روح "فريندز" تعود.. نيويورك تستعد لافتتاح مقهى "سنترال بيرك" الشهير

من المنتظر أن يفتتح في ساحة تايمز سكوير في نيويورك مقهى مماثل لـ"سنترال بيرك" الشهير في مسلسل "فريندز" (Friends) الكوميدي في أواخر خريف 2025، بحسب ما أعلنته -أمس الثلاثاء- الجهات القائمة على المشروع، ومن بينها مجموعة "وارنر براذرز ديسكوفيري" الإعلامية الأميركية.

وقالت المجموعة -في بيان- إن "المقهى صمِّم بأسلوب حديث ليتماشى مع أذواق الزبائن في الوقت الراهن، لكن لا تزال روح ‘سنترال بيرك’ المميزة حاضرة، إذ يوفر المكان للسكان المحليين والزوار تجربة لا تُنسى لتناول فنجان قهوة أو وجبة، على أرائك برتقالية مشابهة للأريكة التي اشتهرت في المسلسل".

وهذا ثاني مقهى من نوعه في الولايات المتحدة والعالم، بعد مقهى آخر في بوسطن.

ويُعدّ مسلسل "فريندز" -الذي تعود ملكيته إلى أستوديوهات "وارنر براذرز"- من أكثر الأعمال التلفزيونية شهرة في العالم. ويتناول هذا العمل -على مدار 236 حلقة بُثّت في الولايات المتحدة بين عامي 1994 و2004- يوميات 6 أصدقاء شباب من نيويورك، 3 نساء و3 رجال، وتدور الأحداث بين شققهم ومقهى "سنترال بيرك".

واقترن نجاحه التلفزيوني بنجاح تجاري دائم، تجلّى من خلال منتجات ونشاطات من عالم المسلسل، مثل المعرض التفاعلي "ذي فريندز إكسبيريينس" في نيويورك ولاس فيغاس ولندن.