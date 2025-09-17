"معا من أجل فلسطين".. حفل خيري لدعم غزة بمشاركة فنية واسعة في لندن

شهدت العاصمة البريطانية لندن حدثا إنسانيا وفنيا بارزا مع إقامة حفل خيري ضخم بعنوان "معا من أجل فلسطين" على مسرح أرينا ويمبلي، بمشاركة جماهيرية واسعة وحضور فني عالمي متنوع.

وقد بُث الحفل مباشرة عبر منصة "يوتيوب"، جامعا بين عروض موسيقية مؤثرة ورسائل إنسانية ألقتها شخصيات بارزة، هدفها تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وخُصصت جميع أرباح الفعالية لصالح منظمات فلسطينية تعنى برعاية الأطفال وتوفير احتياجاتهم الأساسية، من بينها "صندوق إغاثة أطفال فلسطين" و"جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية" و"مؤسسة التعاون".

الموسيقي البريطاني الشهير بريان إينو تولى دور المنتج التنفيذي للحفل، مؤكدا أن الهدف من تنظيمه هو مواجهة ما يجري في غزة، والتأكيد على قدرة الفنانين على دعم المجتمعات وكشف الظلم وتخيّل مستقبل أفضل. وشارك في تنظيم الفعالية المخرج خالد زيادة، والممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله، والمنتجة تريسي سيوار، فيما اهتمت المصممة إس ديفيلين بالجانب البصري.

وقدّم حفل "معا من أجل فلسطين" عروضا موسيقية مبهرة ورسائل تضامنية ومقاطع مصورة أبرزت شجاعة الأطباء والصحفيين وعمال الإغاثة في غزة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والموسيقيين من فلسطين والعالم. من بين المشاركين الفلسطينيين كانت المغنية إليانا، والموسيقي سانت ليفانت، والمطربة لانا لوباني، والمنتجة سما عبد الهادي، ومغني الراب طارق أبو كويك المعروف باسم "فرعي"، إلى جانب الفنانة ناي البرغوثي، والملحن وعازف البيانو فراج سليمان.

وشارك أيضا فنانون عالميون مثل الموسيقي البريطاني جيمي إكس إكس، والمغني جيمس بليك، والفنان دامون ألبارن، والمغنية البريطانية بينك بانثيرس، والفنانة البريطانية اليابانية رينا ساواياما، والممثلة جميلة جميل، والممثلة والمطربة فلورنس بيو.

كما شارك في "معا من أجل فلسطين" الأردني عدنان جبران، والممثل الفلسطيني عامر حليحل، والممثل البريطاني بلال حسنا، إضافة إلى الممثل الأميركي ذي الأصول المصرية رامي يوسف، والطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، والطبيبة البريطانية فيكتوريا روز، والمقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، ولاعب كرة القدم الفرنسي السابق إيريك كانتونا.

أقيم الحفل تحت شعار "أطفال غزة ليسوا وحدهم"، حيث خُصصت أرباحه بالكامل لدعم أطفال القطاع عبر توفير الغذاء والمستلزمات الطبية العاجلة.

أما المؤسس العام لمؤسسة "التعاون" الفلسطينية، وأحد القائمين على مبادرة "نور" لرعاية الأيتام في غزة، فأكد بدوره أن هذا الدعم سيغطي احتياجات أكثر من 35 ألف طفل يتيم خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، موضحا أن العمل يتركز على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية لهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي وحمايتهم من الأخطار.