلياس" التي شاركت في إنتاج الفيلم فيليب مارتان، قال "أنا سعيد للغاية أيضا لأن هذا الفيلم يحمل رسالة سياسية قوية، فكلما زاد صداه وزادت مشاهدته وتحدث عنه الناس أكثر، كان أفضل".

كما شاركت شركة الإنتاج الفرنسية في إنتاج فيلم "أناتومي دون شوت" للمخرجة جوستين ترييه والذي فاز بجائزة أفضل سيناريو في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024 وجائزة السعفة الذهبية في العام الذي سبقه.

في عام 2015، اختارت اللجنة الوطنية الفرنسية للسينما فيلما بلغة أجنبية لتمثيل فرنسا في المسابقة الأميركية، وهو فيلم "موستانغ" للمخرجة الفرنسية التركية دنيز غامزي إرغوفن.

المصدر: الفرنسية

